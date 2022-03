Klingenstadt Solingen – Alles Wissenswerte im Überblick

Bereits seit vielen Jahrhunderten ist Solingen für qualitativ hochwertige Klingen, Messer, Scheren sowie Besteck und weitere Produkte aus Stahl bekannt. Im Laufe der Zeit hat sich die Stadt im bergischen Land einen internationalen Ruf erarbeitet und trägt nicht ohne Grund den Beinamen „Klingenstadt“. Ihre weltweite Berühmtheit erlange die Stadt an der Wupper allerdings ursprünglich durch die Herstellung von Degen, Säbeln und Schwertern.

Die Geschichte der Stadt Solingen ist traditionsreich. So war die Klingenstadt bereits im Mittelalter als bedeutendes Zentrum der Schneidwarenherstellung bekannt. Dies hat sich bis heute nicht geändert, denn Firmen wie Felix, Niegeloh und Güde dominieren noch immer die Schneidwarenindustrie in Deutschland. Messer und Klingen aus Solingen finden sich nicht nur in jedem deutschen Haushalt, die hochwertigen Produkte werden auch in viele Länder rund um den Globus exportiert.

Im Folgenden erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die historischen Ursprünge der Klingenherstellung in Solingen, wie „Solingen“ zu einer Marke avanciert und wie es zur Verankerung des Namens „Klingenstadt“ kam. Zudem verraten wir Ihnen, wie es gelang, das Stadtmarketing und den Tourismus auf der Basis der Geschichte und des Rufs der Stadt zu etablieren.

Das Metall- und Klingenhandwerk hat in Solingen eine lange Tradition und wird auch heute noch betrieben. Foto: Adobe Stock

Historischer Exkurs: Degen-, Säbel- und Schwerterherstellung im mittelalterlichen Solingen

Wann sich erste Siedler auf dem Gebiet der heutigen Stadt Solingen niederließen, ist nicht genau überliefert. Sicher ist allerdings, dass es sich um ein stark bewaldetes und eher unwegsames Gebiet handelte. Sicher ist außerdem, dass das Solinger Stadtgebiet weder von den Römern besiedelt noch von der Völkerwanderung berührt wurde. Geschichtswissenschaftler gehen davon aus, dass zwischen dem 8. und dem 9. Jahrhundert erste Siedlungen in dieser Region des Bergischen Landes entstanden.

Schmiedekunst in Solingen: Wie alles begann

Historiker nehmen an, dass zeitgleich mit dem Beginn der Besiedlung des Solinger Stadtgebiets auch die Anfänge der Solinger Klingenindustrie zu finden sind. Die Geschichte geht demnach bis ins frühe Mittelalter zurück, allerdings sind nur sehr wenige konkrete Belege vorhanden. Vielmehr ranken sich um das Entstehen der Schmiedekunst in Solingen zahlreiche Legenden und Mythen.

So wird erzählt, dass Karl der Große (747/748 bis 814) Schleifer aus Schwaben in das Bergische Land geholt haben und auf diese Weise die Metallbearbeitung in diesem Gebiet gefördert haben soll. Wissenschaftliche Nachweise existieren hierfür allerdings nicht.

Eine Legende besagt, dass Ludwig der Deutsche (804/805 bis 876die Klingen der Normannenkönige im Rahmen einer Schwertprobe mit großer Umsicht erprobt haben soll), als das Gebiet im Jahr 870 an ihn fiel. Keines der nordischen Schwerter soll seinen Ansprüchen genügt und seiner Prüfung standgehalten haben.

Wissenschaftliche Nachweise für das Klingenschmiedehandwerk in Solingen finden sich erst ab dem 14. Jahrhundert. Es wird angenommen, dass die zahlreichen Bäche und Flüsse in und um Solingen für die Ansiedlung von Schleifereien und Schmieden entscheiden war. Hinzu kam, dass die Stadt Köln, die im Hochmittelalter eine Handelsmetropole darstellte, einen hervorragenden Absatzmarkt bot.

