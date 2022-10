Gestörte Lieferketten als Herausforderung für die Containerlogistik

Covid-19 hat Verbrauchern und Unternehmen in den letzten Jahren erschreckend deutlich demonstriert, wie leicht die globalen Lieferketten gestört werden können. Neben der Lieferung von Luxusprodukten kann auch die Versorgung mit teilweise lebenswichtigen Medikamenten durch den unterbrochenen Welthandel nicht immer aufrechterhalten werden.

Zudem führen die Lieferkettenprobleme dazu, dass viele Unternehmen ihre Preise anheben mussten oder nicht mehr wie gewohnt produzieren können. Laut André Wreth, dem Vorstand der Hamburger Solvium Holding AG, sind die Probleme „insbesondere für die Logistikbranche eine große Herausforderung.“

Lieferkettenprobleme stören die Containerlogistik

Besonders stark wird laut Wreth die Containerlogistik durch die gestörten Lieferkettenprobleme belastet. Verantwortlich dafür ist die Verfügbarkeit der Container. Vor der Covid-19-Pandemie und den daraus resultierenden Lockdowns und Hafensperrungen wurde für jeden Container, der von einem Schiff abgeladen wurde, Just-in-Time ein neuer Container aufgeladen. Die internationale Containerlogistik konnte so mit einer Quote von 2:1 problemlos funktionieren. Nun ist das Bedarfsverhältnis durch die Covid-19-Maßnahmen auf 3:1 angestiegen.

„Lange vor Reiseantritt stand für die Reedereien und Logistiker fest, welches Schiff wann welchen Hafen anläuft und welcher Container, ob leer oder mit Ware, wann und wo be- bzw. entladen wird“, erklärt Wreth zur Wreth vor Covid-19. Hafensperrungen und Lockdowns führten jedoch vor allem in China dazu, dass sich auf dem Gelände der großen Seehäfen und sogar in deren Hinterland zehntausende Container ansammelten. Diese Transportbehältnisse kann die Containerlogistik nun nicht nutzen.

Allgemein bekannt sind die Auswirkungen der gestörten Prozesse innerhalb der auf Effizienz getrimmten Logistik als Lieferkettenprobleme bekannt. „Die mancherorts fehlende Verfügbarkeit der Container in Kombination mit Lockdowns hat zu hohen Preisen bei den Kauf-, Miet- und Frachtraten sowie Schiffsstaus und verlängerte Lieferzeiten geführt“, konstatiert Wreth. Sollte die aktuelle Entspannung der pandemischen Lage anhalten, ist laut dem Logistikexperten bis Ende 2023 mit einer Normalisierung der Lieferketten und einer Rückkehr zu alter Effizienz zu rechnen.

Umsatzrekord im E-Commerce bringen Logistiker an die Kapazitätsgrenzen

Während die Covid-19-Pandemie für die internationale Containerlogistik ein großes Problem darstellt, konnte der Onlinehandel in Deutschland seinen Umsatz deutlich erhöhen. Im zweiten Jahr der Pandemie 2021 lag der Bruttoumsatz im E-Commerce bei 99,1 Milliarden Euro, also 19 Prozent höher als im Vorjahr.

„Die Corona-Pandemie setzt weiterhin Gesellschaft und Handel in einen Ausnahmezustand, aber der digitale Handel bringt mit der sicheren Warenversorgung ein Stück Normalität zurück. E-Commerce wird immer mehr als das Normale und Übliche empfunden. Sein Wachstum stabilisiert sich auf hohem Niveau nach Ausschlägen zum Beginn der Pandemie und zeigt, dass sich seine Vorteile wie größere Auswahl und mehr Service dauerhaft durchsetzen werden. Handel ohne E-Commerce ist schon jetzt nicht mehr denkbar, weder für die Konsumenten noch für Händler“ erklärt Gero Furchheim, Präsident des bevh.

