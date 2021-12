Trockene Gesichtshaut täglich pflegen – so einfach geht’s

Gerade in den Wintermonaten neigen wir zu trockener und geröteter Gesichtshaut. Die Ursachen hierfür sind vielerorts warme Heizungsluft, die die Haut austrocknen sowie ein Mangel an Vitamin D. Auch Flüssigkeitsmangel, aufgrund von zu wenig Wasser trinken kann zu trockener Gesichtshaut führen. Da trockene Gesichtshaut quasi vorgeschädigt ist, benötigt diese auch eine entsprechende milde Reinigung.

Auch eine perfekt aufeinander abgestimmte Wirkstoffkomposition aus hochwertigen Feuchtigkeitsspendern und erstklassiger Naturkosmetik, wie es diese beispielsweise bei MAKEUP zu kaufen gibt, kann helfen. In jedem Fall bedarf trockene Gesichtshaut einer besonderen und vor allem regelmäßigen Pflege! Wie das genau funktioniert, dass soll dem Leser in den nun folgenden Abschnitten einmal näher aufgezeigt werden – viel Spaß beim Lesen!

Foto: Pixabay.com

Tipp Nr. 1: Die tägliche Pflege ist das A und das O

Zunächst sollte die strapazierte Haut gründlich von potenziellen Schmutzpartikeln sowie Makeup-Resten befreit werden. Hierfür sollte am besten hochwertige und vor allem sanfte Reinigungsmilch verwendet werden. Diese spendet der trockenen Gesichtshaut bereits während der Reinigung Feuchtigkeit und pflegt diese. Vorher sollte die Gesichtshaut natürlich maximal mit lauwarmem Wasser abgewaschen werden – zu heißes Wasser stresst die Gesichtshaut nur zusätzlich und trocknet diese noch mehr aus. Dann sollte die Gesichtshaut für die weitere Pflege vorbereitet werden, um einen möglichst reinen Teint zu erzielen. Dafür eignen sich wiederum milde Gesichtswasser. Anschließend kann noch eine leichte Creme aufgetragen werden, die die Haut rückfettet und damit für ausreichend Pflege für über den Tag sorgt. Zusätzlich können besonders trockene und strapazierte Stellen – beispielsweise um die Augenpartie – noch mit einer sanften Augencreme versorgt werden.

Foto: Pixabay.com

Tipp Nr. 2: Auch abends die über den Tag angegriffene Gesichtshaut pflegen

Eine gute Pflegeroutine für trockene Gesichtshaut endet natürlich nicht mit dem individuellen Feierabend auf der Arbeit. So sollte abends vor allem nochmal zur pflegenden Reinigungsmilch gegriffen werden, die die Haut über die Nacht rückfettet. Dabei kann ebenfalls nochmal mit einem milden Gesichtswasser gearbeitet werden. Im Bereich der Pflegeprodukte für die Gesichtshaut gibt es auch spezielle Nachtcremes, die eine reichhaltige Pflege von über den Tag angegriffener Gesichtshaut ermöglichen. Trockenheitsfältchen um die Augen kann gleichfalls noch mit hochwertigen Augenpflegecremes begegnet werden. Am wichtigsten ist jedoch, dass am Ende des Tages sämtliche Makeup-Rückstände entfernt werden, damit die Haut besser atmen kann und so auch von außen aufgetragene Feuchtigkeit besser aufnehmen kann!

Tipp Nr. 3: Nur Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen verwenden

Setzen Sie zudem ausnahmslos auf hochwertige Naturprodukte, die natürliche Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Kokosöl, Sheabutter sowie Arganöl oder Olivenöl beinhalten. Diese sind im Vergleich zu künstlichen Pflegeprodukten für strapazierte Haut häufig deutlich besser verträglich

