Ausgefallene Geschenke zum Geburtstag

Wer nachfragt, was dem Liebsten denn noch fehle, erhält oft eine ernüchternde Antwort - nichts. Hinterhergeschoben wird dann gerne ein Satz, der die Verzweiflung nur noch in die Höhe schießen lässt: Man solle einfach sich selbst und gute Laune mitbringen. Viele Schenkende laufen daraufhin verzweifelt durch ein Kaufhaus nach dem nächsten und suchen erfolglos nach dem idealen Geschenk.



Ausgefallene Geschenkideen zum Geburtstag



Die ernüchternde Wahrheit lautet: Wer nicht ausdrücklich den Wunsch nach einem bestimmten Gegenstand äußert, weiß meist selbst nicht, was er sich schenken würde. Seine Liebsten können umso weniger hellsehen und erraten, was sein Leben vielleicht noch bereichern würde.



Ausgefallene Geschenkideen sind deshalb die ideale Wahl für die Person, die schon alles hat. Dabei handelt es sich um alltägliche Gegenstände oder Aktivitäten mit einem besonderen Twist. Sie sind lustig, einfallsreich, originell oder ganz verrückt - und haben gleich mehrere Vorteile: Sie sorgen beim Auspacken für gute Laune und werden gerne vom Geburtstagskind selbst und anderen Gästen belustigt bestaunt. Aber auch danach sorgt der außergewöhnliche Charakter des Geschenks dafür, dass der Beschenkte während der Verwendung stets an den Schenkenden denkt.



Welche ausgefallene Geschenkidee ist die richtige Wahl?



Ulkige und originelle Geschenkideen gibt es wie Sand am Meer. Deshalb sollte das gewählte Geschenk stets einen persönlichen Bezug haben. Wer zum Beispiel weiß, dass der Beschenkte gerne Pizza isst, kann ihm mit einer ausgefallenen Pizza-Schere eine Freude machen. Wer sich mit der besten Freundin regelmäßig eine Flasche Wein teilt, zaubert ihr mit personalisierten Weingläsern nicht nur ein Lächeln auf ihr Gesicht, sondern gestaltet die zukünftigen Treffen auch gleich umso schöner. Zusammen mit dem Geschenk, sollte auch eine Geburtstagskarte mit einem ausgefallenen und passenden Geburtstagsspruch verschenkt werden. Wer da unkreativ ist, findet unter hier garantiert das Richtige.



Gemeinsame Aktivitäten schenken



Außergewöhnliche Geschenke müssen nicht unbedingt ein Gegenstand sein. Ein kreativer Kochkurs oder ein Bierbrau-Set bilden die Grundlage für schöne Aktivitäten, die gemeinsam erlebt werden können. Sie schweißen den Schenkenden und den Beschenkten umso mehr zusammen und sorgen für eine gute Zeit und zahlreiche Erinnerungen. Dabei stehen bewusst die Unternehmungen im Vordergrund, die der Beschenkte in seinem Alltag noch nicht macht.



Für Mutige sind auch gemeinsame Aktivitäten sinnvoll, die außerhalb der Komfortzone liegen. Das Geburtstagskind hat sich noch nie in eine Karaokebar getraut? Vielleicht wird es jetzt Zeit. Das ist allerdings nur fair, wenn der Schenkende mitkommt und ebenfalls ein paar schiefe Töne krächzt.



Geldgeschenke kreativ verpacken - außergewöhnliche Ideen



Geldgeschenke sind nach wie vor die pragmatischste Wahl. Hier kann sich das Geburtstagskind selbst aussuchen, in was es sein Geschenk investieren möchte. Schenkende schrecken davor aber oft zurück, weil Geldgeschenke als nicht besonders einfallsreich gelten. Sie können aber mit einer lustigen oder kreativen Verpackung aufgewertet werden, sodass ein außergewöhnliches Geschenk entsteht, das der Beschenkte trotzdem ganz nach den eigenen Vorstellungen verwenden kann.



Geldscheine können zum Beispiel in einer raffinierten Rätselbox verschwinden, die nur mit einer gewissen Tüftelarbeit geöffnet werden kann. Sie lohnt sich insbesondere für Knobelfans, die sich gerne der einen oder anderen Herausforderung stellen. Eine Rätselbox hat zudem das Potenzial dazu, auf der Party für Gesprächsstoff zu sorgen und zu einem Highlight zu werden.



Ausgefallene Geschenkideen - Lose



Wer nicht weiß, was er schenken soll, aber auch kein Geldgeschenk machen möchte, schenkt mit Losen einen schönen Kompromiss. Das Geburtstagskind kann mit Spannung jedes einzelne Los öffnen und mit etwas Glück sogar den ein oder anderen Gewinn abstauben. Auch bei dieser ausgefallenen Geschenkidee ist das Auspacken - beziehungsweise das Öffnen - ein Highlight für sich. Lose sind schöne Geschenke für Menschen, die schon alles haben. Sie erhalten damit die Chance auf große Gewinne und die Spannung und Vorfreude auf das Ziehen der einzelnen Lose.



Kreative Geschenkideen für Pflanzenfans



Hat das Geburtstagskind einen grünen Daumen und liebt alles, was blüht? Selbst dann, wenn es schon einen kleinen Kräutergarten sein Eigen nennt, macht ihm ein Bonsai-Baum-Set garantiert eine Freude. Damit kann es seinen eigenen Baum in Miniaturform heranzüchten und ihm täglich beim Wachsen zusehen. Der Bonsai-Baum ist für seine einzigartige Optik bekannt und macht sich deshalb auch schön als dekorative Ergänzung für die Einrichtung. Der Vorteil dieser ausgefallenen Pflanze ist, dass sie nicht viel Raum wegnimmt und auch auf einem kleinen Couchtisch Platz findet.



Geschenke des Himmels - besondere Geschenkideen



Noch ausgefallener wird es mit Geschenken, die wortwörtlich der Himmel gebracht hat. Wie wäre es zum Beispiel mit einem waschechten Stern oder einem Mondgrundstück? Der Beschenkte erhält in beiden Fällen eine Urkunde und ist nun tatsächlich der Eigentümer eines Himmelskörpers beziehungsweise eines Teils des Monds. Der Stern kann im Nachhinein noch getauft und damit personalisiert werden. Jeden Abend kann das Geburtstagskind sein Geschenk nun am Himmel entdecken - romantischer könnte es nicht sein. Zusammen mit einem herzlichen Geburtstagswunsch entsteht so das perfekte Geschenk für die große Liebe.





Pragmatisch trifft auf lustig - ausgefallene Socken



Die meisten Kinder könnten sich wohl kaum ein schlechteres Geschenk als Socken vorstellen. Im Erwachsenenalter scheint sich das schlagartig zu ändern: Socken können immer gebraucht werden, wärmen die Füße und erinnern an den Schenkenden. Lustige Socken sind deshalb ein Klassiker unter den ausgefallenen Geschenkideen, die niemals langweilig werden.



Egal, ob besonders bunt, ausgefallen oder mit einem witzigen Spruch - das kleine Kleidungsstück ist immer für einen Lacher gut. Wer es skurril mag, kann die Socken auch personalisieren lassen und ein eigenes Foto darauf drucken lassen - zum Beispiel von sich selbst mit dem Geburtstagskind.



Beliebte Geschenke sind schließlich Socken, die das Logo der Lieblings-Fußballmannschaft oder der Lieblings-Automarke tragen. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Hat der Beschenkte einen Lieblings-Superhelden? Jetzt kann er sein Logo täglich direkt auf seiner Haut tragen und sich dabei selbst ein bisschen wie Superman oder Batman fühlen.