Etwas später, nämlich ab dem 15. Jahrhundert, konnten Härter und Schleifer Zünfte bilden, wodurch sie Privilegien erhielten. Schließlich siedelten sich ab dem 16. Jahrhundert sukzessive immer mehr Manufakturen in und um Solingen an, sodass der Stadtname zu einer Bezeichnung avancierte, die als Qualitätsmerkmal für hochwertige Schmiedeprodukte stand.

„Solingen“ traditionelle Klingenherstellung über die Jahrhunderte

Die Stadt im Bergischen Land wurde ab dem 16. Jahrhundert nicht mehr nur von Schwertschmieden besiedelt, auch Scherenmacher und Messermacher fanden ihren Weg nach Solingen. Mit anderen Worten: Die Klingenherstellung war das dominierende Handwerk, und zwar weit bis in das 19. Jahrhundert hinein.

Obschon der Erste Weltkrieg auch für die Schneidwarenherstellung in Solingen einen Einschnitt darstellte, produzierten die Manufakturen weiterhin hochwertige Messer und Scheren. Letztlich sorgte die Mechanisierung der Produktion für einen Aufschwung.

Expansion der Schneidwarenproduktion und Erweiterung der Produktpalette

Neben Messern und Scheren wurden in Solingen etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch Rasierklingen hergestellt. Der Markenname „Solingen“ bestand bereits seit Jahrhunderten – dennoch wurde letztlich das Markenzeichen „Made in Solingen“ eingeführt, das die jahrhundertelange Tradition der Klingenherstellung repräsentiert. Dieses Label konnten sich auch neuere Unternehmen zunutze machen, um sich auf dem Markt zu etablieren.

Bis heute werden in Solingen Messer, Scheren, Rasierklingen und andere Schneideprodukte produziert, die höchste Qualitätsstandards erfüllen und durch eine ausgezeichnete Verarbeitung ebenso überzeugen wie durch eine erstklassige Schnittfestigkeit.

Zudem haben sich in und um Solingen Museen wie das „Deutsche Klingenmuseum“ angesiedelt, die Besuchern von nah und fern faszinierende Einblicke in die Geschichte der Stadt und der Messertradition ermöglichen.

Die Marke „Solingen“ steht für hohe Qualität Foto: Adobe Stock

Die Marke „Solingen“

Das Label „Made in Germany“ wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert eingeführt. Ursprünglich, um englische Verbraucher vor deutschen Produkten, die als minderwertig galten, zu schützen. Das geht auf einen Streit zwischen den beiden stark konkurrierenden Schneidwarenstädten Sheffield und Solingen zurück. Der Disput spitzte sich immer weiter zu und fand im Jahr 1887 im sogenannten Merchandise Marks Act seinen Höhepunkt. Dabei handelt es sich um ein britisches Gesetz, dass die Engländer aufgrund ihrer niedergehenden Wirtschaftsmacht ebenso wie Schutzzölle etablierten.

Etwa 50 Jahre später wurde ein regionaler Nachfolger des „Made in Germany“-Labels eingeführt, nämlich die Marke „Solingen“. Tatsächlich begründeten die Nationalsozialisten die Marke, wobei sie noch heute benutzt wird, um die Schneidwaren, die in dieser Stadt gefertigt werden, zu schützen. Somit besteht die Marke inzwischen seit mehr als 80 Jahren.

Seit dem Jahr 2003 ist die Marke „Solingen“ nicht nur in Deutschland registriert, sondern in ganz Europa und einer Vielzahl von Ländern weltweit. Interessant ist, dass Solingen die einzige Stadt rund um den Globus ist, die ihre Produkte und ihren Namen auf diese Art und Weise schützt.

Die Marke „Solingen“ stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar und ermöglicht es Firmen aus der Stadt, die Qualität ihrer Produkte zu vermitteln und sich gegen Fälscher zu wehren. Dadurch ist Solingen zu einer Art Synonym für hohe Qualität geworden.

