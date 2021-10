Zuverlässigkeit auch in den dunkelsten Stunden – LED-Arbeitsscheinwerfer

Licht bedeutet Sicherheit. Im Bereich der Arbeitssicherheit ist eine zuverlässige und ausreichende Lichtquelle eine der wichtigsten Hilfsmittel. Ob nun auf der Baustelle im Innenbereich, in den dunklen Kanälen der Kanalisation oder in den Außenbereichen, zum Beispiel in unübersichtlichen Waldstücken. Eine verlässliche Lichtquelle ist hier weitaus mehr als nur ein Hilfswerkzeug.

LED Arbeitsscheinwerfer sind bereits seit Jahren ein fester Bestandteil auf jeder Baustelle. Die modernen technisch hochwertigen Umsetzungen erfüllen alle Ansprüche. Ob nun für die private oder gewerbliche Nutzung, für jeden Anlass die passende Lichtquelle nutzen ist heutzutage vollkommen komplikationslos umsetzbar.

Licht an – ein Plus an Sicherheit und Energieeffizienz

Wo früher im Außenbereich eine ganze Batterie an Leuchtmitteln, Scheinwerfer und Fahrzeugen agierte, da reichen heute bereits ein leistungsstarke paar LED-Scheinwerfer aus. Und im direkten Vergleich zur alten Technik wird hier nicht nur ein heller Lichtkegel präsentiert, sondern die Energiekosten werden dank der LED-Technik um ein Vielfaches gesenkt.

Die Vorteile der LED-Lampe gegenüber den herkömmlichen Leuchtmitteln

· Bis zu fünfmal mehr Licht als herkömmliche Leuchtmittel

· Die Lebensdauer ist nachweislich bedeutend höher

· Die Ausfallrate ist weitaus geringer

· Die innere Technik benötigt viel weniger Gehäuseplatz

· Sofort einsatzbereit mit voller Leistung

· Eine sehr hohe Energieeffizienz

· LED-Arbeitsscheinwerfer sind robust und witterungsbeständig

· Das weiße Licht ähnelt dem Tageslicht, Ermüdungserscheinung treten weniger auf

· Optimale Ausleuchtung zu jeder Tages- oder Nachtzeit

Wer die Nachteile sucht, der wird nicht viele finden. Natürlich könnte der höhere Anschaffungspreis als solcher angesehen werden. Doch wird die lange Lebenszeit gegengerechnet, dann wir dieser Nachteil nicht wirklich ins Gewicht fallen. Weitere negative Argumente sind nicht auffindbar. Die Umstellung auf LED-Technik ist auf Dauer definitiv eine lohnende Investition.

Die Einsatzbereiche der neuen Technik – einmal Licht anschalten bitte

Die LED-Lampen sind dank der leichten Bauweise variabel einsetzbar. Ob nun direkt am Fahrzeug befestigt oder als Standlichtquelle, die Lampen sind schnell im Einsatz. Ob in der Landwirtschaft, in Produktionshallen bei der Montage oder in der Logistikbranche. Heutzutage ist ein reibungsloser Ablauf im Nachtbetrieb zum Beispiel ohne die LED-Lichtquellen kaum noch vorstellbar.

Die Angebotspalette berücksichtigt alle Ansprüche. Ob nun einstellbar mittels einer Leuchtweitenregulierung oder als starker LED-Scheinwerfer zum Ausleuchten großer Flächen, jedes Einsatzgebiet ist umsetzbar.