In einigen europäischen Ländern steigen die Zahlen wieder, die Lage in Schweden ist stabil. Deshalb werden die Corona-Maßnahmen zunächst weiter gelockert. Doch Experten mahnen weiter zur Vorsicht.

Zwei junge Frauen sitzen mit Mund-Nasen-Schutz in einer U-Bahn.

In Schweden sind weitere Corona-Beschränkungenaufgehoben worden. Seit Donnerstag fällt gemäß Stufe drei desschwedischen Öffnungsplans unter anderem die Begrenzung derPassagierzahl im Fernverkehr mit Bus und Bahn weg. Geschäfte, Museen,Vergnügungsparks und Fitnessstudios müssen sich bei ihren Kunden- undBesucherzahlen zudem nicht mehr an ihrer Quadratmeterflächeorientieren.

Es liege aber weiter in der Verantwortung dieserBetriebe, dass kein Gedränge entstehe, sagte StaatsepidemiologeAnders Tegnell am Morgen im Sender SVT.

Noch immer ist Vorsicht geboten

Diese und weitere Lockerungen hatten die schwedische Regierung unddie Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten bekanntgegeben.Begründet wurde der Beschluss mit gesunkenen Corona-Zahlen und derTatsache, dass immer mehr Schwedinnen und Schweden geimpft wordensind.

Man wolle damit nicht das Signal senden, dass man nunerleichtert ausatmen könne, sagte Tegnell. «Wir befinden uns weitermitten in einer Pandemie.» Anderswo in Europa und der Welt stiegendie Neuinfektionszahlen wieder. Die Lage in Schweden sei aber stabil,und man sei zum Schluss gekommen, dass diese Lockerungen ohnegrößeres Risiko möglich seien.

Weitere Lockerungen in Dänemark

Auch in Dänemark, wo bereits der Großteil aller Corona-Beschränkungenaufgehoben worden ist, wird weiter gelockert: Lokale dürfen nun bis2.00 Uhr und damit zwei Stunden länger offen bleiben als bisher. Auchder Alkoholverkauf zum Beispiel in Kiosken und Tankstellen ist jetztbis 2.00 Uhr in der Nacht erlaubt.