Um diese Qualität gewährleisten zu können, gibt es gewisse Kriterien und Maßnahmen, die von den Herstellern berücksichtigt beziehungsweise umgesetzt werden. Im Wesentlichen geschieht das über Normen und spezielle Prüfverfahren: Stahlnormen klassifizieren den Werkstoff und machen es dadurch möglich, ihn einer der rund 2.500 Stahlsorten zuzuordnen und damit der Art seiner Anwendung. Über mechanische, thermische oder chemische Beanspruchungen werden das Verhalten und die Eigenschaften des Werkstoffs überprüft, wobei es sowohl zerstörende als auch zerstörungsfreie Verfahren gibt.

Zusatzinfo: Hat ein Messer, eine Schere oder eine Klinge den Aufdruck „Made in Solingen“ bedeutet dies, dass das Produkt in der Stadt im Bergischen Land gestanzt oder geschmiedet, geschliffen, poliert und ausgemacht wurde. Die Qualität des Stahls, aus dem das Produkt gefertigt wurde, muss hochwertig sein. Das wird wiederum durch die Norm Din 8442 geregelt.

Kleine Schleiferwerkstätten wie diese bei Solingen wurden als Schleifkotten bezeichnet Foto: Adobe Stock

Verankerung des Namens „Klingenstadt“

Den Beinamen „Klingenstadt“ führt die Stadt Solingen bereits seit dem Jahr 2012 offiziell. Der Landtag Nordrhein-Westfalens erlaubte Gemeinden und Städten erst ein Jahr zuvor, einen Namenszusatz zu wählen – und das aus gutem Grund: Denn die dahinterstehende Idee war es, Gemeinden und Städten die Möglichkeit zu geben, ihre Individualität auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen.

Solingen zählte zu den ersten Antragstellern überhaupt. Aufgrund der Tatsache, dass der Beiname seinen Ursprung in der Historie, Eigenart oder in der Bedeutung der jeweiligen Gemeinde oder Stadt haben sollte, entschied sich Solingen für den Begriff „Klingenstadt“.

In Bezug auf diesen Beinamen gilt die lateinische Redensart „nomen est omen“ („der Name ist ein Zeichen“), denn das Stadtbild wird seit Jahrhunderten vom traditionsreichen Schleiferhandwerk und Klingenschmieden geprägt. Dass die Stadt Solingen weltweit unter dem Namen „Klingenstadt“ besteht, stellt nicht zuletzt auch eine erstklassige Marketinggrundlage für Solinger Unternehmen dar.

Als Klingenstadt ist Solingen der Sitz einiger Hersteller von Schneidwaren unterschiedlicher Art – insbesondere aber Messer. Foto: Adobe Stock

Bekannte Klingenhersteller in Solingen

Dem Beinamen „Klingenstadt“ entsprechend, findet sich in Solingen eine Reihe an Herstellern von Schneidwaren. Im Folgenden werden einige der bekanntesten Klingenhersteller der Stadt vorgestellt.

Zwilling

Das Unternehmen Zwilling Messer existiert bereits seit 1731, wobei das Handwerkszeichen von Peter Henckels registriert wurde. Bei diesem Hersteller handelt es sich demnach um eine der ältesten Marken weltweit. Zwilling hat das sogenannte Eishärteverfahren entwickeln, wodurch die Klingen nicht nur korrosionsbeständig, sondern auch flexibel und äußerst schnitthaltig sind.

Das Solinger Unternehmen konnte sich seitdem auf der ganzen Welt etablieren, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass Zwilling Messer nicht nur häufig prämiert, sondern auch kopiert werden.

Zwilling hat seine Produktpalette seit seinen Anfängen kontinuierlich erweitert, sodass heute nicht nur Schneidwaren wie Messer, Scheren und Klingen, sondern auch Kochgeschirr und andere Produkte unter dem Label vertrieben werden.

