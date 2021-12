Mit Gutscheincodes zu den besten Deals im Internet

Gutscheincodes im Internet: Was sind Gutscheincodes? Welche Händler bieten Gutscheincodes an? Wie viel spart man durch Gutscheincodes? Und wie man Gutscheine klug verwendet

Beim Kauf im Internet können Kunden im Gegensatz zu dem Einkauf im stationären Handel eine ganze Menge sparen. Noch ein wenig mehr sparen können Sie im Internet mithilfe von Gutscheincodes, die von vielen verschiedenen Shop-Betreibern angeboten werden.

Was sind Gutscheincodes?

Ein Gutscheincode ist ein digitaler Code, bestehend aus einer Kombination aus Zahlen und/oder Buchstaben, den Sie auf der Webseite des jeweiligen Online-Shops eingeben können. Daraufhin erhalten Sie einen prozentualen Rabatt oder der Kaufpreis wird um einen bestimmten Betrag reduziert.

Wo findet man Gutscheincodes?

Gutscheincodes finden Sie im Internet sowohl auf den Seiten der Shop-Betreiber selbst sowie auch auf einer ganzen Reihe von Gutschein-Portalen. Checken Sie am besten täglich die aktuellen Meinedeals.de Gutschein Angebote, denn so entgeht Ihnen in Zukunft mit Sicherheit kein attraktives Angebot mehr.

Zu welchen Anlässen findet man Gutscheincodes?

Gutscheincodes findet man im Internet grundsätzlich das ganze Jahr über. Doch vor allem an Ostern oder in der Weihnachtszeit bieten besonders viele Händler derartige Gutscheincodes an, mit denen die Kunden sparen können. Und auch am Black Friday lohnt es sich jedes Jahr aufs Neue, nach attraktiven Gutschein-Angeboten Ausschau zu halten.

Doch auch im restlichen Jahresverlauf finden Sie online eine große Anzahl an Gutscheinen von ganz unterschiedlichen Anbietern. Doch dabei muss man genau hinschauen, um einen Rabattcode für ein Produkt zu erhalten, welches man gerne hätte.

Welche Händler bieten Gutscheincodes an?

Gutschein- und Rabattcodes findet man nicht nur von kleinen Shop-Betreibern, sondern auch von den Online-Shops bekannter Markenhersteller wie S.Oliver, Nike, Adidas und vielen anderen bekannten Namen. Auf diese Weise können auch die Anhänger dieser Marken bei dem Kauf der hochwertigen Produkte einen Teil des Kaufpreises sparen.

Wie viel spart man durch Gutscheincodes?

Wie viel Sie mit einem Gutscheincode tatsächlich sparen, hängt immer von mehreren Faktoren ab. Zum einen von der Höhe des Rabatts, den Sie durch den jeweiligen Gutscheincode erhalten. Zumeist erhalten Sie online Gutscheine, mit denen sie einen prozentualen Rabatt zwischen 5 und 25 % erhalten oder durch die der Kaufpreis um einen Betrag zwischen 5 und 20 Euro reduziert wird.

Zwar sind auch höhere Rabatte nicht ausgeschlossen, allerdings nur relativ selten zu finden.

So verwenden Sie einen Gutscheincode

Um einen Gutscheincode zu verwenden, müssen Sie sich diesen zunächst notieren, kopieren oder auf den Gutschein-Portalen auf das entsprechende Angebot klicken, wodurch Sie direkt zu der Seite des Anbieters gelangen.

Wählen Sie auf der Webseite des Online-Shops das gewünschte Produkt aus und legen Sie dieses in den Warenkorb und gehen Sie anschließend zur Kasse. Dort können Sie Ihren Gutscheincode in ein dafür vorgesehenes Feld eingeben, worauf Sie den Rabatt erhalten.

Gutscheincodes klug verwenden

Die Preise im Internet sind generell ein wenig niedriger angesetzt als im stationären Handel. Doch bei Rabatten sollte man online besser ganz genau hinschauen, vor allem zu besonderen Anlässen. Zwar werben viele Shop-Betreiber gerade während dieser Zeit mit attraktiven Rabatten, doch dies entspricht nicht immer der Wahrheit.

So erhöhen einige Händler die eigenen Preise erst in einer Nacht und Nebelaktion, um diese anschließend wieder zu senken und damit zu werben. Andere Shop-Betreiber holen sich die Rabatte wiederum durch die Versandkosten zurück und dann gibt es auch noch unseriöse Anbieter, welche die beworbenen Produkte im schlimmsten Fall gar nicht vorrätig haben.

Darum sollten Sie die Preise von Dingen, die Sie gerne hätten, am besten über einen längeren Zeitraum beobachten und nur dann zuschlagen, wenn diese wirklich zu einem attraktiven Preis erhältlich sind.

Zudem kann es sich mitunter auch lohnen, neben Produkten, für die man einen Gutschein hat, noch andere Dinge zu bestellen. Denn viele Shops erlassen der eigenen Kundschaft die Versandkosten ab einem bestimmten Betrag.