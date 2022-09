Alles wichtige zur AU-Klausel in der Berufsunfähigkeitsversicherung

Die Begriffe arbeitsunfähig und berufsunfähig werden im Bereich der Versicherungen in der Alltagssprache oft gleichgesetzt. Während allerdings die Berufsunfähigkeitsversicherung (kurz: BU) eine eigenständige Versicherung ist, gibt es für den Fall der Arbeitsunfähigkeit keine eigene Police. Im Gegenteil wird von Versicherungsgebern innerhalb der BU eine sogenannte AU-Klausel angeboten. Was sich dahinter verbirgt, unter welchen Umständen sie sinnvoll sein kann und was Versicherungsnehmer in diesem Zusammenhang beachten sollten, haben wir für Sie zusammengefasst.

Ab wann man als arbeitsunfähig eingestuft wird

Können Betroffene bedingt durch gesundheitliche Ursachen vorübergehend nicht ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, liegt eine Arbeitsunfähigkeit vor. Egal, ob Knochenbruch oder schwere Erkrankungen wie etwa eine Lungenentzündung - entscheidend ist, dass es sich um eine Krankheit handelt, die temporär bzw. nicht dauerhaft ist. Hierin liegt auch der zentrale Unterschied zur Berufsunfähigkeit. Denn während zum Beispiel ein Knochenbruch oder eine schwere Erkrankung der Atemwege in aller Regel ausheilen, sind die gesundheitlichen Einschränkungen bei berufsunfähigen Personen dauerhaft. Es wird hierbei also nicht davon ausgegangen, dass sich der gesundheitliche Zustand Betroffener durch Reha-Maßnahmen in absehbarer Zeit wieder so herstellen lässt, dass diese wieder in den Arbeitsalltag einsteigen können.

Hinweis: Wem durch einen Arzt eine Arbeitsunfähigkeit attestiert wird, der bekommt in aller Regel vom Arbeitgeber zunächst für einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen sein bisheriges Gehalt in voller Höhe. Hält der Zustand länger an bzw. werden die 6 Wochen überschritten, zahlt die Krankenkasse ein Krankengeld. Dieses liegt jedoch maximal bei 70 Prozent des bisherigen Bruttogehaltes.

Arbeitsunfähigkeitsversicherung als optionaler Baustein im BU-Vertrag

Die sogenannte AU-Klausel ist eine besondere bzw. ergänzende Regelung, die in vielen Berufsunfähigkeitsversicherungsverträgen optional festgeschrieben werden kann. Die Klausel hat für Versicherungsnehmer den Vorteil, dass schon für den Fall der Arbeitsunfähigkeit Versicherungsleistungen aus dem Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag erbracht werden und nicht erst dann, wenn eine Berufsunfähigkeit vorliegt. Je nach Regelungen des jeweiligen Versicherungsgebers sind die Zahlungen im Rahmen der AU-Klausel auf 18 bis 36 Monate begrenzt. Sobald Betroffene wieder arbeitsfähig sind, werden keine Zahlungen mehr geleistet.

Hinweis: Um die zeitlich begrenzte Arbeitsunfähigkeitsrente entsprechend der AU-Klausel des BU-Vertrages zu erhalten, reicht bei vielen Versicherungsgebern die Krankschreibung durch den Arzt inklusive Diagnose. Sofern die Arbeitsunfähigkeit jedoch in eine Berufsunfähigkeit übergeht, muss der Antragsprozess für die BU-Rente durchlaufen werden, um Leistungen zu beziehen.

Die AU-Klausel als sinnvolle Überbrückung für lückenlose Leistungen

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die beschriebene Klausel für den Fall der Arbeitsunfähigkeit ein sinnvoller Baustein ist, um lückenlos abgesichert zu sein. Denn nicht selten warten Versicherte sehr lange, bis sie den Bescheid für die BU-Rente erhalten. Das liegt meistens daran, dass die Berufsunfähigkeit noch nicht nachgewiesen werden kann oder unterschiedliche Gutachter über den tatsächlichen BU-Grad streiten. Die AU-Klausel macht es dann möglich, während der Wartezeit bereits eine befristete monatliche Rente zu beziehen, sofern mittels Krankschreibung eine mindestens 6 monatige ununterbrochene Arbeitsunfähigkeit nachgewiesen werden kann.