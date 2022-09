In New Work stecken viele Hoffnungen und Chancen

Sie sind hip und wecken gleichzeitig Hoffnungen: New-Work-Modelle, die nicht zuletzt durch die Erfordernisse der Corona-Pandemie ihren Nischenplatz verlassen haben und sich in der Wirtschaft immer stärker etablieren. Die neuen Arbeitsstrukturen waren anfangs vor allem Kennzeichen junger Start-ups. Inzwischen haben sie längst Unternehmen erreicht, die bereits Jahrzehnte im Markt sind.

Beim „Personalkongress 2022“, der am 27. September gemeinsam von BVMW und Aschendorff Medien in Münster organisiert wird, stehen New-Work-Modelle im Mittelpunkt. In der mehrstündigen, abwechslungsreichen, aber auch unterhaltsamen Veranstaltung im Hotel Mövenpick Münster werden Praktiker über die zahlreichen neuen Aspekte von Arbeit und Zusammenarbeit und die Auswirkungen von New Work auf die Unternehmensführung und -kultur sprechen.

„Wieviel Old Work braucht New Work?” lautet eine Frage, die Prof. Dr. Friedericke Hardering (FH Münster) zum Auftakt ansprechen wird. Im Best-Practice-Teil geht es um New Recruitment sowie neue Arbeitszeit- und Arbeitsort-Lösungen. Wie viel Dynamik in New Work steckt und welche Geschäftsideen sich daraus generieren lassen, zeigt ein Pitch von verschiedenen Start-ups, die sich mit hybrider Arbeit, Zeiterfassung per App und neuen Formen der Personalauswahl befassen. In weiteren Kurzvorträgen geht es um optimale Vergütungsmodelle, Unternehmenskultur und Ideen für selbstlernende Arbeitsumgebungen.

Den Schlusspunkt setzt der Leadership-Experte Dr. Oliver Haas, Geschäftsführer des Unternehmens „Das neue Führen“. Er spricht über positive Führungsstrategien, die für mehr Erfüllung und Erfolge sorgen sollen.

Der „Personalkongress 2022“ beginnt am 27. September um 12 Uhr. Infos unter https://aschendorff-medien.de/produkte/personalkongress/