Güde

Auch Güde stellt ein Traditionsunternehmen dar, wobei die Franz Güde GmbH seit mehr als vier Generationen existiert. Charakteristisch für das Unternehmen ist die Fertigung von Messern in Handarbeit, wobei noch immer Serien produziert werden, die nur über recht geringe Stückzahlen verfügen.

Franz Güde erfand im Jahr 1931 den sogenannten Wellenschliff und damit Schneiden mit spitzen Zähnen. Noch heute sind Brotmesser in der Regel mit Klingen mit dem Wellenschliff versehen – und genauso punktet Güde noch heute mit innovativen Entwicklungen. So erhielt das Unternehmen im Jahr 2016 den German Design Award für ein neu entwickeltes Messer, das als „THE KNIFE“ bezeichnet wird. Das Messer liegt besonders sicher in der Hand.

Güde ist zudem im Luxussegment tätig und produziert beispielsweise gemeinsam mit der Markus Balbach Damaststahlschmiede besonders hochwertige Messer.

Robert Herder

Ein ebenfalls sehr altes Unternehmen ist Robert Herder, wobei seine Schneidprodukte auch als Windmühlenmesser bekannt sind. Gegründet wurde das Traditionsunternehmen im Jahr 1872, wobei auch heute noch in Handarbeit gefertigt wird und sich die Produkte durch Liebe zum Detail ebenso auszeichnen wie durch Funktionalität.

Die traditionelle Arbeitsweise wirkt sich auf die Qualität der Produkte aus. Da Messer von Robert Herder nach dem Prinzip des Solinger Dünnschliffs hergestellt werden, sind sie deutlich schärfer als Messer, die auf industrielle Art und Weise produziert werden. Das lässt sich durch einen weiter oben angesetzten Schleifwinkel erklären.

Die Materialien, aus denen Windmühlenmesser hergestellt werden, sind von höchster Qualität, neben rostfreiem Stahl kommt auch Carbon-Stahl zum Einsatz. Bemerkenswert sind auch die aus Holz gefertigten Griffe der Messer aus dem Haus Robert Herder, denn sie liegen perfekt in der Hand. Kunden können zudem meist wählen, aus welchem Holz ihr Messergriff hergestellt werden soll.

Erwähnenswert ist zudem, dass im Unternehmen Robert Herder noch heute die Praxis des Pließtens zu finden ist. Dabei handelt es sich um einen speziellen Feinschliff, dessen feinste Stufe das sogenannte Blaupließten darstellt. Die Technik sorgt dafür, dass die Klingen der Windmühlenmesser mit einem blauen Schimmer versehen sind und wird aktuell im Rahmen des Lehrbetriebs wieder an die Auszubildenden weitergegeben.

Burgvogel

Bei Burgvogel handelt es sich um eine Solinger Messerschmiede, die zur jüngeren Generation gehört und seit 1949 besteht. Charakteristisch für Produkte des Familienunternehmens sind präzise Handarbeit, gepaart mit technologischer Innovation.

Obwohl das Unternehmen anfangs vor allem Malerwerkzeuge herstellte, hat sich das Unternehmen seitdem als Hersteller qualitativ hochwertiger Messer auf dem Markt etabliert.

Blauvogel hat von Beginn an halbautomatische Messerschleifmaschinen verwendet, weshalb es dem Messerhersteller gelang, die hohen Ansprüche seiner Kunden zu erfüllen.

Manche Hersteller von Schneidwaren verwenden für ihre Produkte Damaststahl, auch Damszener Stahl genannt. Dieser Werkstoff ist an seiner spezifischen und klaren Struktur aus mehreren Lagen zu erkennen. Foto: Adobe Stock

Wüsthof

Wüsthof Dreizack ist ein Unternehmen, dass mit einer Erfahrung von mehr als 200 Jahren ebenso punktet wie mit dem Einsatz modernster Techniken. Allerdings werden noch immer zahlreiche wichtige Arbeitsschritte von Hand ausgeführt. Das Traditionsunternehmen Wüsthof wächst seit seinen Anfängen kontinuierlich und besitzt heute Tochtergesellschaften in Kanada und den USA, wobei die Qualitätsmesser rund um den Globus vertrieben werden. Die Klingen der Messer werden mit absoluter Präzision hergestellt und lasergeprüft.

