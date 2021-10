Photovoltaik: Aufgepasst beim Verkauf von Anlagen

Die Nutzung von Sonnenenergie über eine Solaranlage liegt vielen Privathaushalten und Firmen der Region Münster am Herzen. Beim Verkauf der Immobilie oder der Umstellung auf eine moderne Anlage kann der Verkauf einer älteren Photovoltaikanlage gewünscht sein. Das Zurückgreifen auf professionelle Hilfe kann sinnvoll sein, um den Prozess zu beschleunigen und ein adäquates Angebot für die alte Anlagentechnik zu erhalten.

Finanzielle Freiheiten mit und ohne Abbau



Mit Blick auf unsere Architektur im Wandel wird diese Epoche wohl unzertrennlich mit Solaranlagen auf Dächern und in Gärten verbunden sein. So groß der Anreiz ist, umweltfreundlichen Strom zu produzieren und sich teilweise von der Versorgung durch einen professionellen Anbieter zu lösen, kann die Investition in eine Anlage kostspielig sein.



Wird im Laufe der Jahre eine neue Liquidität benötigt, fällt der Blick schnell auf die Photovoltaikanlage. Ein Verkauf der Anlage muss nicht zwingend bedeuten, dass diese demontiert und an einem anderen Ort neu montiert wird. Vielmehr kann der Betrieb fortgesetzt werden, wobei der Käufer von den Erlösen des Einspeisens profitiert. Hier sind eine Vielzahl von Modellen denkbar.



Viele Gründe für den Verkauf



Wer eine gebrauchte Photovoltaikanlage verkaufen möchte, sollte im ersten Schritt abklären, ob ein weiterer Betrieb gewünscht ist oder nicht. Vielleicht wird die Immobilie verkauft und der Käufer hat kein weiteres Interesse am Betrieb der Anlage.



Um einen attraktiven Erlös beim Verkauf zu erzielen, sollte mit einem Experten der Branche zusammengearbeitet werden. Es geht weniger darum, eine eigene Verkaufsanzeige ins Netz zu stellen und auf gute Angebote zu hoffen. Spezialisten im Kauf und Verkauf von Photovoltaikanlagen verfügen über ein Netzwerk potenzieller Käufer und helfen bei allen Formalitäten und technischen Aspekten weiter.



Experten der Branche führen außerdem eine Due Diligence durch, bevor es zum Verkauf kommt. Hiermit lässt sich das Potenzial der Anlage erschließen, um den maximalen Verkaufserlös zu erzielen. Abrechnungen der letzten Monate und Jahre sind hierbei eine wichtige, rechnerische Grundlage und sollten dem Verkaufspartner unbedingt vorgelegt werden.



Seriös planen und kalkulieren



Eigentümer einer Anlage sollten bei einem geplanten Verkauf seriös planen. Auch wenn der Verkauf aus finanziellen Gründen motiviert ist und dringend neues Geld benötigt wird, sollte nicht voreilig in ein wenig seriöses Angebot investiert werden. Mit einem erfahrenen Verkaufspartner lässt sich in Ruhe ermitteln, welche Erwartungshaltung realistisch ist. Externe Hilfe durch weitere Gutachter werden hierbei nicht mehr benötigt.



Die Vollständigkeit aller Unterlagen ist eine weitere Grundlage, um seriös kalkulieren zu können. Dies dient nicht nur dem Eigeninteresse des Verkäufers. Auch potenzielle Käufer gewinnen Sicherheit, dass die Anlage technisch einwandfrei arbeitet und ihr Geld wert ist. Fehlen einzelne Dokumente, sorgt dies für einen wenig seriösen Eindruck und kann den geplanten Verkauf gefährden.



Nachhaltigkeit weiterhin anstreben



Selbst wenn der Verkauf der Anlage aus finanziellen Gründen nötig ist, muss dies nicht gegen eine nachhaltige Lebensführung sprechen. Auch ohne das Vertrauen auf Solarenergie lässt sich Nachhaltigkeit im Alltag ausleben und bewusst mit vielen natürlichen Ressourcen umgehen.



Wenn durch den Verzicht auf die Solaranlage erneut komplette Abhängigkeit zu einem externen Stromversorger besteht, muss dies die Stromkosten nicht massiv in die Höhe treiben. Der Erlös aus dem Verkauf kann beispielsweise in neue Haushaltstechnik investiert werden, mit der sich der Verbrauch reduzieren lässt und die finanziellen Folgen abgemildert werden.