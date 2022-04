Brille oder Kontaktlinsen: Welche Sehhilfe passt zu mir im Alltag?

Über die Hälfte der in Deutschland lebenden Personen leidet an einer Sehschwäche und ist auf das Tragen von Brillen und Kontaktlinsen angewiesen. Zu den häufigsten Sehfehlern gehören Kurz- und Weitsichtigkeit sowie Hornhautverkrümmung und Alterssichtigkeit. Während einige Sehschwächen teilweise genetisch und angeboren sind, entwickeln sich andere aufgrund des Alters sowie auch durch äußere Faktoren.

Besonders Überlastungen durch Bildschirmarbeit, eine schlechte Ernährungs- und Lebensweise sowie auch verschiedene Erkrankungen tragen zu einer verminderten Augengesundheit bei. Um Sehprobleme zu korrigieren, bieten sich mit Brille und Kontaktlinsen unterschiedliche Methoden an. Welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Sehhilfen im Alltag mit sich bringen, steht hier.

Uneingeschränktes Sichtfeld und unsichtbarer Begleiter: Kontaktlinsen

Immer mehr Menschen nutzen zur Korrektur ihres Sehfehlers Kontaktlinsen im Alltag. Zu den beliebtesten Arten gehören Tages- und Monatslinsen. Tageslinsen sind besonders komfortabel in der Handhabung: Sie werden am Ende des Tages einfach weggeworfen und ersparen damit den Pflegeaufwand, um die Linsen hygienisch sauber zu halten. Monatslinsen lassen sich bis zu einem Monat tragen und sind durchschnittlich günstiger sowie auch umweltfreundlicher. Zu den wesentlichen Vorteilen von Kontaktlinsen gehört das uneingeschränkte Sichtfeld, das sie jedem Träger bieten. Neben der besseren Sicht bei sämtlichen Aktivitäten ermöglichen sie auch viel mehr Bewegungsfreiheit und werden nicht als störend empfunden. Geeignet sind sie zudem auch für Wassersportarten, sodass hierfür keine spezielle Schwimmbrille mit Sehstärke notwendig ist. Darüber hinaus überzeugen die Linsen durch einen hohen Tragekomfort und Flexibilität für jeden Lebensstil. Und schließlich spricht auch die unsichtbare Optik für Kontaktlinsen – denn damit sind sie unauffällig und verändern das Aussehen nicht.

Was bei Kontaktlinsen zu beachten ist

Trotz zahlreicher Vorteile bringen Kontaktlinsen auch ein paar Nachteile mit sich: Zum einen lassen sich die Linsen nicht dauerhaft tragen und müssen je nach Typ spätestens nach zwölf Stunden aus dem Auge herausgenommen werden. Dazu haben Kontaktlinsen einen hohen Pflegeaufwand und müssen vor dem Einsetzen immer gründlich gereinigt sowie desinfiziert werden. Bei mangelnder Hygiene können Bakterien oder Fremdkörper ins Auge gelangen, die schmerzhafte Augenentzündungen oder Reizungen begünstigen. Darüber hinaus können die Linsen Augen austrocknen oder bestehende Beschwerden noch verstärken. In diesem Fall sollten unbedingt Nachbenetzungstropfen verwendet oder auch spezielle sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen getragen werden. Während einer Infektion oder Heuschnupfen kann die Kontaktlinse das Auge zusätzlich reizen, sodass in dem Fall das Tragen einer Brille erforderlich ist. In der Regel können diese Nachteile jedoch durch verantwortungsbewusstes Tragen und gute Pflege vermieden werden.

Modische Accessoires mit Schutz vor äußeren Einflüssen: Brillen

Auch wenn der Anteil der Kontaktlinsenträger jährlich ansteigt, gibt es immer noch eine Mehrzahl an Menschen, welche die kleinen und unsichtbaren Linsen meidet und stattdessen auf die altbewährte Brille setzt. Die Sehhilfe lässt sich für viele Zwecke nutzen und überzeugt durch eine einfache, unkomplizierte Handhabung im Alltag. Dazu ist sie flexibel und lässt sich jederzeit schnell und leicht auf- und wieder absetzen. Darüber hinaus gibt es keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Tragezeit – Brillen können den ganzen Tag über getragen werden und belasten das Auge nicht. Ein weiterer Vorteil ist der Schutz vor äußeren Einflüssen wie Staub, Insekten oder Zugluft, den die Brille ermöglicht. Obendrein wird sie von vielen Menschen mittlerweile auch als modisches Accessoire getragen, das jedes Outfit abrundet und diesem eine besondere Note verleiht. In vielen Designs, Farben und Formen erhältlich, gibt es für jeden Geschmack und jede Gesichtsform das passende Modell. Und schließlich sind Brillen eine gute Wahl bei trockenen Augen, da sie das Auge entspannen und nicht zusätzlich austrocknen.

Brille – scharfes Sehen mit eingeschränktem Blickfeld

Auch wenn Brillen zahlreiche Vorteile mit sich bringen, gibt es dennoch einige Störfaktoren: So sorgen Brillenfassung und Brillenrahmen für ein eingeschränktes Sichtfeld, das von vielen Menschen als störend empfunden wird. Bei sportlichen Aktivitäten sind Brillen nicht unbedingt die beste Wahl, da sie das Verletzungsrisiko erhöhen und schnell mal kaputt gehen können. Des Weiteren beschlägt die Sehhilfe bei niedrigen Temperaturen sowie hoher Luftfeuchtigkeit und schränkt auch damit die Sicht ein. Bei bestimmten Berufsgruppen wie Köchen oder Sportlern kann dies zum Hindernis werden. Wenn die Passform der Brille nicht richtig stimmt, kann sie auf der Nase oder hinter den Ohren drücken, wodurch der Tragekomfort gemindert wird. Zusätzlich sind die Anschaffungskosten einer Brille mit teilweise mehreren Hundert Euro für Gläser und Gestell sehr hoch. Brillenträger sollten daher immer gut auf den Augenschutz aufpassen und diesen ordentlich pflegen. Nicht alle Sehfehler lassen sich übrigens mit Brillen korrigieren: So können sie verschiedene komplizierte Brechungsfehler des Auges nicht richtig ausgleichen.