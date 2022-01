So kann die Luftqualität unsere Gesundheit beeinflussen

Ein aussagekräftiger Indikator für die Luftqualität eines Raumes ist der CO₂-Gehalt. Bei hoher Konzentration von CO₂ in der Luft kann die Gesundheit maßgeblich beeinflusst werden. Ein CO₂-Messgerät lässt die Kohlendioxid-Belastung unterschiedlichster Innenräume genaustens ermitteln. Darüber hinaus sind viele Geräte dazu in der Lage, zusätzlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen oder vor Kohlenmonoxid zu warnen. Nachfolgend ein paar wichtige Informationen über die optimale Luftqualität, Kohlendioxid-Grenzwerte, die Funktion von CO₂-Messgeräten und sinnvolle Maßnahmen.

Was sind eigentlich Luftmessgeräte?

Kohlendioxid-Konzentrationen, die sich in der Luft befinden, können schnell und unkompliziert anhand von einer C02-Messung erkannt werden. Sobald die Konzentration angezeigt wurde, kann gezielt darauf reagiert werden, beispielsweise, indem Gegenmaßnahmen, wie Lüften, eingeleitet werden. So wird das Raumklima durch den Einsatz von handlichen CO₂-Messgeräten stets beobachtet und sofort verbessert, bevor es sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Klassische Luftmessgeräte können wie herkömmliche Thermometer an der Wand angebracht, auf Möbel gestellt oder mobil eingesetzt werden. Außer dem CO₂-Anteil, der sich in der Luft befindet, messen die meisten Geräte zusätzlich andere physikalische Werte, wie die Luftfeuchtigkeit oder die vorherrschende Temperatur. Diese Kombi-Geräte sind nicht nur für die Überwachung der Belüftung sinnvoll, sondern analysieren darüber hinaus das Raumklima und können somit beispielsweise der Schimmelbildung vorbeugen. Die Luftqualität wird auf einem Display kontinuierlich angezeigt. Das Gerät warnt mit einem bestimmten Signal, sobald der kritische Wert überschritten wird. Smart Devices melden sogar via Mail oder APP.

Ab welchen Werten kann die CO₂-Konzentration in der Luft gefährlich werden?

Bei Kohlendioxid handelt es sich um einen Bestandteil der Luft, das auf unterschiedliche Weise entstehen kann. Es ist sowohl ein natürliches Abbauprodukt im Prozess der Zellatmung von Lebewesen, als auch beim Verbrennen von kohlendioxidhaltiger Substanzen, wie Kohle, Öl oder Pflanzenresten. Problematisch ist: Sobald Kohlendioxid einmal in der Atmosphäre ist, baut es sich nicht wieder von selbst ab. Es kann entweder bei der Fotosynthese von Pflanzen abgebaut oder durch Gewässer physikalisch gespeichert werden. CO₂ ist geruchs- und farblos und grundsätzlich ungiftig. Eine erhöhte Konzentration von Kohlendioxid in Räumen hat dennoch eine Auswirkung auf die menschliche Gesundheit. Müdigkeit, Unwohlsein, Produktivitätsverlust und Konzentrationsschwäche können die Folgen sein. Eine CO₂-Konzentration von 1000 ppm, „parts per million“ (Partikel pro Million Moleküle) kann bereits die Arbeitsleistung beeinflussen. Unter dem Begriff SBS (Sick Building Syndrome) werden die Symptome zusammen gefasst. Sie treten schon auf, bevor die Luft bewusst als schlecht wahrgenommen wird. Ab 80000 ppm liegen Extremwerte vor, die lebensbedrohlich sind. Ein proaktives Lüftungsverhalten ist hier umso wichtiger.

Warum sind CO₂-Messgeräte wichtig?

Verbessertes Raumklima: Weiß man, wie die Luftwerte aussehen, können diese frühzeitig gezielt verbessert werden. Multifunktionsmesser lassen neben dem CO₂-Wert ebenfalls Luftfeuchtigkeit und Temperatur gezielt optimieren. Erhöhte Betriebssicherheit: Bereiche mit Anlagen und Geräten, die CO₂ ausstoßen, müssen besonders belüftet und überwacht werden – Messgeräte, die Schutzmaßnahmen effektiv gestalten, helfen hier. Gesundheit fördernd: Durch Messgeräte werden SBS vorgebeugt und Kopfschmerzen, Hautjucken und Müdigkeit verhindert. Gesteigerte Produktivität: Wird der Kohlendioxid-Wert in geschlossenen Räumen, wie Büros, Werkstätten oder Schulen frühzeitig geregelt, kann mit erhöhter Konzentration und Aufmerksamkeit gerechnet werden. Effektive Maßnahmen: Der Zeitraum des Lüftens kann gezielt bestimmt werden – gerade beim Stoßlüften im Winter wirkt sich das positiv auf die Energiekosten aus.