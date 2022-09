Trend Caravaning: die Urlaubsalternative mit Unabhängigkeits-Garantie

Kurz: Pauschalreisen sind out, alternative Reiseformen in. Unabhängigkeit, Budgetplanung und Naturnähe sind deshalb auch die Hauptgründe, die für das Camping sprechen. Nur ist damit heutzutage oftmals kein schnöder Zelturlaub gemeint – es muss schon das komfortable Glamping sein. Hierbei ist man der Natur so nahe wie im herkömmlichen Zelt, muss aber auf die Segnungen der Zivilisation wie ein weiches Bett oder eine warme Dusche nicht verzichten. Die zeltähnlichen Behausungen gehören einem meist nicht selbst, sondern werden – ob Baumhaus oder Iglu – von einem Anbieter gestellt. Preislich ist das Luxuscamping daher keine Alternative, ansonsten aber ein großartiges Erlebnis!

Von Glamping über Haustausch bis Biobauernhof: Alternativen zur Pauschalreise

Das eigene Heim auf Zeit dagegen bietet ein Ferienhaus. Der Vorteil: Hier kann man so schalten und walten, wie man es von zuhause gewöhnt ist. Vor allem Familien mit kleinen Kindern, die bestimmte Essenszeiten (und -wünsche) haben, genießen die heimelige Atmosphäre. Nachteil: Wenn es einem nicht gefällt, kann man nicht einfach das Haus nehmen und damit weiterziehen.



Dasselbe gilt für den Wohnungstausch. Eine spannende und günstige Sache, um an Orten der Welt authentische Lebenserfahrungen zu sammeln, die man sich ansonsten nie leisten könnte. Andererseits: Gefällt es einem nicht, ist das eigene Zuhause keine Zuflucht mehr, denn es ist von den Wohnungstauschenden belegt. Andere Alternativen zum Pauschalurlaub, wie etwa privat bei den Eigentümern gebuchter Urlaub auf dem Bauernhof, eventuell gar als Arbeit-gegen-Urlaub ausgehandelt, sind interessante Modelle der alternativen Wirtschaft, die von Tausch statt Geld getragen wird. Sie sind jedoch nicht in jedem Falle umsetzbar – und beschneiden einen in der Unabhängigkeit, etwa, was die Tagesgestaltung betrifft.

Das Wohnmobil: die eierlegende Wollmilchsau der Urlaubsalternativen

Das Beste aus allen Urlaubswelten bietet der zunehmend beliebter werdende Urlaub mit dem Wohnmobil. Man hat den Komfort eigener sanitärer Einrichtungen, kann in einer kleinen Küche unabhängig Mahlzeiten zubereiten, schläft im weichen Bett – und kann, wenn es einem irgendwo nicht gefällt, einfach weiterfahren. Zum Übernachten benötigt man nicht einmal einen offiziellen, kostspieligen Wohnmobilzeltplatz – Hunderte Bauern bieten Deutschlandweit kostenlose Stellplätze für Wohnmobile auf dem eigenen Feld an. Für 24 Stunden ist dies legal. Schöner kann man innerhalb des Landes kaum unterwegs sein!



Um Wohnmobilurlaub zu machen, benötigt man nicht einmal ein eigenes Wohnmobil. Und wozu auch? Gerade als Städter, wo die Parkplätze ohnehin Mangelware sind, wird es schwierig, das Wohnmobil in Zeiten der Nichtnutzung unterzubringen. Glücklicherweise lassen sich Wohnmobile überall in Deutschland mieten. Aufwachen mit herrlichem Blick auf einen Weinberg, einen stillen See oder neben muhenden Kühen dicht am Wald? All diese unvergesslichen Augenblicke lassen sich dank mobilem Haus auf Zeit in nur einem einzigen Urlaub erleben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus.

Auch für Kinder und/oder Haustiere findet sich eine gemütliche Ecke im geräumig ausgebauten Wohnwagen, denn die Inneneinrichtung und damit clevere Platzaufteilung macht immer mehr Fortschritte – wovon man sich auf einschlägigen Wohnmobilmessen mit eigenen Augen überzeugen kann.