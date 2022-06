Freizeitspaß mit Hund im Münsterland

Wichtige Punkte für die Hundehaltung: Beschäftigung, Auslauf und Spielen mit Artgenossen

Regelmäßiger Freilauf ist für alle Hunde, ob klein oder groß, wichtig. Sie können sich so richtig nach Herzenslust auspowern, was selbst an einer ausziehbaren Leine nicht möglich ist. Darüber hinaus ist der Kontakt zu Artgenossen bereits im Welpenalter wichtig. Die Vierbeiner sind gesellige Tiere, zudem sorgt das miteinander Spielen für ein gutes Sozialverhalten. Im Münsterland finden sich zahlreiche Freilaufflächen, sie stellen beliebte Treffpunkte für Mensch und Tier da. Während sich die Hunde miteinander vergnügen, können ihre Besitzer anregende Gespräche führen und Erfahrungen austauschen. Und auch für Trainingseinheiten mit dem Hund unter Anleitung eines professionellen Ausbilders ist in der Region gesorgt. Mehrere Hundeschulen und -sportvereine halten interessante Angebote bereit, darunter Welpen-Spielstunden und Verhaltenstraining.

Austobmöglichkeiten für Hunde

Im Münsterland genießen unsere vierbeinigen Freunde in außerstädtischen Naturlandschaften viel Freiheit. So herrscht beispielsweise im Wald auf befestigten Wegen keine Leinenpflicht, die Tiere dürfen sich jedoch nicht abseits davon bewegen. Besitzer sollten jedoch auf die Beschilderung achten, denn in Naturschutzgebieten müssen Hunde grundsätzlich angeleint sein. Im Münsterland gibt es unter anderem folgende offizielle Freilaufflächen:

Ahlen – Am Ostfriedhof, Grenzweg/Ecke Schachtstraße

Ahlen – Natur- und Gewerbegebiet Olfepark I

Ahlen – Natur- und Gewerbegebiete Olfepark II

Ahlen – Rodelberg Langst-Langstweg

Ahlen – Vorhelm-Bahnhof, Alte Landstraße

Bocholt – Langenbergpark, Sterner Weg 10

Münster – Nordpark/Wienburgpark

Im Stadtgebiet von Münster gilt zwar generell Leinenpflicht, jedoch wurden für unsere geliebten Vierbeiner Ausnahmen geschaffen. So dürfen sie sich in den Bereichen

des westlichen Aasees,

an den Kanalufern,

des Nordparks sowie

westlich der Torminbrücke

frei bewegen.

Die meisten Hunde lieben Geselligkeit und das Spiel mit ihren Artgenossen. Foto: Pixabay.com

Die schönsten Ausflugsziele im Münsterland für Zwei- und Vierbeiner

Es gibt fantastische Alternativen für ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen mit Hund. Gleich, ob Besitzer Zweisamkeit mit ihrem kleinen Freund genießen oder mit der gesamten Familie abwechslungsreiche Stunden an frischer Luft verbringen möchten, sie werden fündig. Inspiration für die Freizeitgestaltung mit dem Vierbeiner bieten nachstehende Ausflugsziele im Münsterland.

Geocaching begeistert Kinder

Geocaching ist eine Freizeitbeschäftigung, die bei Familien mit Kindern immer beliebter wird. Allein nahe der Stadt Münster erwarten Schatzsucher über 3.000 Caches, die durch die schönsten Naturlandschaften des Münsterlandes führen. So profitieren Mensch und Tier vom Geocaching. Die einzige Ausstattung, die benötigt wird, ist ein GPS oder eine entsprechende App. Ein bekanntes Münsterländer Ausflugsziel für die Schatzsuche ist die Umgebung rund um den Longinusturm in den Baumbergen. Gleiches gilt für die Wanderwege im Tecklenburger Land mit insgesamt sechs Teutoschleifen für das Geocaching. Weitere Gegenden, die Kindern Spannung und Hunden erstklassigen Auslauf bieten, befinden sich bei Dülmen, Haltern, Hiltrup und Lüdinghausen.

Dunkelmannwald Münster

Bei Spaziergängen im Dunkelmannwald trifft man häufig auf andere Hundebesitzer. Mit einer Größe von 812.900 Quadratmetern steht unendlich viel Platz zum Toben zur Verfügung. Dort besteht keine Leinenpflicht, Parkmöglichkeiten sind vorhanden. An warmen Tagen sollten Getränke für Mensch und Tier mitgenommen werden, denn Trinkmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung.

Wanderwege in Steinfurt und Coesfeld

Von Wanderern mit Hund wird gerne der Ludgerusweg, der von Havixbeck über Billerbeck bis nach Coesfeld führt, gewählt. Insgesamt ist er 30 Kilometer lang, je nach Fitness von Zwei- und Vierbeinern können selbstverständlich auch Teilstücke ausgesucht werden. Für kulturliebende Hundehalter stellt der Ludgerusweg mit seiner großen Anzahl an sehenswerten Kirchen und Statuen ein Paradies dar. Verlockend ist zudem die circa 20 kilometerlange Route von Tecklenburg im Kreis Steinfurt zum Schloss Iburg. Dort befinden sich sogar kleinere Berge im überwiegend flachen Münsterland.

Ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen befriedigen das Bewegungsbedürfnis eines Hundes. Foto: pixabay.com

Tierparkbesuch mit Hund im Münsterland

Es gibt einige Tierparks im Münsterland, die Hunde angeleint zulassen. Die Vierbeiner müssen sich zwar mit weniger Freiheit abfinden, jedoch stellt für sie der Anblick von anderen Tieren ein interessantes und teilweise auch aufregendes Erlebnis dar. Zu den Münsterländer Tierparks, die unsere geliebten Fellschnauzen willkommen heißen, gehören:

- Naturzoo in Rheine: auf einer Fläche von 13 Hektar haben etwa 1.000 Tiere in 100 Arten ihr Zuhause gefunden; als Highlights gelten der erste begehbare Affenwald Deutschlands, die Tiger, Seehunde und frei fliegenden Weißstörche

- Wildpark Frankenhof: Besucher treffen auf drei verschiedene Welten: die der Tiere, des Spiels und Abenteuers sowie der Phantasie in Form eines Märchenwaldes; in dem gut 35.000 Quadratmeter großen Wildpark leben um die 400 Tiere, darunter Bisons, Elche, Wölfe und Waschbären sowie Exoten wie Kängurus, Nasenbären und Erdmännchen; im Streichelgehege und bei der Greifvogel-Flugschau sind Hunde nicht zugelassen

- Allwetterzoo in Münster: seinen Namen erhielt er aufgrund der zahlreichen überdachten Wege, die das trockene Erreichen vieler Tierhäuser auch bei Regen ermöglichen; der Zoo beeindruckt mit einer Gesamtgröße von 30 Hektar und 2.719 Tieren in mehr als 300 Arten; der Bestand reicht von Aras und Pinguinen über Keggelrobben, Giraffen sowie Gorillas bis zu Raubtieren wie Löwen und Leoparden.