Tui Cruises stellt Sommerrouten 2023 vor

Tui-Cruises-Schiff im Geirangerfjord in Norwegen: Nordeuropa-Kreuzfahrten sind im Sommer beliebt.

Vier Kreuzfahrtschiffe schickt Tui Cruises in der Saison 2023 nach Nordeuropa. Die Reisen starten ab Bremerhaven, Kiel oder auch Warnemünde, wie die Reederei mitteilt. Ausgebaut wurde das Angebot an Kreuzfahrten nach Island, etwa mit knapp zweiwöchigen Fahrten der «Mein Schiff 3» bis nach Akureyri und Reykjavik.

Weitere traditionelle Ziele in Nordeuropa sind Großbritannien, die Ostsee und Norwegen. Die «Mein Schiff 1» zum Beispiel wird unter anderem von Bremerhaven aus zum Nordkap aufbrechen. Die «Mein Schiff 4» startet Tui Cruises zufolge ab Kiel zu Nordland-Reisen und Fahrten in der Ostsee. Dreimal geht es bis hinauf nach Spitzbergen. Die «Mein Schiff 6» fährt ebenfalls Routen in der Ostsee.

Zwei Kreuzfahrtschiffe der Flotte verbringen den Sommer 2023 nach derzeitigen Plänen im Mittelmeer. Die «Mein Schiff 2» fährt von Mallorca aus im westlichen Teil, die «Mein Schiff 5» ab Triest in Italien sowie Malta in den östlichen Teil samt Adria.