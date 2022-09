Intelligente Saugroboter - Effektive Hilfe im Haushalt

Die Füße hochlegen, während die Wohnung auf Vordermann gebracht wird? Mit intelligenten Saugrobotern ist das kein Problem! Ausgestattet durch verschiedene Funktionen, stellen die Roboter kleine und große Hilfen im Haushalt dar. Vor dem Kauf sollte man sich immer überlegen, welche Anforderungen im eigenen Haushalt an den Saugroboter gestellt werden. Sind hohe Teppiche, Fliesen oder echtes Holzparkett vorhanden? Für jeden Anspruch finden sich geeignete Sauger, die eine echte Bereicherung im Haushalt darstellen können. Wir erklären, worauf es bei der Kaufentscheidung ankommt.

Wie arbeitet ein Saugroboter?

Bei Saugrobotern handelt es sich um kleine Hybridgeräte, die fast alle nach dem Prinzip eines Teppichreinigers funktionieren. Mit mehreren rotierenden Bürsten oder Walzen, welche zusätzlich mit Gummilippen ausgestattet sind, befreien sie den Boden von Schmutz und Staub. Auf glattem Boden kommen mitunter auch statische Tücher zum Einsatz, die den Staub besonders gut aufnehmen.

Steuerung und Funktion von Saugrobotern

Die meisten Modelle sind mit Tasten am Gehäuse und einer Fernbedienung ausgestattet. Bei vielen kommt auch eine Steuerung mittels entsprechender App infrage. Smarte Saugroboter funktionieren darüber hinaus sprachbasiert durch die Vernetzung mit KI-basierten, digitalen Assistenten verschiedener Hersteller.

Saugroboter können Wischen und Teppiche erkennen. Sie navigieren mit einem Laser, besitzen eine Absaugstation oder sogar ein Dock mit Wasserversorgung. Zu welchen Funktionen ein Modell fähig ist, hängt von der Preisklasse und dem Hersteller ab. Die besten Saugroboter sind im Saugroboter Test-Vergleich 2022 aufgeführt.

Tipps zum Kaufen

Wer sich dazu entschließt, den Haushalt um einen Saugroboter zu ergänzen, steht vor einer sehr großen Auswahl an unterschiedlichen Herstellern und Geräten. Deswegen sollte zuvor gut überlegt sein, wofür man den Roboter vorwiegend einsetzen möchte und welche Steuerung infrage kommt. Mit den folgenden Tipps wird die Entscheidung leichter fallen:

Höhe und Durchmesser

Die meisten Saugroboter messen 30 bis 35 Zentimeter im Durchmesser. Damit sind sie noch kompakt genug, um sich an Engstellen und kleinen Nischen nicht von der Arbeit abhalten zu lassen. Die Höhe beträgt in der Regel 10 Zentimeter oder mehr. So passen Saugroboter gut unter Betten, Sofas und Schränke.

Navigation

Manche Saugroboter verfügen über ein System, welches die intelligente Raumerfassung ermöglicht. Dadurch fahren sie nicht „blind“ im Raum umher, sondern registrieren durch kamera- oder radarbasierte Sensorik, bestenfalls aber mit einer Lasernavigation ihre Umgebung. Das ist besonders dann nützlich, wenn große Räume abgefahren werden müssen oder die Wohnung etwas verwinkelt ist. Die Navigation sorgt dafür, dass der Saugroboter nicht mehrmals über die gleiche Stelle fährt und spart damit Energie.

Fassungsvermögen

Damit man nicht zu viel Zeit mit der Ausleerung seines Saugroboters verbringt, sollte dieser mindestens 0,3 Liter Schmutz aufnehmen können. Besonders schlanke Modelle schaffen das unter Umständen nicht und müssen dementsprechend öfter geleert werden, damit sie wieder arbeiten können. Staubbeutel waren gestern und sind in modernen Saugrobotern nicht mehr zu finden. Stattdessen wird Staub und Schmutz in einer Plastikbox aufgefangen. Diese sollte leicht zu entnehmen, schnell und ohne viel Aufwand zu reinigen sein.

Reinigungsleistung

Gute Saugroboter bearbeiten Böden unterschiedlicher Art mit Rollen oder Bürstenwalzen. Rotierende Seitenbürsten transportieren den Schmutz dabei meist zur Öffnung hin. Besonders effektiv ist es, wenn verschiedene Saugstufen eingestellt werden können oder sich diese je nach Untergrund selbstständig ändern.

Ausdauer

Besonders dann, wenn große Flächen zu reinigen sind, die sich vielleicht noch in den Bodenbelägen unterscheiden, sollte ein Saugroboter genügend Ausdauer mitbringen. Gute Sauger können bis zu drei Stunden arbeiten. Eine Besonderheit sind „selbstständige Sauger“, denn diese fahren automatisch zurück zur Ladestation, wenn der Akku leer ist. Später können sie die Reinigung sogar genau dort fortsetzen, wo sie zuvor aufgehört haben.

Saugroboter mit Wischfunktion

Ein Saugroboter mit Wischfunktion muss über die nötige Ausstattung, wie einen Wassertank und eine mitgelieferte Wischmatte verfügen. Kaum ist der Tank aufgefüllt, kann das große Wischen auch schon losgehen. Seltener sind Saugroboter noch mit zusätzlichen Wassertanks, Wasserpumpen und Rüttelplatten ausgestattet, wodurch sie noch gründlicher Wischen können. Smarte Technik macht die Wasserkontrolle mittels einer App und eine automatische Teppicherkennung möglich. Schließlich möchte man beim Wischen nicht die guten Läufer unter Wasser setzen.

Ist die Anschaffung eines Saugroboters sinnvoll?

Mit einer soliden Grundausstattung, den richtigen Features und smarter Technik kann ein Saugroboter eine sehr nützliche Hilfe im Haushalt darstellen. Seien wir doch mal ehrlich: Was könnte man in der Zeit, in der man mit Staubsaugen oder anderen häuslichen Tätigkeiten beschäftigt ist, nicht alles erledigen? Da liegt es nahe, einfach einen Saugroboter zu beauftragen, der die meist unschönen Arbeiten verrichtet. Gesundheitliche Vorteile bietet das ebenfalls, da man beim Staubsaugen oft eine Fehlhaltung einnimmt, die im schlimmsten Fall zu Rückenschmerzen führen kann.

Fazit - Das kann ein Saugroboter

Bei der Wahl des geeigneten Saugroboters sollte man immer die eigenen Bedingungen im eigenen Zuhause einbeziehen. Die smarten Haushaltshilfen können viele Funktionen übernehmen und je nach Ausstattung und Preis auch äußerst effektiv vorgehen. So profitiert man von einem sauberen Zuhause und spart dabei zusätzlich eigene Arbeitskraft.