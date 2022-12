Weihnachten auf Mallorca - festliche Bräuche auf den Balearen erleben

Wenn in Deutschland Kälte und Schnee Einzug halten, ist die Sehnsucht nach einem Urlaub in warmen Gefilden besonders groß. Kurzentschlossene können sich noch dieses Jahr für ein Weihnachtsfest auf der Baleareninsel Mallorca entscheiden. Im mediterranen Klima lassen sich traditionelle Weihnachtsbräuche mit einer spannenden Entdeckungsreise verbinden - in Wanderschuhen, mit einem Rennrad und vielen Varianten mehr.

Mallorquinische Traditionen zu Weihnachten hautnah

Mehr Tageslichtstunden und wohlige Wärme sind für viele Reisefreunde Argumente genug, das Weihnachtsfest ins Mittelmeer zu verlegen. In kurzen Ärmeln einen Weihnachtsmarkt zu besuchen, gehört hier zur Tagesordnung. Lediglich Familien mit Kindern sollten sich nicht zu sehr von der spanischen Tradition beeinflussen lassen. Hier werden die Geschenke nicht an den Weihnachtstagen, sondern am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, überreicht.

Andere Facetten des Weihnachtsfestes auf Mallorca erinnern an deutsche Tradition. Hierzu gehören die festliche Beleuchtung in allen größeren Städten der Insel, genauso wie die schmuckvollen und großen Krippen, die als traditionelles Handwerk in Städten und Gemeinden aufgestellt und regelmäßig ergänzt werden. Hierbei haben Krippenfiguren und Szenarien viel Lokalkolorit.

Kirchliche Tradition auf Mallorca erleben

Der christliche Ursprung des Weihnachtsfestes wird in Spanien großgeschrieben - auf dem Festland genauso wie in den Inselgruppen. In vielen Städten Mallorcas leitet die Misa del Gallo die Weihnachtstage ein. Die Messe des Hahns, wie sie wörtlich übersetzt heißt, findet traditionell um Mitternacht oder traditionell frühmorgens nach dem ersten Hahnenschrei statt.

Ebenfalls feste Tradition ist der Gesang der Sibylle. Seit Jahrhunderten von einer Frau in festlichem Gewand und mit Schwert vorgetragen, begleiten Kinder mit Kerzen das Zeremoniell. Ein Hauch von deutschem Weihnachtsgottesdienst, verbunden mit landestypischem Brauchtum über Epochen hinweg.

Besuch der Weihnachtsmärkte auf Mallorca

In der Inselhauptstadt Palma de Mallorca und in Pueblo Español lassen sich die bekanntesten Weihnachtsmärkte der Insel finden. In Palma sind sogar zwei separate Märkte zu finden, die bis in die erste Januarwoche hinein dauern. Hier zeigt sich erneut die größere Bedeutung des Drei-Königs-Tags in der spanischen Kultur.

Neben klassischem Weihnachtsschmuck und Wein dürfen touristische Mitbringsel auf allen Weihnachtsmärkten natürlich nicht fehlen. Die Märkte verbinden Tradition und Moderne auf eindrucksvolle Weise und verströmen trotz höherer Temperaturen ein festliches Flair, das sich so bei vielen deutschen Märkten nicht mehr finden lässt.

Die Weihnachtsreise als touristisches Erlebnis

Bei aller Festlichkeit und Tradition sollte nicht vergessen werden, dass viele Besucher einen Teil ihrer Urlaubstage für die Weihnachtszeit auf Mallorca nutzen. Der touristische Charakter sollte deshalb in den Tagen und Wochen des Aufenthaltes nicht zu kurz kommen. Besonders für sportlich Begeisterte lohnt es, das festliche Treiben der größeren Inselstädte hinter sich zu lassen und die Natur anzusteuern.

Gerade sportbegeisterte Urlauber finden bei einem Profi für Rennrad Verleih auf Mallorca im Dezember und Januar sehr gute Bedingungen, von denen in Deutschland nur geträumt werden kann. Die Serra de Tramuntana als Gebirgszug im Norden des Landes hält Strecken auf jedem Niveau vom Familienausflug bis zum anspruchsvollen Vereinsfahrer bereit. Oder das Fahrrad wird entlang der Küsten für einen Familienausflug genutzt, um verschiedene Weihnachtsmärkte anzusteuern.

Unterkunft zur Weihnachtszeit gefragt

Wer das Weihnachtsfest 2022 auf Mallorca verbringen möchte, kann alleine auf attraktive Konditionen von Last-Minute-Reisen hoffen. Es empfiehlt sich, frühzeitig für 2023 zu planen und sich Flug und Unterkunft für eine sportliche oder entspannte Weihnachtsreise auf die Balearen zu sichern. Für Daheimgebliebene können Sie das Weihnachtsfest zumindest kulinarisch typisch mallorquinisch gestalten. Zwischen kandiertem Obst, Weihnachtsschokolade und Spanferkel gibt es genügend Anregungen, einen Hauch von Mallorca im kalten Deutschland zu erleben.