Positiv ist, dass Wüsthof sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist und diese sehr ernst nimmt. Die Fabrik des Standorts Solingen zählt zu den modernsten weltweit. Sowohl das im Zuge der Produktion benötigte Wasser als auch die Luft durchlaufen spezifische Filteranlagen und werden wieder abgegeben, so dass einer Belastung der Umwelt vorgebeugt wird. Auch in Bezug auf die Energieeffizienz setzt Wüsthof Maßstäbe.

Böker

Der Messerfabrikant Böker produzierte ursprünglich Säbel, und zwar nicht in Solingen, sondern in Remscheid. Im Rahmen der Zeit bildeten sich mehrere Firmenzweige, wobei es neben Solingen auch Standorte in Mexiko und den USA gibt.

Die ersten Messer wurden von der Manufaktur in Solingen hergestellt und mit dem unverwechselbaren Logo mit Kastanienbaum versehen. Messer von Böker können inzwischen auf der ganzen Welt gekauft werden, wobei Schärfe und Qualität zu ihren Charakteristika gehören. Daneben fertigt die Firma Böker auch heute noch Sammlerstücke wie Schwerter und Outdoor-Messer her.

Bei Böker handelt es sich um eines der ersten Unternehmen, die neben Messern mit Stahlklingen auch Messer mit Keramikklingen in ihr Sortiment aufnahmen.

Felix

Die Messermanufaktur Felix Zepter wurde bereits im Jahr 1970 gegründet und zählt damit zu den ältesten weltweit. Noch heute werden Messer von Felix in Handarbeit gefertigt, wobei jedes einzelne Messer insgesamt 45 Arbeitsschritte durchläuft, bevor es die Manufaktur verlässt.

Messer von Felix Zepter werden in der Regel in einem Stück geschmiedet, wobei neben Stabilität und Balance auch erstklassige Qualität garantiert wird. Messer des Unternehmens zeichnen sich zudem durch Schnitthaltigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität aus.

Der zur Herstellung verwendete Stahl wird akribisch kontrolliert. Nur Material mit einer ebenso gleichmäßigen wie dichten Struktur wird zur Fertigen von Felix-Messern verwendet.

Stadtmarketing und Tourismus auf Basis der Historie und des Rufs

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Solingen um die einzige Stadt weltweit, deren Name als Marke fungiert und geschützt ist. Der Beiname „Klingenstadt“ geht auf die mehr als 600 Jahre alte Geschichte der Stadt im Bergischen Land zurück, die vom Metall- und Klingenhandwerk geprägt ist.

So ist es nicht verwunderlich, dass Solingen sich dieses Label zunutze macht und für Marketingzwecke nutzt. Obwohl es sich um eine grüne Stadt handelt, durchziehen das Stadtbild auch die mehr als 500 Solinger Betriebe, die in der Metallerzeugung tätig sind.

In und um Solingen finden sich Wanderwege von mehr als 400 Kilometern ebenso wie der sogenannte „Klingenpfad“, ein Rundwanderweg mit einer Länge von 75 Kilometern um die Stadt. Auch das Deutsche Klingenmuseum befindet sich in Solingen.

Mittlerweile hat die Stadt einen Slogan etabliert, um die Marke „Solingen“ zu stärken: „Mensch, Solingen!“ Dieser Slogan soll dafür sorgen, dass das Image der Stadt gefestigt und das Markenzeichen für qualitativ hochwertige Schneidwaren rund um den Globus immer bekannter wird.

Interessant ist zudem, dass es sich beim neuen Marketingkonzept der Stadt Solingen nicht um eine Reißbrett-Kampagne handelt. Vielmehr wurde das Konzept unter Mitarbeit einer Gruppe von Bürgern entwickelt. Das 18-monatige Projekt wurde von externen Profis begleitet und ist äußerst erfolgversprechend.