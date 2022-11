Konzentrationsprobleme bei der Arbeit: Was schadet und was hilft?

Häufige Ursachen für Konzentrationsprobleme



Multitasking ist für die gleichzeitige Erledigung kleiner Aufgaben hilfreich. Bei Bürotätigkeiten mit längerem Anspruch an die Fokussierung führt es eher zu halbherziger Erledigung mehrerer Terminarbeiten, von denen schlimmstenfalls keine in der gewünschten Qualität rechtzeitig fertig wird. Offene Termine verursachen Stress und schwächen die Motivation, sich der nächsten Aufgabe zu widmen. Lärmbelastung im Büro, Schmuddelwetter vor dem Fenster und ungünstige Lichtverhältnisse wirken sich ebenfalls stark auf die Konzentrationsfähigkeit für einen ganzen Bürotag aus. Hinzu kommen Störfaktoren wie Schlafmangel, unausgewogene Ernährung und langfristig psychische Stressreaktionen. Einige der Ursachen lassen sich beheben oder ausblenden. Andere sollten mit technischen Erleichterungen minimiert werden. Dafür eignen sich Maßnahmen für die gesamte Büroumgebung und Einzelmaßnahmen am Arbeitsplatz.



Individuelle Lösungen für schnelle Abhilfe



Privat und beruflich gelten ausgewogene Ernährung und abwechselnde Bewegung als Motor für Konzentration und Gesundheit. In Zeiten von mehr Homeoffice passt ein höhenverstellbarer Tisch gut zu einer sinnvollen Abwechslung. Er muss nicht von Hand verstellt werden, sondern passt sich per Knopfdruck dem aktuellen Bedürfnis nach höherem oder niedrigen Sitzen an. Sofortmaßnahmen bei Konzentrationsstörungen sind Akupressur-Zyklen an Stirn, Nase, Kinn und Händen. Strecken und Dehnen zwischendurch sowie kurze Pausengymnastik verbessern die Durchblutung und lösen Verspannungen. Frische Luft beflügelt Gedanken und Kreislauf. Vor allem sollten sich Büromitarbeiter von Aktenbergen nicht verrückt machen lassen. Einer straff durchgearbeitet ist besser als hundert angefangene.



Technische Hilfe am Schreibtisch für bessere Konzentration



Je nach Ausführung lässt sich ein höhenverstellbarer Schreibtisch auch in einen Stehtisch verwandeln. Stehende Büromitarbeiter mögen auf andere ungewöhnlich wirken, beanspruchen allerdings in dieser Position ihre vorher erschlafften, inaktiven Muskelgruppen. Die Durchblutung verbessert sich ebenso wie die Sauerstoffsättigung im Gehirn. Beides stärkt die Konzentration bei der Büroarbeit und hebt durch sinnvolle Wechselintervalle die Stimmung. Ergonomische, teilweise bewegliche Stehstühle entlasten gleichzeitig die Beine. Auch ergonomische PC-Tastaturen und ein technischer Tischaufbau für wichtige Utensilien in Greifnähe erhalten die Konzentration länger auf hohem Leistungsniveau.



Technische Erleichterungen durch die Raumgestaltung



Lärmschutzsäulen oder Lärmschutzwände können transparent oder gleichzeitig als Sichtschutz zwischen Büro-Arbeitsplätzen aufgestellt bzw. aufgehängt werden. Sie schlucken Nebengeräusche, ohne normale Bürogeräusche vollständig auszublenden. Arbeitsplätze mit günstiger Fensterausrichtung werden als freundlicher wahrgenommen. Wo dies nicht möglich ist, sollte die Decken- und Tischbeleuchtung in der Lichtfarbe das warmweiße Tageslicht so gut wie möglich imitieren.



Bewegung für bessere Vitalität in den Büroalltag einbauen



Selbst im Sitzen, spätestens im Stehen bei der nächsten Büropause, helfen schnelle Anspannungs- und Entspannungsübungen gegen die Ermüdung bei einseitigem Sitzen. Generell sollte der Büroalltag nicht strikt an Aktenbergen ausgerichtet sein, sondern aktive Pausen von zwei bis drei Minuten zwischen Arbeitsetappen erlauben. Durch die kurze Unterbrechung ist anschließend die Weiterarbeit viel schneller bei besserer Konzentration möglich. Tipps für Vitalität und Ernährung im Büroalltag finden sich unter dem Link zum Blog von Liftor.de. Dort werden Störfaktoren durch Lösungsideen ersetzt, die jeder einzelne Büromitarbeiter leicht und sofort umsetzen kann.

Fazit

Büroarbeit ermüdet wegen ungünstiger Umgebungsbedingungen und einseitige Bewegungsmuster. Mehrere Pausen mit Bewegung fördern die Konzentration und steigern damit die Leistungsfähigkeit. Technische Hilfe bieten verstellbare Büroschreibtische, optimale Beleuchtung und Lärmschutzeinbauten.