Urlaub an der Nordsee

Von Klischee und Realität

Da wir den alten Song, dessen Melodie auf der des irischen Volksliedes „The Wild Rover“ basiert kennen, ist es nicht notwendig mehr als nur fünf Worte zu sagen: „Damals, vor unendlich langer Zeit“. Wir wünschen viel Spaß mit dem entsprechenden Ohrwurm, halten aber an dieser Stelle fest, dass zumindest der Autor dieser Zeilen kein schlechtes Gefühl hat, wenn er dieses Lied hört. Im Gegenteil. Es verkörpert den Urlaub, die Entspannung und die Möglichkeit, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Die Sonnenscheinfraktion unter den Lesern fragt vermutlich, ob man überhaupt an der Nordsee Urlaub machen könnte, da sei es doch immer kalt und grau – aber falsch gedacht. Wenn man es richtig anstellt und die richtigen Urlaubsziele sucht, kann ein unvergesslicher Urlaub auf Holidu gebucht werden.

Immerhin ist das Wetter auch nicht immer so, wie man es das Klischee vorschreibt. Sicherlich – es sind weder Mittelmeer noch Karibik, noch Kanaren, aber die Umgebung ist, wenn man die richtigen Ortschaften kennt, einfach nur schön und zur Entspannung geeignet.

Und es ist auch so viel mehr, als nur Sandburgen bauen, wie Mallorca auch mehr als nur der Ballermann ist.

Optionen

Es kommt natürlich darauf an, welchen Ort man sich auserkoren hat, der Startpunkt für die unterschiedlichen Erfahrungen zu sein. Einige sind da pragmatisch-romantisch und campen in den Dünen, andere suchen sich eine kleine, nette Ferienwohnung und fahren von dort aus die unterschiedlichen Ziele an.

Welche das sind, hängt davon ab, wie der Anspruch an den Urlaub aussieht. Steht nur Entspannung auf dem Programm? Dann ist eigentlich jeder Küstenort geeignet.

Horumersiel-Schillig

Die beiden Orte Horumersiel und Schillig liegen in der Gemeinde Wangerland und stellen die nordöstlichste Spitze der Halbinsel Ostfriesland dar. Hier befindet man sich – wenn man so will – am Übergang der Jade in die Nordsee, wenngleich dieser Fluss schon bei Wapelersiel in den Jadebusen – und somit in die Nordsee – mündet. Aber da dieser Meerbusen mit Innen- und Außenjade Bestandteil des Flusses ist, könnte man sagen, dass hier die wahre Mündung zu sehen ist. Dies sieht man am deutlichsten am Strand von Schillig.

Beide Orte stellen einen wunderbaren Ausgangspunkt für Ausflüge dar, etwa in den Ort

Carolinensiel

Dieser Stadtteil des Landkreises Wittmund ist ein schönes Beispiel für Landgewinnung. Mit dieser begann man um das Jahr 1500 herum und trotzte durch Eindeichung der Nordsee Land ab – unter anderem eben jene Gegend, in der man 1671 begonnen hat, Land zu gewinnen und sich ab 1730 der Ort zu entwickeln beginnen sollte. Inzwischen existiert einen Kilometer meerwärts gesehen schon ein Ort namens „Harlesiel“, der ebenfalls so entstanden ist, mit dem der Ort im Jahr 1983 zu „Carolinensiel-Harlesiel“ fusionierte und seit 2021 die offizielle Anerkennung als Nordseeheilbad führen darf.

Sehenswürdigkeiten

Der an Kultur interessierte Besucher dieses Ortes findet hier gleich mehrere Möglichkeiten, sich selbiger hinzugeben. Da wäre einmal das sogenannte „Erlebnismuseum Phänomania“, das im historischen Ortsbahnhof eingerichtet wurde und die Option bietet, 80 unterschiedliche Experimente durchzuführen.

Musealer wird es mit dem Deutschen Sielhafenmuseum, das über diverse historische Ausstellungshäuser verfügt und verschiedene Lebensarten thematisiert. Das Groot Hus widmet sich den Geschichten von Hafen, Sielen, Deichbau, Fischerei und Segelschifffahrt, während das Kapitänshaus das Leben einer Familie eines Schiffskommandanten zeigt. Das seemännische Handwerk wird in der „Alten Pastorei“ in den Fokus genommen.

Wenn man Carolinensiel als seinen Heimathafen auserkoren hat und willens ist, knapp eine Stunde und zwanzig Minuten Autofahrt in Kauf zu nehmen, bietet sich natürlich an, die Geburtsstadt der Komiker Otto Waalkes und Karl Dall zu besuchen – die Rede ist von

Emden

Jener Ort bietet an Komik interessierten das Ottohuus, aber stellt auch ansonsten einen nicht unwichtigen Teil der deutschen Kultur dar. Henri Nannen beispielsweise, bekannter Journalist und Herausgeber des Sterns, kam am 25. Dezember in eben jener Stadt zur Welt. Auch Wolfgang Petersen erblickte hier das Licht der Welt.

Fazit

Die Reise an die Nordsee wird besonders gerne wegen des Reizklimas empfohlen – nun wissen wir aber auch, dass es unterschiedliche, schöne und lehrreiche Sehenswürdigkeiten gibt, die tatsächlich das Sehen wert sind.