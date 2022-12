Shisha-Rauchen: Warum Wasserpfeifen so beliebt sind

Sonderveröffentlichung

Wasserpfeifen sind nur was für Jugendliche? Wer so denkt, ist auf dem Holzweg. Shishas sind auch bei Erwachsenen sehr beliebt. Traditionellerweise kommen Shisharaucher entweder im privaten Umfeld oder in Bars zusammen, um eine Wasserpfeife zu genießen. Dabei geht es längst nicht nur um das Rauchen an sich, sondern um den gemeinschaftlichen Genuss mit lieb gewonnenen Menschen. Im nachfolgenden Artikel wird das Phänomen Shisha, das längst nicht mehr nur Ausdruck einer Subkultur, sondern in der breiten gesellschaftlichen Mitte angekommen ist, erklärt.

von Aschendorff Medien