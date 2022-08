Ein Gutschein als Geschenk – was ist zu beachten?

Welche Gutscheine kann ich verschenken?

Es gibt mittlerweile für fast alles einen Gutschein:

● Konzertgutschein

● Restaurantgutschein

● Tankgutschein

● Shopping-Gutschein

● Online-Gutscheine

● Abenteuergutschein

● Kinogutschein

● Gutscheine für verschiedene Abonnements

Auch beim Guthaben gibt es oft freie Wahl. Die meisten Gutscheine beginnen bei fünf oder zehn Euro und sind in der Regel nach oben begrenzt, etwa bis 250 Euro. Für Konzert- oder Erlebnisgutscheine wird der Betrag bezahlt, den ein Ticket kosten würde.

Tipp: Am besten wählt man einen Gutschein, mit dem der Beschenkte garantiert etwas anfangen kann. Für Kinder, die Videospiele spielen, eignen sich Gutscheine, die sie online für ihr Spiel einlösen können. Jeder, der Auto fährt, freut sich mit Sicherheit über einen Tankgutschein.

Möglichkeiten einen Gutschein zu verschenken

Gutscheine können auf unterschiedliche Weise verschenkt werden:

● Digital: Gutscheine, die online erworben wurden, können überwiegend auch digital verschickt werden – als E-Mail oder Direktnachricht. Die Gutscheine können dann via Gutscheincode eingelöst werden.

● Ausgedruckt: Oft können online erworbene Gutscheine auch ausgedruckt werden. Der Käufer erhält ihn normalerweise per E-Mail und kann ihn im Anschluss auf Papier bringen. Auch persönliche Nachrichten können hinzugefügt werden. So kann etwas Handfestes übergeben werden, was oft die schönere Art zu schenken ist.

● Geschenkkarte: In Supermärkten und Co. werden Gutscheinkarten an der Kasse verkauft. So kann ein Gutschein zum Beispiel bei H&M direkt erworben und aufgeladen werden. Der Beschenkte kann dann im Laden mit der Karte bezahlen, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Sie kommen oft in modischen Designs daher und passen problemlos in den Geldbeutel.

Wie lange gelten Gutscheine?

Laut Rechtsanwalt Michael Terhaag sind Gutscheine immer drei Jahre lang gültig. Auch, wenn etwas anderes draufsteht. Es wird zudem nicht das Ausstellungsdatum beachtet, sondern das Jahr, in dem der Gutschein ausgestellt wurde. Ab Ende des Jahres gilt die Frist.

Abgelaufene Gutscheine sind ungültig. Nachfragen lohnt sich allerdings trotzdem. Manche Händler nehmen ihn aus Kulanz noch an – je nachdem, wie lange er schon abgelaufen ist.

Achtung: Das ist nicht der Fall, wenn der Gutschein an ein bestimmtes Ereignis gebunden ist, wie ein Konzert oder eine Theateraufführung. Fällt das Ereignis aus, bietet der Veranstalter in der Regel eine Alternative an. Wird das Ereignis verpasst, gibt es keine Rückerstattung.

Wer kann den Gutschein einlösen?

Egal, welcher Name draufsteht, Gutscheine sind nicht personengebunden. Ein Gutscheincode kann von jedem eingelöst werden – allerdings nur einmal. Derselbe Code kann nicht von mehreren Personen verwendet werden. Für Karten, mit denen man in Geschäften bezahlen kann, gilt das normalerweise auch. Diese können genutzt werden, bis das Guthaben aufgebraucht ist – egal, von wem.

Ausnahmen sind personalisierte Tickets, etwa für Sportereignisse, Konzerte oder Hotelaufenthalte.

Kann man einen Gutschein auszahlen lassen?

Im Normalfall besteht kein Anrecht auf Auszahlung. Der Gutschein muss in dem Geschäft eingelöst werden, in dem er gültig ist. Auszahlungen sind nur möglich, wenn der Anbieter seine Leistung nicht erbringen kann.

Teileinlösungen sind gesetzlich nicht geregelt. Für Shopping-Gutscheine sind sie in der Regel möglich. Diese können genutzt werden, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Restsummen werden ebenfalls nicht ausbezahlt.

Alternativen

Eine Alternative zum gekauften Gutschein wäre ein persönlicher Gutschein, zum Beispiel für ein Dinner zu zweit oder einer Unternehmung nach Wahl. Gutscheine für bestimmte Anlässe sollte man aber nur verschenken, wenn man auch weiß, dass der Empfänger etwas damit anfangen kann.

Fazit

Geschenkgutscheine bieten viele Möglichkeiten, seine Liebsten zu beschenken. Speziell für Menschen, die man nicht so gut kennt, eignen sich Gutscheine. Richtig ausgewählt, sind sie ein Geschenk, mit dem jeder etwas anfangen kann.