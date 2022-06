Das gibt es als Gast auf einer Hochzeit zu beachten

Das Hochzeitsgeschenk

Natürlich muss man zur Hochzeit ein Geschenk mitbringen. Falls es in der Einladung gewünscht ist, reicht dabei auch Geld. Allerdings ist ein persönliches Präsent immer die bessere Wahl. Der Umfang und das Budget für das Geschenk sind natürlich individuell anzupassen. Im Durchschnitt geben Hochzeitsgäste für das Geschenk jedoch zwischen 35 und 80 € aus. Besonders wichtig ist, dass Sie sich wirklich Gedanken machen und etwas schenken, über das sich das Brautpaar garantiert freuen wird. Für kreative Inspirationen finden Sie hier mehr Informationen. Besonders gut eignen sich wirklich persönliche Geschenke, die durch ihre Individualität perfekt zum Brautpaar passen. Verzichten sollte man dagegen beispielsweise auf Blumen, von diesen gibt es am Hochzeitstag schon mehr als genug.

Die Zusage als oberste Regel zur Hochzeit

Sobald Sie eine Einladung zu einer Hochzeit erhalten, sollten Sie möglichst schnell zu- oder absagen. Schließlich muss das Brautpaar die Hochzeit im großen Stil planen. Bei einer Absage ist es übrigens üblich, ein kleines Geschenk zu machen und dieses dem Brautpaar im Nachhinein zu überreichen. Sollte man aufgrund eines geschäftlichen Termins oder wegen einer Krankheit kurzfristig verhindert sein und nicht zur Hochzeit kommen können, dann sollten Sie in jedem Fall trotzdem noch Bescheid geben.

Einfach nicht auftauchen, ist besonders unhöflich. In der Regel wird bei einer Hochzeit pro Person gezahlt und eventuell hat das Brautpaar noch die Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig sollten Sie nicht einfach spontan eine Begleitperson mitbringen, wenn das nicht ausdrücklich erwünscht ist.

Hochzeit-Regeln zur Garderobe

Eine Hochzeit ist ein offizieller Anlass und dementsprechend sollten Sie auch Ihre Kleidung anpassen. Wie offiziell diese Hochzeit tatsächlich durchgeführt wird, hängt natürlich immer vom Brautpaar ab. In der Regel können Sie bereits einiges aus der Location ableiten: Findet eine Landhochzeit auf einem Hof statt, dann können Sie sich natürlich legerer kleiden als bei einer Feier im fünf Sterne Hotel oder in einem Schloss. Legen Sie es dabei jedoch nicht darauf an, das Brautpaar zu übertrumpfen. Sollten Sie sich unsicher sein, dann können Sie auch beim Brautpaar selbst oder den Trauzeugen nachfragen.

Gleichzeitig sollte man sich in der Kirche nicht zu freizügig kleiden, das könnte bei anderen Gästen auf Empörung stoßen. Sollten Sie ein schulterfreies Kleid tragen oder einen tiefen Ausschnitt, dann können Sie sich in der Kirche ein schönes Tuch umbinden, um sich ein wenig zu bedecken. Übrigens ist es für erwachsene Frauen immer ein absolutes No-Go, ein weißes oder sehr helles Kleid anzuziehen, das bleibt der Braut überlassen.

Bei den Vorbereitungen helfen

Als enge Verwandte oder Freunde ist es besonders hilfreich, wenn Sie sich rund um die Vorbereitungen engagieren. Wenn Sie Bastelfreunde und ein wenig kreativ sind, dann helfen Sie doch bei den Einladungskarten oder der Deko. Aber auch beim Aufbau der Zelte oder beim Kochen und Backen können Sie das Brautpaar unterstützen. Für jeden gibt es eine passende Aufgabe, bieten Sie dem Brautpaar in jedem Fall Ihre Hilfe an. Seien Sie dabei jedoch nicht zu aufdringlich, schließlich entscheidet das Brautpaar selbst, wie die Hochzeit organisiert werden soll.

Hochzeitsregeln während der Feier

Vor allem während der Feier gibt es einiges zu beachten: Zunächst sollten Sie keinen Programmpunkt organisieren, den das Brautpaar nicht toll findet. Verzichten Sie darauf, unangenehme Situationen zu erzeugen, indem Sie peinliche Bilder, Karaoke oder sogar eine Brautentführung planen. Fragen Sie bei Zweifeln lieber den Trauzeugen. Wenn Sie eine Rede halten oder ein Hochzeitsspiel organisieren, dann sollten Sie dieses möglichst kurz und interessant halten und sich dabei selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Machen Sie gleichzeitig bei aus Ihrer Sicht langweiligen Vorträgen oder Reden keine negativen Bemerkungen, sondern seien Sie stets höflich. Insgesamt sollte man zurückhaltend agieren, das gilt auch beim Buffet, drängeln Sie sich nicht vor und überladen Sie Ihren Teller nicht.

Hängen Sie sich auch nicht pausenlos an das Brautpaar, dieses empfängt an diesem Tag viele Gäste und einige davon haben die beiden möglicherweise seit vielen Jahren nicht gesehen. Die Zeit des Brautpaares ist an diesem Tag knapp bemessen und es kann sich nicht um jeden Gast gleich kümmern. Auf einer Hochzeit sollte ebenfalls nie zu viel Alkohol getrunken werden. Haben Sie sich stets unter Kontrolle und seien Sie nicht der peinliche Gast, über den noch in vielen Jahren gesprochen wird.