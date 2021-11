Die beliebtesten Hunde in Deutschland

Da einzelne Züchter der hohen Nachfrage nicht gerecht werden können, wittern sogenannte Vermehrer ihre Chance. Sie "produzieren" die Hunde auf Masse und verkaufen die oft viel zu jungen sowie meist kranken Welpen.

Solche Tiere werden meistens unter fürchterlichen Bedingungen gehalten, sind kaum ausreichend sozialisiert und nicht geimpft oder gechipt.

Die drei beliebtesten Hunderassen

Am häufigsten registriert wurden auch 2020 wieder Mischlingshunde, die natürlich aufgrund umfangreicher Vielfalt jeglicher Rassen ein leichtes Spiel haben. Mittlerweile ist auch eine große Aufnahmebereitschaft von Hunden aus dem Tierschutz vorhanden. Somit können hier besonders viele Mischlinge ein schönes Zuhause finden.

Auf dem zweiten Platz darf es sich der Labrador gemütlich machen, der seit jeher zu den beliebtesten Hunderassen gehört. Der deutsche Schäferhund verteidigt ebenfalls seinen Platz auf dem Treppchen. Gerade die Optik und die Disziplin lassen Hundeliebhaber der Rasse besonders schwärmen.

Nur knapp hinter ihm landet dieses Mal als Modehund die Französische Bulldogge, wie auch vergangenes Jahr. Zuvor konnte sich der Chihuahua diesen Platz immer sichern, der sich aber nun mit dem 5. Platz begnügen muss.

Als nächstes folgt der Australian Shepherd, der durch seine besondere Fellzeichnung sehr gut bei den Deutschen ankommt. Auch nicht fehlen darf natürlich der Golden Retriever, der als Familienhund schlechthin den 7. Platz in den Top 10 von TASSO belegt.

Das Schlusslicht der Liste

Der Jack Russell Terrier belegt, wie im Jahr 2019, auch wieder den 8. Platz der Liste. Die australische Hunderasse konnte in den Jahren 2017 und 2018 sogar einmal den 6. Platz für sich gewinnen.

Der Havaneser und der Yorkshire Terrier bilden das Schlusslicht der Top 10.

Die beiden Kleinen zählen somit noch nach wie vor zu den Hunden, die besonders beliebt in Deutschland sind.

Fazit

Obwohl sich bei den meisten Rassen nicht viel verändert hat, gibt es auch einzelne Ausnahmen. Diese gewinnen langsam aber sicher immer mehr an Beliebtheit. So kann sich als Modehund die Französische Bulldogge mittlerweile an viel Beliebtheits-Zuwachs erfreuen. Der Chihuahua zählt auch nach wie vor zu den Rassen, die sich der Deutsche gerne in sein Zuhause holt.

Der Labrador Retriever darf sich immer noch als "bester Freund des Deutschen" betiteln. Er kann als reinrassiger Hund, wie auch die letzten Jahre, die meisten Registrierungen für sich gewinnen. Kein Wunder, das Wesen des britischen Vierbeiners dürfte wohl den Anforderungen vieler Familien entsprechen.

Der Australian Shepherd erfreut sich mittlerweile auch einer wachsenden Zuneigung. War er 2017 noch auf Platz 8, kann er sich seit zwei Jahren auf dem 6. Platz ausruhen. Wer weiß, wohin der Trend in den kommenden Jahren geht.

Natürlich sollte man den Hundekauf nicht von einer Liste abhängig machen. Schließlich haben die meisten Hunde ein gutartiges und offenes Wesen. Dieses lässt sich vor allem mit Erziehung und viel Einfühlungsvermögen noch ordentlich verfeinern. Wichtig ist vor allem, dass man sich bewusst ist, wie viel Arbeit und Hingabe es nach der Anschaffung eines Vierbeiners braucht.