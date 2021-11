Überwintern unter Palmen - Wo die Deutschen am liebsten Langzeiturlaub machen

Kalter Winter, Heizung, Frieren und Co. - Viele Deutsche ergreifen die Flucht in den Süden.

Wer keine Lust mehr auf nasskalte Winter in Deutschland hat, hat vielleicht schon öfter mal an ein Überwintern im Süden gedacht. Bei vielen verwirft sich die Idee schnell wieder, da meist ein fester Job vorhanden, eine Wohnung gemietet ist oder generell die finanziellen Mittel fehlen. Überwintern in einem warmen Land muss aber gar nicht teuer sein. In so einigen Ländern kommt man gut und gerne mit 1.000 Euro monatlich zurecht, ohne irgendwelche Sorgen haben zu müssen. Die Wahl des Landes sollte allerdings gut überlegt sein, denn in den meisten südlichen Ländern sind die Winter ebenso recht kühl und regnerisch. Welche Länder sich hervorragend zum Überwintern eignen, haben wir im folgenden Artikel zusammengestellt.

Wer träumt im Winter nicht auch von einsamen Stränden und viel Sonne? Foto: Unsplash.com

Überwintern in Spanien/Kanaren

Spanien ist eines der beliebtesten Ziele zum Überwintern. An der Mittelmeerküste oder den Kanaren ist es über den Winter nicht nur schön warm, sondern EU-Bürger*innen benötigen auch kein Visum bei einem Daueraufenthalt. Die Infrastruktur ist mittlerweile ebenso auf deutsche Überwinterer zugeschnitten, die Mieten günstig, die Anreise relativ kurz und die meisten Menschen sprechen tatsächlich ebenso deutsch.

Weitere Infos zum Thema auf diesem Reiseblog.

Überwintern in Portugal

Ebenfalls sehr beliebt ist Portugal am Westzipfel Europas. Ein Daueraufenthalt ist hier auch sehr unproblematisch und besonders in der südlichen Provinz des Landes (Algarve) ist es im Winter schön warm. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen bei ca. 18 Grad tagsüber, wobei es nachts auf ca. 10 Grad herunterkühlen kann. Ebenso ist die Anreise verhältnismäßig kurz.

Überwintern in Florida (USA)

Weiße Strände, traumhaftes Wetter sowie ein sehr hoher Lebensstandard locken Urlauber nach Florida. Hier scheint die Sonne meist täglich, was ausschlaggebend ist für Überwinterer. Besonders die Region Fort Myers/Cape Coral am Golf von Mexiko ist sehr beliebt, da auch die Mieten für Floridaverhältnisse relativ günstig sind.

Überwintern in Thailand

Thailand ist bekannt für Traumstrände, bestes Essen und eine äußerst exotische Landschaft. Auch das sommerlich milde Klima im Winter lockt Langzeiturlauber*innen. Beste Zeit um nach Thailand zu reisen sind die Trockenmonate zwischen Dezember und Mai – also perfekt zum Überwintern.

Überwintern in Südafrika

Kapstadt ist das ideale Ziel für Liebhaber*innen pulsierender Großstädte, aber auch von Sonne, Strand und Meer. Von November bis März herrscht hier traumhaftes Sommerwetter und der Atlantik sorgt für eine angenehme Brise. Wer dort Zeit verbringt, muss sich die beeindruckende Kulisse rund um den Tafelberg ansehen, die sehr beliebt ist für Filmdrehs etc.

Überwintern in der Türkei

Auch die Türkei wird immer beliebter zum Überwintern. Ferienorte wie Alanya oder Side haben sich bereits auf deutsche Überwinterer eingestellt. Die Preise für Mieten etc. liegen weit unter dem europäischen Durchschnitt und auch das Klima ist z.B. an der Mittelmeerküste angenehm und mild.



Weitere nützliche Hinweise für den Langzeiturlaub

Reisedauer

Bei Ländern außerhalb der EU beträgt die maximale Aufenthaltsdauer zwischen 90 und 180 Tagen. Hierzu ist lediglich ein Touristenvisum nötig. Innerhalb der EU hat man als EU-Bürger*in das Recht, sich bis zu drei Monaten in ein anderes Land zu begeben, solange man einen gültigen Personalausweis hat. In manchen EU-Ländern muss nach den ersten drei Monaten ein Wohnsitz angemeldet werden. Wer sich als EU-Bürger*in länger als sechs Monate in einem anderen EU-Land aufhalten möchte, hat seinen Lebensmittelpunkt verlagert und wird somit in der Wahlheimat zum/zur Steuerinländer*in.

Ferienwohnung statt Hotel

Wer mehrere Monate im Ausland verbringen möchte, sollte sein Domizil mit Bedacht wählen. Um sich wohl zu fühlen, sollte es eine angenehme Größe und auch Ausstattung haben. Viele greifen daher auf eine Ferienwohnung zurück. Diese gestaltet sich individueller, authentischer und bietet auf Dauer einfach mehr Freiheiten (wie z.B. Kochmöglichkeiten, Waschmaschine, mehr Platz usw.) Auch preislich liegen Ferienwohnungen auf Dauer weit vor Hotels.

Auslandskrankenversicherung

Innerhalb der EU-Länder sind EU-Bürger*innen durch die hiesige Krankenversicherung abgesichert, auch im Langzeiturlaub. Allerdings ist hier ausschließlich die medizinische Grundversorgung auf dem Standard des Gastlandes abgesichert. Im Falle eines Rücktransports könnte es daher sehr teuer werden. Eine private Auslandskrankenversicherung (ggf. Langzeit) ist von daher sehr wichtig. In Ländern außerhalb der EU greift die hiesige Krankenversicherung gar nicht, was eine Auslandskrankenversicherung noch wichtiger und sinnvoller macht.