Kaltwassersatz zum Kühlen von Häusern, Gewerbe- und Industriegebäuden

Effiziente Wasserkühlung für Maschinen und Gebäude



Eine Wasserkühlung hat eine hohe Effizienz, die in vielen Bereichen einen großen Nutzen einbringt. Die Einsatzgebiete sind sehr differenziert. So ist es möglich, Maschinen und Anlagen zu kühlen, die eine hohe Temperatur abgeben. In dem Bereich kommen Kaltwassersätze zum Einsatz. Diese haben einen eigenen geschlossenen Kühlkreis und arbeiten somit unabhängig vom Frischwasser und von einem externen Wasserkreislauf. Der große Vorteil liegt darin, dass sie überall aufgestellt werden können. Als Alternative zur Kühlung von Maschinen und Anlagen, die mit hohen Temperaturen arbeiten, können Kaltwassersätze als Klimaanlage Verwendung finden. Hier ist der Einsatz auch in öffentlichen Gebäuden und im privaten Bereich möglich.



Nutzung von Kaltwassersätzen in Häusern und Wohnungen



Der Klimawandel ist mittlerweile in Deutschland und Mitteleuropa angekommen. In der Folge werden die Sommer heißer und trockener. In den südlichen Ländern gelten Klimaanlagen in Häusern und Wohnungen als Standard. Sie gelten aber als Stromfresser und sind keineswegs umweltfreundlich. Im Kontext mit den steigenden Energiepreisen ist der Betrieb einer Klimaanlage ineffizient. Moderne Häuser und Wohnungen, die mit einer Flächenheizung ausgestattet sind, finden in der Installation eines Kaltwassersatzes eine Alternative zur klassischen Klimaanlage.



Fußbodenheizung kann im Sommer kühlen



Die Fußbodenheizung gilt in neueren Gebäuden, die mit einer Wärmepumpe ausgestattet sind, als Standard. Die Vorlauftemperatur ist niedriger als bei einer klassischen Heizung, somit lässt sich Energie sparen. Die Wärmepumpe kommt ohne fossile Brennstoffe aus, sie wird mit Strom betrieben. Die Herstellung des Stroms kann mit einer Solaranlage erfolgen. Diese erzeugt nicht nur den Strom für den Betrieb der Wärmepumpe, sondern auch den Haushaltsstrom. Eine leistungsfähige Solaranlage mit Energiespeicher kann eine weitestgehende Unabhängigkeit von externen Energieversorgern bescheren. Es gibt aber noch einen anderen Vorteil von Flächenheizungen, zu denen die Fußbodenheizung zählt. Sie können im Winter wärmen und im Sommer kühlen. Dies ist möglich, wenn ein Kaltwassersatz in das System eingebunden wird. Die Anpassung ist mit der Installation der Fußbodenheizung oder auch nachträglich eine Option.



Installation eines zweiten Wasserkreislaufs für die Fußbodenheizung



Während der warmen Jahreszeit bleibt eine Fußbodenheizung ebenso wie die klassische Zentralheizung ausgeschaltet. Sie wird nicht benötigt. Wenn sich die Räume in den Sommermonaten stark aufheizen, ist es möglich, die Fußbodenheizung mit einem zweiten Wasserkreislauf auszustatten. Dabei erfolgt die Installation eines Kaltwassersatzes. Dieser hat die Aufgabe, den Raum zu kühlen. Die bereits vorhandene Struktur der Fußbodenheizung wird genutzt. So lässt sich eine effiziente Kühlung des Raumes ohne die Installation einer Klimaanlage realisieren. Die Vorteile liegen in der Einsparung von Kosten und in der Nutzung einer bereits vorhandenen Struktur.



Kühlung von öffentlichen Gebäuden und in Büros



Auch öffentliche Gebäude heizen sich an heißen Sommertagen stark auf. Dies macht ein strukturiertes und zielstrebiges Arbeiten nicht selten schwierig. Auch in diesem Bereich kann auf den zweiten Wasserkreislauf in Form eines Kaltwassersatzes gesetzt werden, um die Installation einer Klimaanlage zu umgehen. Flächenheizungen gibt es in vielen öffentlichen Gebäuden, oftmals in Form einer Deckenheizung. Aber auch diese Struktur lässt sich für die Installation eines zweiten Kühlwasserkreislaufes nutzen. Die Prozesskühlung in der Industrie bleibt dennoch ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet der Kaltwassersätze. Diese haben sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Effizienz in verschiedenen Bereichen bewährt.