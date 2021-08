Festival of Lights setzt ein Zeichen für das Klima

Jetzt ist die Zeit zu handeln. In seinem umfassenden Bericht hat der Weltklimarat IPPC davor gewarnt, dass es bald unmöglich sei, die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu halten. Dadurch werden Wetterextreme wie Hitzewellen, Tropenstürme und Dürren deutlich häufiger auftreten. Die gute Nachricht: Noch kann eine nachhaltigere Politik diesen Effekten entgegenwirken. Für eine bessere Zukunft setzt sich auch das diesjährige Festival of Lights ein. Die Veranstaltung, die vom 3. bis 12. September an mehr als 70 Standorten in Berlin Lichtkunstinstallationen zeigt, steht unter dem Motto „Creating Tomorrow‟. Dafür thematisieren die Illuminationen Herausforderungen wie E-Mobility, Maßnahmen für mehr CO2-Neutralität, erneuerbare Energien, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. „Es war nie wichtiger als jetzt, auf die Lage unseres Planeten aufmerksam zu machen. Das Motto unterstreicht die Notwendigkeit, nachhaltiger zu leben. Wie immer setzen wir das künstlerisch und verknüpft mit Themen um, die mir besonders am Herzen liegen. Dazu gehören Klima- und Artenschutz, Diversität und nachhaltiges Leben‟, erklärt Festivalleiterin Birgit Zander.

Foto: Birgit Zander -

Den Klimaschutz besser in die Öffentlichkeit rücken

Um diese Botschaft über die Veranstaltung zu transportieren, haben sich die Festival-of-Lights-Macher mit „The Climate Pledge‟ zusammengetan. Gemeinsam mit der Initiative verpflichten sich Unternehmen auf der ganzen Welt bis 2040 CO2-neutral zu sein – zehn Jahre vor der Zielmarke des Pariser Klimaabkommens. Bislang unterstützen mehr als 100 Firmen wie Amazon, Free Now oder IBM den Hauptsponsor des Festival of Lights. „Unternehmen sind die großen Einflussnehmer auf Energieverbrauch, Treibhausgas-Ausstoß und Mobilität. Das bringt sie in die uneingeschränkte Verantwortung, in globalem Umfang ihre Prozesse zu überdenken und anzupassen. Dank solcher Initiativen wird der Klimaschutz öffentlich sehr viel besser in den Fokus gerückt‟, sagt Zander, die das Festival 2005 gründete.

Lichtkunst berührt Menschen und vermittelt Visionen

Bei der 17. Auflage der Veranstaltung illuminieren die nationalen und internationalen Künstler neben Wahrzeichen wie dem Alexanderplatz oder Schloss Charlottenburg wieder viele Kieze und geheime Ecken. Der Fokus der Lichtinstallationen liegt jedoch auf berühmten Orten, um das Motto prominent darzustellen. „Mit den Lichtkunstinszenierungen und 3D-Videomappings auf dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm und dem Hotel de Rome sorgen wir in jedem Fall für die benötigte Aufmerksamkeit. Alle drei Shows skizzieren auf ihre künstlerische Art die Wege zu mehr Nachhaltigkeit‟, erklärt Zander. Die Berlinerin möchte mit der Veranstaltung Menschen berühren und Visionen emotional vermitteln. „Das Festival of Lights ist mein Herzensprojekt, meine Liebesbekundung an diese wunderschöne Stadt. Nicht nur in diesen Zeiten ist das Erleben von Kunst und Kultur ein wichtiger Bestandteil im Leben jedes Einzelnen. Denn Licht verbindet, es spricht alle Sprachen.‟ Diese Stimme soll in Berlin für ein nachhaltigeres Leben gehört werden.