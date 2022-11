UVV Prüfung für Elektrogeräte: Das muss beachtet werden

Sonderveröffentlichung

Die UVV Prüfung für Elektrogeräte ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, sie muss von den betroffenen Betrieben und Unternehmen in festgelegten Intervallen durchgeführt werden. Nur so lassen sich die Sicherheit am Arbeitsplatz garantieren und die Gefahr von Unfällen reduzieren. Falls Prüfungen ausbleiben sind nicht nur die Mitarbeiter in Gefahr, es kann auch zu langen und kostspieligen Ausfällen bei den elektrischen Anlagen kommen.

von Aschendorff Medien