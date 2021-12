Netflix USA in Westfalen sehen: So einfach geht es

In Westfalen gibt es bekanntlich nichts, was es nicht gibt. Manche vertreiben sich die Zeit mit Currywurst, Trinkhalle und BVB, andere nutzen die einzigartigen Naturräume und Kulturangebote für Sport, Erholung und mehr. Doch auch westlich der Weser gibt es trübe Sonntagabende, an denen der Streamingdienst zur Unterhaltung herangezogen wird. Hätten Sie es gewusst? Von jedem Ort in Westfalen aus können Sie Netflix so sehen, wie es in den USA ausgestrahlt wird. Wir erklären, wie es geht.

Woran liegt das? Manche Länder verbieten bestimmte Inhalte und setzen diese auf einen Index. Diese Inhalte dürfen im jeweiligen Land nicht ausgestrahlt werden. Mitunter führen auch Urheberrechtsstreitigkeiten dazu, dass bestimmte Filme und Serien bei Netflix nicht in allen Ländern zu sehen sind.

Woher weiß Netflix, aus welchem Land die Benutzer kommen? Dies stellt Netflix über die IP-Adresse fest. Diese ist gewissermaßen eine Art Postleitzahl und ordnet jedem Nutzer auch ein Land zu. Werden Benutzer aufgrund der Zuordnung ihrer IP zu einem bestimmten Land von Inhalten ausgesperrt, wird dies auch als Geoblocking bezeichnet.

Wie also können alle Westfalen das originäre Netflix Programm aus den USA sehen? Der Trick ist die Nutzung eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN).

Was ist ein VPN und warum hilft es Netflix Usern?

Ein VPN bezeichnet eine geschützte Netzwerkverbindung innerhalb der allgemeinen öffentlichen Netzwerke. Es handelt sich gewissermaßen um einen Tunnel, in dem der gesamte Datenverkehr abläuft. Der Datenverkehr wird sicher verschlüsselt und ist so für Dritte nicht nachvollziehbar. Das gilt sogar für den eigenen Internet-Service-Provider. Besonders wichtig sind VPNs aus Sicherheitsgründen in ungeschützten, öffentlichen Netzwerken.

Wer ein VPN benutzt, bewegt sich im Netz über einen speziellen Server. Dieser Server agiert gewissermaßen als Vermittler und wird zum Ursprung der Daten des Nutzers. Dadurch können Dritte nicht sehen, wo sich VPN Benutzer im Internet bewegen, welche Daten durch diese Nutzer auf Webseiten eingegeben werden etc. Alle gesendeten und empfangenen Daten werden verschlüsselt.

Wer ein VPN benutzt, schützt zudem seine Identität. Dies liegt wiederum am VPN Server. Dieser und nicht die individuelle IP-Adresse des Nutzers ist für Dritte zu sehen – etwa für Streamingdienste. VPN Provider betreiben Server in vielen Ländern weltweit, darunter auch in den USA. Nutzer können auswählen, über welchen Server sie sich im Internet bewegen möchten. Wer einen US Server auswählt, erscheint auch bei einem Netflix Besuch aus Westfalen heraus als US Besucher – und sieht automatisch die amerikanische Version des Dienstes.

VPN installieren und US Netflix sehen

Wer als Westfale US Netflix sehen möchte, muss nicht lange warten. Zunächst müssen Anwender ein VPN herunterladen – idealerweise bei einem guten Anbieter mit moderner Technologie und No-Log-Politik. No-Log VPNs speichern keine Daten ihrer Nutzer und sind dadurch besonders sicher und diskret.

Das VPN kann mit dem entsprechenden Abonnement auf allen Endgeräten verwendet werden – am Desktop und Laptop ebenso wie am Smartphone und Tablet PC. Ein VPN Schutz für mobile Endgeräte ist besonders empfehlenswert, da diese häufig in riskanten öffentlichen Netzwerken verwendet werden.

Nach der initialen Einrichtung wird ein US Server als Zugangsserver gewählt. Mit diesem wird das Netflix Konto aufgesucht. Dann wird automatisch die amerikanische Version erscheinen.

Gute VPNs kosten nur wenige Euro im Monat. Die meisten Provider bieten monatliche und jährliche Zahlung an – der rechnerische Monatspreis liegt bei jährlicher Vorauszahlung meist etwas niedriger. Keine gute Option sind kostenlose VPNs – diese leben entweder von Werbung oder vom Verkauf der Daten ihrer Kunden.

Beliebige Länderversion sehen

Mit einem guten VPN können westfälische Kunden nicht nur US Netflix in Dortmund oder im Sauerland sehen – auch jede andere beliebige Länderversion ist möglich. Vorteilhaft ist dies etwa bei einer Auslandsreise (nein, hier ist ausnahmsweise nicht das Rheinland gemeint). Wer z.B. in Südamerika unterwegs ist, kann mit einem VPN die deutsche Netflix Version sehen und muss nicht auf gewohnte Inhalte verzichten.

Wer mit einem VPN bei Netflix andere Länderversionen ansteuert, handelt im Übrigen nicht gesetzeswidrig. Der Streamingdienst verbietet diese Praxis lediglich in den Geschäftsbedingungen – schließt de facto aber keine Konten von VPN Kunden. Mitunter werden diese allerdings durch eine Proxysperre am Zugang gehindert. Bei guten VPN Providern stellt dies jedoch ein vorübergehendes Problem dar.