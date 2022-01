Tipps für eine Spirituosenverkostung zuhause

Es ist spannend, Spirituosen zu verkosten und macht mit Freunden, der Familie oder Kollegen besonders viel Spaß. Da ist ein eigenes Tasting eine gute Idee. Doch was ist bei so einem Tasting alles zu beachten?

Cognac gibt es so viele verschiedene, dass ein Tasting interessant wird. Wer das gerne zuhause probieren will, sollte ein paar Tipps beachten, damit das am Ende auch ein schönes Erlebnis wird.

Ein eigenes Tasting veranstalten – so geht’s

Wichtig ist vor allem eine gute Planung. Was soll überhaupt verkostet werden? Trinken die Teilnehmer lieber Rum oder Gin? Mögen sie lieber Whisky oder vielleicht Cognac? Steht nur ein einziges Getränk auf der Liste, das einer sehr genauen Untersuchung unterzogen werden soll? Ein Vergleich von mehreren Spirituosen der gleichen Art kann ebenfalls interessant sein. Für einen direkten Vergleich ist es sinnvoll, mindestens zwei Produkte zu probieren, die einen unterschiedlichen Charakter haben. Ein Vergleich der verschiedenen Produkte eines Getränks einer Marke oder eines Landes kann ebenfalls sehr interessant sein, beispielsweise verschiedene Gin-Sorten eines Herstellers oder Whiskysorten aus Irland.

Mit welchem Ziel findet das Tasting statt? Wollen Freunde eine gemeinsame Lieblingssorte finden? Geht es um neue Erfahrungen oder eher darum, die verschiedenen Stilrichtungen miteinander zu vergleichen? Wichtig ist auch, wie viele Personen daran teilnehmen. Und ob die Grundausrüstung für ein Tasting zuhause vorhanden ist. Besonders wichtig sind dabei die Gläser für die verschiedenen Getränke. Anregungen für ein schönes Cognac-Tasting, welche Sorten dafür geeignet sind, gibt der Cognac-Kalender von Cognac Expert.

Was ist bei der Durchführung eines Spirituosen-Tastings zu beachten?

Für ein Tasting ist das Zubehör wichtig. Im Spirituosenhandel gibt es spezielle Tasting-Sets. Es ist aber genauso gut möglich, ein eigenes Set zusammenzustellen. Vorbereitete Sets haben den Vorteil, dass die vorausgewählten Sorten eine gute Grundlage für einen Vergleich bieten, weil sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten haben. Die Auswahl an entsprechenden Sets ist groß.

Wer lieber selbst alles einkaufen will, sollte Miniaturen vorziehen. Die Mini-Flaschen haben genug Inhalt für ein solches Experiment und sind nicht so teuer. Damit bekommt jeder Teilnehmer sein eigenes Fläschchen, das ist besser, als aus einer großen Flasche mehrfach auszuschenken.

In speziellen Gläsern für das Tasting kommen die Aromen der verschiedenen Getränke besser zum Vorschein. Foto: Pixabay.com

Dazu sind die passenden Gläser notwendig. Ein normaler Tumbler, ist dabei nicht unbedingt das richtige Glas. Besser sind sogenannte Nosing-Gläser. Das Design unterstützt das Getränk dabei, seine Aromen bestens zu entfalten und konzentriert zunächst an die Nase und dann an den Gaumen zu leiten.

Tipp: Erst kurz vor der Verkostung die Spirituose in die Tasting-Gläser einschenken. Dann sind die Aromen noch frisch. Direkt nach dem Eingießen fangen die ersten Aromen an, sich zu verflüchtigen.

Sollen gleich mehrere Spirituosen verglichen werden, kommt jedes Getränk in ein anderes Glas. Jeder Teilnehmer sollte darüber hinaus noch ein Glas Wasser bekommen, um sich zwischen den verschiedenen Getränken den Mund zu spülen. Wasser eignet sich auch dazu, beispielsweise Whisky ein wenig zu verdünnen, um den verdünnten mit dem puren Whisky zu vergleichen. Oft ist es gerade bei Irish Whiky oder Scotch so, dass ein wenig Wasser noch weitere Nuancen hervorlockt.

Zubehör fürs eigene Tasting

Notizblöcke, kleine Hefte und Stifte sind hilfreiche Utensilien für die Teilnehmer. So können sie in Ruhe verkosten, sich Notizen machen, um dann mit den anderen Teilnehmern interessante Diskussionen führen zu können. Wichtig dabei sind: erster Eindruck, Farbe, Aroma und Geschmack. Der anschließende Vergleich bringt manchmal Überraschendes zutage. Manchmal sind sich alle einig und manchmal fallen die Beurteilungen sehr unterschiedlich aus. Selbst bei einer Verkostung alleine sind Notizen sinnvoll.

Als Erstes kommt immer das Nosing, bei dem die Teilnehmer an der Spirituose riechen und sich mit den Aromen vertraut machen. Das kann schon eine Zeitlang dauern. Erst danach folgt das erste Nippen am Glas. Auch das Finish spielt beim Tasting eine Rolle, also der letzte Nachklang des Getränks. All das sollte sich in den Notizen wiederfinden.

Die Frage am Ende ist häufig, woran es liegt, dass die verschiedenen Getränke so unterschiedlich schmecken, obwohl sie eigentlich aus den gleichen Zutaten hergestellt sind. Bei Whisky oder Cognac kann es an den Rohstoffen liegen, am Herkunftsland, am Wasser und auch an einer speziellen Lagerung.

Was gibt es bei einem Tasting zu Essen?

Die Hauptrolle bei einem Tasting haben die Spirituosen. Es geht darum, deren Aroma und Geschmack zu untersuchen. Dazu darf es natürlich nichts geben, das sehr intensiv schmeckt und einen starken Eigengeschmack hat, der alles andere überlagert. Dennoch ist es sinnvoll, bei einer Verkostung etwas zu Essen anzubieten. Das gibt Nase und Gaumen zwischen mehreren Produkten die Möglichkeit, Pause zu machen. Außerdem lässt sich so feststellen, wie das Getränk zum Essen passt. Food-Pairing kann manchmal überraschende Facetten des Getränks hervorlocken.

Bei einem Tasting sollten die Snacks weder zu salzig noch süß oder zu scharf sein. Auch sehr würzige oder fettige Snacks passen nicht dazu. Die Snacks sollten nicht zu viele verschiedene Geschmacksrichtungen haben und vor allem keinen starken Geruch. Zudem sollte das Tasting nicht direkt nach einer großen Mahlzeit stattfinden, aber auch nicht mit leerem Magen.

Kaffeebohnen in einer kleinen Schale helfen den Teilnehmern dabei, Aromen aus dem Geruchssinn zu löschen, indem sie einfach kurz daran riechen. Foto: Pixabay.com

Was bei einem Tasting empfehlenswert ist: