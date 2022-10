Tipps für die Umrüstung von Leuchtstoffröhren auf LED Röhren

Sonderveröffentlichung

Leuchtstoffröhren, die umgangssprachlich vielen Verbrauchern auch als Neonröhren geläufig sind, werden häufig zur Beleuchtung großer Flächen eingesetzt. Das sind zum Beispiel Großraumbüros, Parkhäuser oder auch Einkaufszentren. Im privaten Bereich sind sie oft im Keller bzw. in der Waschküche oder in Abstellkammern zu finden. Bereits seit einiger Zeit geht der Trend jedoch in Richtung LED Röhren, da diese modernen Leuchtmittel deutlich stromsparender sind und darüber hinaus weitere Vorteile in der Nutzung bieten. Welche das sind und was bei der Umrüstung zu beachten ist, haben wir für Sie zusammengefasst.

von Aschendorff Medien