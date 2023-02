Technologietrends, die die Innovationen im Jahr 2023 prägen werden

Auch im Jahr 2023 wird es wieder zu Innovationen kommen, die das Potenzial haben, eine dauerhafte Auswirkung auf unser Leben zu haben. Bei den Technologietrends werden allen voran die Privatsphäre und Cybersicherheit einen entscheidenden Stellenwert besitzen. Denn die Cyberkriminalität nimmt stetig zu, verstärkt durch die letzten drei Jahre der Pandemie. In diesem Bereich sind Innovationen dringend notwendig, da Cyberkriminelle immer neue Wege für ihre Betrügereien finden beziehungsweise die Angriffe effektiver werden.

Technologietrends 2023

Metaverse

Die Technologiebranche ist gefragt, ihre Programme und Tools weiterzuentwickeln und anzupassen. Innovationen wie das Metaverse, ein digitaler Raum, der das Internet und die virtuelle Realität erweitern soll, könnten an Bedeutung gewinnen; ungeachtet der Tatsache, dass die Vorstellung des Metaverse – unter anderem wegen der mäßigen Grafik – von Facebook wenig Begeisterung auslösen konnte und mit gewissen Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte.

Vereinheitlichung des Smart Homes

Des Weiteren wird das Smart Home weiterhin eine Rolle spielen. Eigentlich war geplant gewesen, die Bedienung der unterschiedlichen Geräte der einzelnen Anbieter mit der Technik Matter zu vereinheitlichen. Es soll möglich sein, einen Teil des Smart Homes mit Google Home zu betreiben, während ein anderer über Amazon Alexa oder das Apple Home läuft. Mit dem Matter-Standard könntest du alle Geräte über eine einzige App verwalten und gemeinsam nutzen. Doch die Einführung von Matter verzögert sich, könnte aber, wenn es dieses Jahr veröffentlicht wird, 2023 technologisch prägen.

Weiterentwicklung der Elektromobilität

Die Elektromobilität wird weiter an Fahrt aufnehmen. Die Autohersteller werden 2023 weitere Elektroautos auf den Markt bringen, und das Ladenetzwerk wird sich weiterentwickeln. Tesla hat bereits angefangen, seine weltweiten Supercharger (Schnellladestationen) für die Autos anderer Marken zu öffnen.

Gesundheit

Im Bereich Gesundheit stehen ebenfalls Innovationen in den Startlöchern: Apple will seine drahtlosen Kopfhörer mit Sensoren ausstatten, die die Körpertemperatur messen und die eigene Körperhaltung erfassen können. Sony hat angekündigt, eigene Hörgeräte für Menschen mit Behinderung zu entwickeln, die zumindest in den USA bereits den Verbrauchermarkt erreichen.

Cybersicherheit

Was all diese Entwicklungen gemein haben, ist, dass dadurch immer mehr Daten von Nutzern gesammelt werden. Das wird 2023 das Thema Privatsphäre weiter in den Fokus rücken, denn die Menschen wollen sicher sein, dass ihre Informationen geschützt aufbewahrt sind.

Zugangsdaten und Passwörter verwalten

Immer wieder kommt es zu Datenpannen, bei denen Hacker Nutzerdaten bewusst stehlen oder technisches beziehungsweise menschliches Versagen zu Datenverlust führt. Betroffen sind vor allem Zugangsdaten, persönliche Informationen und Bankinformationen.

Die Menge an Zugangsdaten, die jeder Nutzer besitzt, wird im Jahr 2023 weiter ansteigen. Innovationen werden ihren Fokus darauf setzen, diese Informationen noch besser zu schützen.

Eine Innovation, die sich bereits in den letzten Jahren durchsetzen konnte, war der Passwort-Manager, mit dessen Hilfe Nutzer ihre Passwörter verwalten können. Das Programm hilft ihnen, starke und individuelle Kennwörter für jedes ihrer Konten zu erstellen, und speichert diese Zugangsdaten in einem virtuellen Tresor ab. Für das Aufschließen dieses Tresors ist ein sogenanntes Master-Passwort notwendig.

Die Unternehmen, die diese Lösungen für die Cybersicherheit entwickeln, werden alles dafür tun, ihre Programme weiter zu verbessern und an sich verändernde Cyberbedrohungen anzupassen.

Neue Cyberbedrohungen

Denn die Cyberkriminellen schlafen nicht. Eine neue Social-Engineering-Taktik (Social Engineering bezeichnet die Manipulation von Menschen auf emotionaler Ebene, um an Informationen zu gelangen oder sich finanziell zu bereichern) ist auf dem Vormarsch: sogenannte MF-Fatigue-Angriffe.

Normalerweise stellt die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) eine zweite Sicherheitsschicht beim Einloggen dar. Nutzer müssen die Anmeldung zusätzlich zu den Zugangsdaten bestätigen. Das nutzen die Cyberkriminellen aus; sie bitten zum Beispiel wiederholt das Opfer unter falschem Vorwand per E-Mail oder telefonisch darum, dass das Opfer eine Anmeldung bestätigen soll. Dabei geben sie sich als Service-Mitarbeiter aus und hören erst mit den Anfragen auf, wenn der Betroffene das Login bestätigt.

Künstliche Intelligenz

Eine Rolle wird dabei künstliche Intelligenz (KI) spielen – und zwar für die Cybersicherheit wie auch die Cyberkriminalität gleichermaßen. Denn Hacker könnten mithilfe der KI nach Netzwerken und Geräten mit Schwachstellen zu suchen und gezieltere Phishing-E-Mails generieren, ohne von automatisierten Abwehrmechanismen entdeckt zu werden.

Auf der nicht kriminellen Seite soll sich der Markt für KI-Produkte bis zum Ende des Jahrzehnts verzehnfachen. Bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität kann die KI helfen, Bedrohungen effektiver und schneller zu erkennen und zu bekämpfen. Dadurch kann der Arbeitsaufwand verringert werden, und Unternehmen ersparen sich Personalkosten.