Das starke Umsatzwachstum im Onlinehandel und die damit eingehende deutliche Zunahme an Paketsendungen ist für Logistikfirmen wie DHL, UPS und Hermes jedoch eine große Herausforderung. „Diese Unternehmen und ihre Wettbewerber bedienen sich eines ähnlichen Transportbehältnisses wie Container, nämlich der sogenannten Wechselkoffer“, erklärt Wreth. Wechselkoffer sind stabile Metallboxen mit den Maßen einer Europalette, die speziell für den Schienen- und Straßenverkehr entwickelt wurden.

Ihre hochklappbaren Stützbeine an den Ecken ermöglichen des Be- und Entladen ohne Kran. Trotz dieser praktischen Transportbehältnisse hat die große Anzahl an Sendungen viele Logistikdienstleister an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Auch Endkunden merkten dies in den letzten zwei Jahren an den oft unerwartet hohen Lieferzeiten.

Ukrainekrieg könnte Welthandel stören

Neben der Covid-19-Pandemie könnte der Welthandel auch durch den Ukrainekrieg stark beeinflusst werden. Russland, Weißrussland und die Ukraine haben nur einen Anteil von unter 2,5 Prozent am Welthandelsvolumens. Bisher werden die globalen Warenströme deshalb durch den Krieg kaum gestört. Es ist aber möglich, dass die Situation weiter eskaliert.

Vor allem der Eintritt weiterer Parteien in den Krieg oder weitere Sanktionen könnten den Welthandel negativ beeinflussen. „Eine solche Eskalation würde die Lieferkettenprobleme mit zunehmender Dauer weiter verschärfen. Dies würde vermutlich auch zur erheblichen Beeinträchtigung aller Wirtschaftszweige weltweit führen“ erklärt Wreth.

Straßentransport mit problematischer Umweltbilanz

Neben der bereits bestehenden Lieferkettenproblemen und der ungewissen Auswirkungen des Ukrainekriegs steht die Logistikbranche auch aufgrund ihrer problematischen Umweltbilanz für großen Herausforderungen. Ein Großteil der über vier Milliarden Pakete, die im Jahr 2021 in Deutschland verschickt worden sind, über mit Lkws über die Autobahnen der Bundesrepublik transportiert.

Der Anteil der Schiene ist bei den Paketlogistikern hingegen sehr gering. Beim Marktführer Deutsche Post waren es etwa nur zwei Prozent. Klimaschützer und die Politik kritisieren die Branche deshalb häufig aufgrund der hohen CO₂-Emissionen und des Feinstaubs der Lkw.

Schienenlogistik gewinnt an Bedeutung

Wreth ist ebenfalls der Ansicht, dass „unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit und Ökobilanz die Schiene als Transportweg deutlich an Bedeutung gewinnen muss“. Auch die Deutsche Post möchte in den kommenden Jahren vermehrt Pakete mit der Bahn transportieren. Mittelfristig soll der Anteil auf sechs Prozent zunehmen, langfristig auf 20 Prozent. Die geplante Verlagerung von Gütern auf die Schiene ist für große Teile der Europäischen Union (EU) vorgesehen.

„Aus meiner Sicht eine sehr gute und vernünftige Entscheidung, die hoffentlich alsbald und mit viel Volumen umgesetzt wird“, so der Solvium-Vorstand Wreth. Auch die Forschung hat belegt, dass die der Schienenverkehr gegenüber Lkw die Emissionen von Treibhausgasen um bis zu 80 Prozent reduzieren kann,

Laut Wreth ist die kommende Verlagerung der Logistik von der Straße auf die Bahn nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes wichtig, sondern bietet auch Investoren neue Renditechance. Mittel- und langfristig werden Investitionen in den Schienenverkehr laut Branchenexperten deutlich höhere Renditen abwerden. „Deshalb haben Güterwaggons schon seit Jahren einen bedeutenden Anteil an unseren Logistik-Portfolios“, erklärt Wreth.