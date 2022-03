Fulfillment: Das steckt hinter diesem Begriff

Was ist eine Fulfillment-Dienstleistung?



Übersetzt heißt Fulfillment so viel wie "Erfüllung". Dabei geht es explizit um die Erfüllung eines Vertrags, den ein Händler mit dem Endkunden abschließt - oder den er bevorzugt an einen entsprechenden Dienstleister outsourct. Wer sich selbst als Fulfillment Anbieter bezeichnet, verzichtet auf das Outsourcing und sorgt selbst für das beste Kundenerlebnis. Von der Bestellannahme, über die Kommissionierung und die Verpackung sowie den Versand der Produkte werden alle Dienstleistungen im Fulfillment aus einer Hand vorgenommen. Dabei gibt es keine konkrete Vorgabe, welche Leistungen man seinen Kunden bietet. Fakt ist allerdings, dass eine Steigerung des Leistungsumfangs einen positiven Effekt auf die Zufriedenheit der Kunden hat. Immer mehr Logistikanbieter haben sich auf Fulfillment konzentriert und nehmen Onlinehändlern und E-Commerce-Shop-Betreibern alle Leistungen in diesem Bereich ab.



Wer braucht den Fulfillment-Service?



Betreibet man ein E-Commerce Unternehmen oder einen größeren Onlineshop, hat man mit seinem Kerngeschäft genug zu tun. Wenn man sich für einen Fulfillment Dienstleister entscheidet, spart man jede Menge Zeit und kann sich auf eine korrekte Erledigung des Versands verlassen. Fulfillment Anbieter nehmen dem Unternehmen einen Großteil aller Aufgaben rund um die Bestellung bis zur Zustellung an den Endkunden ab. Das heißt, dass sich der Unternehmer selbst nicht um die Bestellannahme, die Rechnungserstellung und um die Stammdatenpflege der Produkte kümmern braucht. Ebenso kann man die Lagerhaltung, die Warenverpackung und die Frankierung sowie die Kommissionierung outsourcen. Der Versand und die Abwicklung von Retouren sind weitere Bestandteile eines Fulfillment-Service. Als Zusammenfassung lässt sich sagen, dass es sich bei Fulfillment um alle Dienstleistungen handelt, die nach dem Kauf durch den Kunden entstehen und die in der Gesamtheit zur vollsten Zufriedenheit abgewickelt werden.



Welche Vorteile ergeben sich für Kunden?



Das Outsourcing der gesamten Abwicklung an einen Fulfillment Anbieter sorgt dafür, dass der Kunde bestens betreut wird. Denn wer sich als Dienstleister in diesem Bereich etabliert hat, weiß, worauf es im Fulfillment ankommt und was das Unternehmen sowie die Kunden erwarten. Eine einwandfreie Frankierung, eine schnelle Lieferung und die Versandinformation für den Kunden werden in diesem Fall nicht vom Unternehmer selbst, sondern über den Dienstleister abgewickelt. Auch die Erstellung von Zahlungserinnerungen und Mahnungen sind Bestandteil der Serviceleistungen, die man extern beauftragen und im Sinne des eigenen Unternehmens ausführen lassen kann. Der Kunde profitiert von einem schnellen und sicheren Versand, um den sich das Unternehmen nicht selbst kümmern braucht. Fulfillment ist ein großer Vorteil für alle Unternehmen, die größtenteils online verkaufen. Alle Kunden schätzen den komfortablen Service und freuen sich, wenn sie ihre bestellten Produkte umgehend - oftmals sogar schon am nächsten Werktag - erhalten.



Der Leistungsumfang kann vom Unternehmen frei gewählt werden



Welche Leistungen Sie auslagern und was Sie selbst übernehmen, bleibt Ihnen ganz allein überlassen. Grundsätzlich bieten Fulfillment Dienstleister eine Übernahme aller Aufgaben ab dem Bestelleingang an. Dieser Service soll Unternehmen entlasten und dafür sorgen, dass sich Onlinehändler und E-Commerce-Unternehmer auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Dennoch kann jeder Unternehmer selbst entscheiden, welche Leistungen er outsourcen und welche Aufgaben er selbst übernehmen möchte. Es lohnt sich, die Lagerung und Logistik, die Bestandsverwaltung und den Versand an den Endkunden über einen externen Dienstleister ausführen zu lassen. Wer so denkt und entscheidet, spart eine Menge Zeit und profitiert davon, dass er seine Arbeitszeit vollständig in die wichtigen Aufgaben - beispielsweise in die Produktion oder in die Warenbeschaffung - investieren kann. Auch eine optimale Kommissionierung ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftlich effiziente Unternehmensführung.



