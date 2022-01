Junggesellenabschied in Münster: Die besten Ideen

Bubble Soccer

Nicht alle Männer mögen Fußball, aber ganz sicher mögen alle, diese abgefahrene Variante bei einem Junggesellenabschied in Münster einmal auszuprobieren. Dabei wird der komplette Oberkörper der Spieler von einer aufblasbaren Hülle eingefasst, sodass Zusammenprallen erwünscht ist und lustige Folgen hat.

Craft Beer Tasting

Gleich mehrere Einrichtungen in Münster bieten ein Craft Beer Tasting für JGA Gruppen an. Da hat man die große Auswahl, an welchen Ort man sich begibt, um einmal handgebrautes Bier zu kosten. Wahrscheinlich eine der beliebtesten Aktivitäten für einen Junggesellenabschied in Münster, die Geselligkeit mit Erlebnisfaktor verbindet.

Arrow Tag

"Arrow Tag" heißt ein neues Spiel, bei dem man mit (natürlich durch Schaumstoff gesicherten) Pfeil und Bogen in Teams Jagd aufeinander macht. Als Mischung aus Paintball und Völkerball treffend beschrieben, bei der man sowohl ein wenig Ausdauer als auch Konzentration unter Beweis stellen muss. Völlig neuartig und gleichzeitig extrem unterhaltsam, optimal also für einen Junggesellenabschied mit eher sportlich orientiertem Junggesellen

XXL Dart

Ebenfalls eine recht neue Fun-Aktivität ist das XXL Dart. Dabei wird Torwandschießen mit Darts kombiniert, denn hier zielt man mit Fußbällen auf eine überdimensionierte Dartscheibe. Da trifft selbst der weniger Talentierte mal ins Schwarze. Perfekt für einen kleinen Wettkampf beim Junggesellenabschied in Münster. Selbstverständlich erhält man beim Anbieter alles Nötige vor Ort gestellt.

Pub Crawl durch Münster

Was früher einfach "Kneipentour" hieß, erhält heutzutage einen neuen Namen, verliert aber nichts von seinem Reiz. Gerade in einer Studentenstadt wie Münster ist die Liste der dafür infrage kommenden Kneipen lang. Damit ist viel Abwechslung ebenso garantiert wie ausschweifender Genuss von Getränken - gerade so, wie es bei einem Junggesellenabschied sein soll.

Beat-the-Bachelor-Tour

Bei dieser eigens für JGA angelegten Tour muss die Feiergesellschaft bis zu 30 Aufgaben innerhalb Münsters erfolgreich bewältigen, wobei der Bräutigam sich stets beweisen muss. Alles andere als Trinkspiele stehen dabei auf dem Programm. Vom Becherwerfen bis zum Orientierungslauf erkundet man nebenbei auch noch die Stadt in diesen bis zu fünf herausfordernden Stunden des Wettkampfs und des Spaßes.

Planwagenfahrt

Zuletzt sei die gute alte Planwagenfahrt ans Herz gelegt, die sich gerade in flachen Gefilden in Deutschland großer Beliebtheit erfreut, so auch in und um Münster. Dabei fährt man gemütlich, von Pferd oder Trecker gezogen, durch die Landschaft und kann sich bei gemächlichem Tempo dem einen oder anderen Kaltgetränk widmen.

Fazit zu den Ideen für einen Junggesellenabschied in Münster

Keine Frage, man muss nicht einfach nur kostümiert durch die Innenstadt ziehen, wenn man seinen Junggesellenabschied in Münster zelebriert. Die hier genannten Aktivitäten für den Junggesellenabschied sollten sicherstellen, dass für jeden Geschmack etwas, durchaus auch Ausgefalleneres, zu finden ist.