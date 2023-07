Umbau eines Fahrzeugs, was muss beachtet werden?

Viele junge Menschen träumen von einem flexiblen, unbeschwerten Reisen. „Vanlife“ ist gerade in den sozialen Medien in aller Munde. Doch der Weg zum Traumauto ist weit, gerade wenn man kein Profi ist. Wir zeigen, worauf geachtet werden sollte.

Gasdruckfedern

Stabilus Gasdruckfedern sind optimal dafür geeignet, um eine Heckklappe leichter Öffnen oder Schließen zu können. Sie lassen sich aber auch für die Motorhaube nutzen. Ein Liftomat 250N ist ein Ersatzteil, welches bequem online bestellt werden kann. Mit nur wenigen Schritten kann der Austausch selbst durchgeführt werden. Ein großer Vorteil ist, dass durch den Liftomat 250N ein geräuscharmer und leichter Mechanismus zur Verfügung steht, der eine starke Wirkung bietet.

Vorteile der Stabilus Gasdruckfedern

Die Stabilus Gasdruckfedern haben eine hohe Federkraft von bis zu 250 Newton. Sie haben eine kompakte Bauform und können per Klick-System leicht ausgewechselt werden. Beim Kauf einer Gasdruckfeder sollten Fahrzeughalter immer auf eine gute Qualität und hohe Stabilität achten. Mit ihrer speziellen Funktionsweise können Gasdruckfedern die unterschiedlichsten Abläufe in einem Fahrzeug unterstützen. Sie sollten wartungsfrei und extrem belastbar sein. Die kleinen Gasfedern bestehen aus einem Zylinder, der als Druckrohr dient. In ihn werden eine Kolbenstange inklusive eines Kolbens eingeführt Mithilfe einer Dichtung, die zwischen dem Druckrohr und der Kolbenstange eingesetzt wird, wird das Rohr gut abgedichtet. Es wird mit einer Gasfüllung versehen. Hierfür eignet sich Stickstoff sehr gut. Je nach Variante kann bei einigen Gasdruckfedern auch etwas Öl verwendet werden.

Wann muss eine Liftomat 250N Gasdruckfeder gewechselt werden?

Gasdruckdämpfer gehören zu den Autoteilen, die einem ständigen Verschleiß unterworfen werden. Das betrifft vor allem Dämpfer, die sich am Kofferraumdeckel befinden. Sie sind hohen Belastungen ausgesetzt. Aber auch Gasdämpfer am Motordeckel oder an der Heckklappe müssen nach Jahren ausgetauscht werden. Auf Dauer ist es nicht mehr gewährleistet, dass der Motordeckel oder die Heckklappe im geöffneten Zustand in Position gehalten werden. Alte Dichtungen sorgen außerdem dafür, dass bei den Dämpfern ein Druckverlust entsteht. Selbst bei einer regelmäßigen Wartung kommt es durch ständige Belastungen durch Kälte, Wärme und Vibrationen zu einem Verschleiß. Sollten bei einer Hebevorrichtung zwei Gasdruckdämpfer vorhanden sein, müssen beide gleichzeitig getauscht werden. Dadurch ist gewährleistet, dass beide Federn mit dem gleichen Gewicht belastet werden. Bei vielen Fahrzeugen sind Stabilus Gasdruckfedern eine gute Wahl. Bei Bedarf können sie auch zum Einbau von Toren, Türen und Klappen eingesetzt werden. Der Hersteller bietet Gasdruckfedern in den unterschiedlichsten Varianten an.