Warum sich Fulfillment im E-Commerce lohnt



Fulfillment ist mehr als eine Dienstleistung, mit der sich E-Commerce-Unternehmen und Onlineshop-Betreiber den Arbeitsalltag erleichtern können. Es ist nicht möglich, die Vorteile und den Umfang der Leistungen in einem Satz zusammenzufassen. Doch was sich zeigt ist, dass ein Fulfillment Anbieter jedem Unternehmer im Onlinehandel ein breites Spektrum an Leistungen und Vorteilen bietet. Wer die beste Dienstleistung sucht und sich nicht selbst um die gesamte Abwicklung des Verkaufs bis hin zur Zustellung an den Kunden kümmern möchte, ist mit einem Fulfillment Dienstleister gut beraten. Dabei hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, sich die Leistungen im Outsourcing selbst auszusuchen. Eine Abwägung, was man selbst vornehmen möchte und was man auslagert, spielt für den Erfolg und die Zufriedenheit der Kunden eine essenzielle Rolle. Da es keine konkrete Definition für Fulfillment gibt, haben alle E-Commercler die Chance, den ausgelagerten Leistungsumfang selbst zu bestimmen.



Die Kundenzufriedenheit als A und O des Erfolgs



Zufriedene Kunden sind der wichtigste Erfolgsmultiplikator. Mit der Kundenzufriedenheit steht und fällt die Beliebtheit eines Onlineshops und aller anderen Unternehmen. Fakt ist, dass zufriedene Kunden wiederkommen und zu Stammkunden werden. Doch ein weiterer Faktor, die Mundpropaganda, sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Die Auslagerung verschiedener Dienstleistungen an einen Fulfillment Anbieter zahlen sich perspektivisch aus. Der Kunde ist zufrieden, berichtet von seinen positiven Erfahrungen und kommt selbst immer wieder in den Shop zurück. Die telefonische und digitale Erreichbarkeit sollte bei Onlineshops und E-Commerce Unternehmen nicht unterschätzt werden. Gerade in diesem Sektor bietet sich eine Fulfillment Dienstleistung an, wenn man als Unternehmer selbst keine Zeit für die Beratung und die Abwicklung von Verkaufsgesprächen hat. Je größer ein Onlineshop ist, desto wichtiger ist es, viele Leistungen an einen externen Dienstleister zu übertragen und sich Freiraum für das Kerngeschäft zu schaffen.

Fazit: Fulfillment Dienstleistungen sorgen für zufriedene Kunden und maximale Erfolge



Fulfillment ist eine Dienstleistung, die sich für Onlineshops und E-Commerce-Unternehmen auszahlt. Es ist nicht möglich, die enorme Flut an Kundenströmen wirtschaftlich effizient selbst zu bewältigen. Das muss auch nicht sein, da es heute eine ganze Reihe an Dienstleistern gibt, die sich genau auf diesen Bereich spezialisiert haben. Jeder Unternehmer hat die Möglichkeit, einen Fulfillment Anbieter mit den von ihm gewählten Leistungen zu beauftragen. Das Ergebnis ist ein zufriedener Kundenstamm, der online und offline mit positiven Bewertungen reagiert und so für die Gewinnung neuer Kunden sorgt. Es lohnt sich, einige Aufgaben auszulagern und nicht zu versuchen, den gesamten Verkaufs- und Versandablauf selbst zu organisieren. Wer Verantwortung überträgt und erfahrenen Dienstleistern vertraut, spart viel Zeit, die er in sein Kerngeschäft und damit in die Grundlage des Unternehmens investieren kann. Natürlich ist es wichtig, bei der Suche nach einem Fulfillment Dienstleister mit Sachverstand vorzugehen und einen seriösen, erfahrenen und zuverlässigen Partner zu wählen