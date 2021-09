Quiz für Ortskenner: In 100 Fragen durch Niedersachsen

Ein Hochzeitsbrauch im Emsland? Eine Telenovela aus Lüneburg? - Mit 100 unterhaltsamen Fragen hat die Buchautorin Natascha Manski ein «Niedersachsen-Quiz» entwickelt.

Erschienen ist die kleine rote Box voller Fragekärtchen in diesem Herbst passend zum 75-jährigen Jubiläum des Bundeslandes, das im November begangen wird.

Unglaublich vielfältig

Für Bayern und andere Regionen habe es ein solches Quiz schon gegeben, für ihr Heimatland Niedersachsen noch nicht, sagte Manski der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist mein Lieblingsbundesland.» Nordseeküste, Heide, Harz - «es ist halt unglaublich vielfältig». Die 48-jährige ist in der Wesermarsch aufgewachsen. An der Küste spielen die Krimis und Kurzgeschichten, die sie in ihrer Freizeit verfasst.

Im Hauptberuf ist sie stellvertretende Sprecherin von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), lebt in Hannover. Sie fühle sich wohl in der Landeshauptstadt, sagt Manski: «Auch hier kann ich Moin sagen.»

Ein Lockdown-Projekt

Das Quiz entstand, als wegen Corona die Vor-Ort-Recherchen für ein neues Buch nicht vorangingen. «Das ist tatsächlich ein Lockdown-Projekt», sagt Manski. Sie hängte eine große Landkarte von Niedersachsen auf und begann ihre Recherchen. Alle Regionen sollten vorkommen und alle Wissensgebiete - damit nicht nur Politik-Freaks eine Chance haben, die wissen, wer der erste Ministerpräsident war.

«Man darf ruhig auch mal lachen», sagt Manski. Wer gewinnen will bei ihrem Spiel, sollte wissen, was eine «Lüttje Lage» ist oder was «plietsch» bedeutet. Grünkohl kommt natürlich vor und auch eine niedersächsische Institution wie die Rockband Scorpions.