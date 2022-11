Was ist beim Kauf eines Kühlschranks zu beachten?

Der Kühlschrank gehört zu den wichtigsten Geräten im Haushalt. Erwirbt man ein hochwertiges Modell, kann man es viele Jahre lang nutzen und dabei sogar Strom sparen. Doch worin liegen die Unterschiede und was macht einen richtig guten Kühlschrank aus? Im folgenden Text erklären wir, worauf es ankommt.

Wann muss ein neuer Kühlschrank her?

Die Gründe für einen neuen Kühlschrank sind unterschiedlich. Nicht immer muss er vollkommen kaputt oder nicht mehr funktionstüchtig sein. Mit dem Alter des Kühlschranks wird auch der Stromverbrauch höher. Diesen sollte man ermitteln, indem man Strommessgeräte zwischen Gerät und Steckdose schaltet und den Stromverbrauch 7 Tage lang regelmäßig abliest. Auf ein Jahr hochgerechnet, kann man die Daten dann mit denen neuerer Kühlschränke aus Geschäften vergleichen.

Verbraucht ein alter Kühlschrank viel mehr Strom, als es ein neueres Modell aus dem Fachgeschäft tun würde, ist es Zeit, sich einen neuen zuzulegen. Kosten und Umwelt werden so geschont. Es ist gar nicht so leicht, den besten Kühlschrank für den eigenen Haushalt zu finden. Deswegen lohnt sich ein Blick auf die Seite von Stiftung Warentest, wo regelmäßig Modelle aufgeführt und verschiedenen Bewertungen unterzogen werden. Weiterhin lassen sich qualitative Kühl-Gefrierkombinationen auf Testbericht.de finden.

Die richtige Kühlschrankgröße

Steht fest, dass ein neuer Kühlschrank einziehen soll, muss man die passende Größe ermitteln. Dabei kann man sich entweder am Vorgänger orientieren, wenn dieser schon sehr gut gepasst hat. Ist das nicht der Fall, sollte man überlegen, wie viel Platz benötigt wird, um die wöchentlichen Einkäufe gut verstauen zu können. Ein zu großer Kühlschrank, welcher nur halb befüllt wird, verbraucht zu viel Energie. Dabei gilt: Beträgt das Volumen eines Kühlschranks 100 Liter mehr, steigt der Energieverbrauch um 20 Prozent. Je nach Haushaltsgröße eignen sich unterschiedliche Kühlschrankgrößen:

● Single- oder Zwei-Personen-Haushalte: 100 bis 150 Liter

● größerer Haushalt: zusätzlich 50 Liter pro Person berechnen

Ein Kühlschrank, der 150 Liter umfasst und als energiesparend gilt, sollte nicht mehr als 90 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen.

Energiesparklassen

Um zu erkennen, wie sparsam ein Kühlschrank läuft, muss man sich die entsprechende Energieeffizienzklasse ansehen, mit der er gekennzeichnet ist. Die Energieeffizienzklassen befinden sich zwischen A und G. Kühl- und Gefriergeräte, die heutzutage als besonders effizient gelten, liegen in den Klassen C oder D. Angeben ist die Energieeffizienzklasse auf dem EU-Energielabel, welches sich auf jedem zum Verkauf stehenden Modell befindet. Auch im Internet kann man es abrufen. Das Label gibt auch Auskunft über weitere Angaben zum Gerät. Symbolisch sind diese dargestellt als:

● Milchtüte: zeigt das Kühlvolumen an

● Schneeflocke: steht für das Gefriervolumen

● Lautsprecher mit Schallwellen: Dieser steht für die Lautstärke eines Kühlschranks, wobei es besser ist, wenn es sich um eine möglichst kleine Zahl handelt. Geräte, die als besonders leise gelten, befinden sich im Bereich unter 38 Dezibel. Neue Geräusch-Emissionsklassen von A bis D sorgen für eine noch bessere Übersicht. Während A als besonders leise gilt, steht D für sehr laute Kühlschränke.

Abtauautomatik und NoFrost

Regelmäßiges Abtauen der Kühlschrankinnenwände ist wichtig, da es durch die Eisbildung zur Stromverschwendung kommen kann. Allerdings macht es den wenigsten Spaß, alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank ein- und wieder auszuräumen. Modelle mit sogenannter Abtauautomatik haben den Vorteil, dass sie sich selbst um das Abtauen bei laufendem Betrieb kümmern. Weiterhin ist ein NoFrost-Mechanismus hilfreich, um die Luftfeuchtigkeit im Inneren des Kühlschranks niedrig zu halten. Dadurch wird das Vereisen deutlich verlangsamt.

Bei Kühlschränken mit NoFrost-Funktion sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht zu viel Strom im Jahr verbrauchen. Einige Modelle dieser Art zeichnen sich durch einen hohen Grundverbrauch aus.

Der richtige Transport des neuen Kühlschranks

Ein Kühlschrank kann noch so hochwertig und optisch ansprechend sein - macht man Fehler beim Transport, ist er nicht vor Schäden und Beschmutzungen gewappnet. Nach Möglichkeit sollte man sich den Kühlschrank liefern lassen. Fachleute wissen, wie die Geräte richtig transportiert werden, sodass sie in perfektem Zustand bei den Kunden eintreffen. Besteht doch die Notwendigkeit, den Kühlschrank selbst zu transportieren, sollte man auf genügend Platz im Fahrzeug oder Anhänger sowie auf das geeignete Verpackungsmaterial achten. Im Transportfahrzeug muss der Kühlschrank ausreichend gesichert sein, damit er beim Fahren oder Bremsen nicht hin- und herrutscht, was auch die Insassen gefährden würde.

Ein kurzes Kippen beim Verladen stellt in der Regel kein Problem dar, allerdings sollte der Kühlschrank dabei einen Neigungswinkel von 45 °C nicht überschreiten. Andernfalls könnten Defekte die Folge sein.

Fazit

Der Kühlschrank ist ein Gegenstand, den man tagtäglich in der eigenen Küche verwendet. Deswegen ist es wichtig, bei der Wahl des Modells auf einige Kriterien zu achten. Ein moderner Kühlschrank sollte energiesparend sein und über genügend Stauraum verfügen. Zusätzliche Funktionen, wie die Abtauautomatik, erleichtern den Umgang mit dem Gerät.