Online-Handel geht auch grün

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie werden in den aktuellen Zeiten besonders viele Pakete versendet. Dadurch werden nicht nur große Mengen an Emissionen verursacht, sondern es fallen ebenfalls beachtliche Mengen an Verpackungsmüll an.

Natürlich zeichnet sich das Online-Shopping durch einen überaus hohen Komfort aus – nicht nur in den Zeiten der Pandemie. Allerdings geht von nachhaltigem Handeln heutzutage eine überaus große Bedeutung aus, weshalb sich auch Verbraucher Gedanken dazu machen sollten, was sie selbst tun können, um nachhaltiger und klimafreundlicher zu agieren.

Die Möglichkeiten, den Online-Handel nachhaltiger zu gestalten, zeigen sich nämlich durchaus als sehr vielfältig. Weitere Infos finden Sie hier sowie in dem nachfolgenden Artikel.

Nachhaltigkeit im Online-Handel: Das können Verbraucher tun

Grundsätzlich sollte vor der Aufgabe jeder Online-Bestellung gut überlegt werden, ob das jeweilige Produkt wirklich benötigt wird. Schließlich sorgen besonders Rücksendebedingungen, die sehr kundenfreundlich gestaltet sind, häufig dafür, dass Dinge in den Warenkorb gelegt werden, die im Grunde gar nicht notwendig sind. Daneben ist es im Sinne der Nachhaltigkeit empfehlenswert, generell nur die Dinge im Internet zu bestellen, die in lokalen Geschäften nicht erhältlich sind.

Darüber hinaus sind ausschließlich Online-Shops zu wählen, die es ihren Kunden erlauben, sich von ihrem Produktangebot ein umfangreiches Bild zu machen, beispielsweise mithilfe von Videos, 360°-Aufnahmen, Kundenbewertungen, Größenberatungen und detaillierten Produktbeschreibungen. Dadurch kann Fehlkäufen bereits effektiv vorgebeugt werden. Liefern Shops dagegen nur unzureichende Informationen zu ihren Produkten, sollte bei diesen nicht einfach auf gut Glück bestellt werden.

Die Öko-Bilanz leidet außerdem unter einem großen Warenkorb wesentlich weniger als unter vielen kleinen, einzelnen Bestellungen. So sollten vor jeder Bestellung auch Verwandte, Nachbarn oder Freunde gefragt werden, ob diese eventuell ebenfalls Produkte aus dem Shop bestellen möchten. Auf Verkaufsplattformen und Marktplätzen kann ebenfalls geprüft werden, welche Produkte von dem gleichen Anbieter versendet werden.

Bei jeder Bestellung ist daneben zu prüfen, ob der Händler zu der herkömmlichen Standardverpackung umweltfreundlichere Alternativen anbietet, beispielsweise in Form von recyceltem oder plastikfreiem Verpackungsmaterial. Heute bieten bereits einige Händler ein Verschicken der Ware in bereits gebrauchten Verpackungen an. Grundsätzlich gestaltet sich der Standardversand, der in so wenig Einzellieferungen wie möglich aufgeteilt wird, im Übrigen wesentlich umweltfreundlicher als Expresssendungen, die noch am gleichen Tag zugestellt werden. Diese Fahrten zeichnen sich nämlich in der Regel durch eine deutlich geringere Auslastung aus.

Der Käufer kann in der Regel keinen Einfluss darauf nehmen, ob seine Sendung in einem Diesel- oder in einem Elektrofahrzeug transportiert wird. Jedoch existieren durchaus Online-Shops, die eine Kompensation der mit der Bestellung verbundenen CO2-Emissionen anbieten oder einen klimaneutralen Versand ermöglichen. Online-Besteller sollten auch darauf achten, dass sie ihre Bestellung annehmen können, ob persönlich, bei einem Nachbarn oder an einem definierten Ablageort. Dadurch können unnötige Transportwege effektiv gespart werden.

Im Bereich der Retouren gilt, dass diese generell möglichst zu vermeiden sind. Sollte das bestellte T-Shirt zu klein ausfallen, ist es schließlich nicht zwingend nötig, dieses zurückzusenden. Eventuell können andere Freunde und Bekannte dieses gut gebrauchen.

Ein absolutes No-Go besteht hinsichtlich eines umweltbewussten und nachhaltigen Handelns darin, Kleidungsstücke in einem Geschäft vor Ort anzuprobieren, die Bestellung dann jedoch online auszuführen, um ein wenig Geld zu sparen. Davon wird schließlich nicht nur die Umwelt geschädigt, sondern ebenfalls der lokale Handel.