Was tun gegen Augenringe? Diese 5 Tipps wirken über Nacht!

Augenringe sind ein kosmetisches Problem, mit dem zahlreiche Frauen und auch Männer konfrontiert sind - einige von ihnen nur gelegentlich, andere hingegen täglich. Viele sind den Anblick der dunklen Ringe in ihrem Gesicht leid und oftmals bleibt es nicht nur bei diesem einen Problem.

Auch Tränensäcke und hängende Lider gesellen sich im Laufe der Jahre dazu. Betroffene wollen nur eins: Die unschönen Augenringe endlich wegbekommen. Nicht alle vermeintlichen Wundermittel helfen auch tatsächlich, die Schatten unter den Augen zu reduzieren. Wir zeigen Ihnen, welche Tipps in Sachen Augenpflege Sie daher unbedingt beachten sollten.

Wieso entstehen Augenringe?

Für viele Menschen sind dunkle Augenringe sowohl im eigenen Gesicht, als auch im Gesicht anderer ein gewohnter Anblick. In den meisten Fällen sind Augenringe lediglich ein optischer Makel - nur selten steckt eine Krankheit dahinter. Augenringe können ein unterschiedliches Erscheinungsbild haben und je nachdem ob es sich um braune, blaue oder rötliche Schatten handelt, kann der Grund dafür immer ein anderer sein.

Augenringe treten so häufig auf, da die Augenpartie ein sehr dünnhäutiger Bereich ist. Genau genommen ist die Haut hier mit weniger als einen Millimeter die dünnste Stelle am gesamten Körper. Veränderungen auf und unter der Haut sind hier besonders schnell und stark sichtbar. Die häufigsten Ursachen für Augenringe sind folgende:

Hyperpigmentierung

Eine genetisch bedingte Hyperpigmentierung ist vor allem für bräunlich-graue Augenringe verantwortlich. Es sind insbesondere Menschen mit einem hohen Melaninanteil bzw. mit aktiven Melanozyten in der Haut häufig betroffen.

Dunkle Augenringe aufgrund einer Hyperpigmentierung entstehen dann, wenn das Hautpigment Melanin verstärkt gebildet wird und sich im Bereich der Augen ablagert. Nicht nur die Unterlider können betroffen sein, sondern auch auf den Oberlidern kann sich die Hyperpigmentierung ausbreiten. Da die Haut hier so dünn ist, schimmert der Farbstoff deutlich hindurch und erweckt den Eindruck von müden Augen. Die UV-Strahlung ist hierbei der größte Feind, denn sie verstärkt die Hyperpigmentierung und verdunkelt die genetisch bedingten Augenringe.

Alter

In gewisser Weise ist auch das Alter eine genetische Ursache für Augenringe. Augenringe gehören ebenso wie hängende Lider und Tränensäcke zu den typischen Zeichen der Hautalterung im Bereich der Augen. In der Haut wird ab ca. Mitte 20 Kollagen abgebaut und da im Bereich der Augen das Fettpolster fehlt, erschlafft die Haut zusehends. Es beginnt oft zunächst mit feinen Lachfalten, später entstehen Schlupflider. Der Volumenverlust der eh schon dünnen Haut führt dazu, dass die Gefäße stärker hervortreten und durch die Haut hindurch schimmern.

Altersbedingte Augenringe werden durch verschiedene äußere Einflussfaktoren verstärkt. Sie beschleunigen den Alterungsprozess in der Haut und sorgen dafür, dass die typischen Zeichen des Älterwerdens schon 2, 5 oder sogar 10 Jahre früher auftreten als sonst.

Alkohol

Der Genuss von Alkohol ist für viele Menschen Normalität. Ob es nun das Feierabendbier oder das Gläschen Rotwein am Abend ist: Regelmäßiger Alkoholkonsum ist nicht nur schlecht für die Gesundheit, sondern auch für das Hautbild.

Alkohol ist wie ein gering dosiertes Gift, dass die Zellen schädigt. Es entstehen freie Radikale und somit oxidativer Stress, der die Hautzellen absterben bzw. altern lässt. Die Haut trocknet aus und büßt an Volumen sowie Festigkeit ein. Aus diesem Grund sind Augenringe nach einer durchzechten Nacht keine Seltenheit. Zugleich begünstigt Alkohol Wassereinlagerungen im Gesicht. Es entstehen geschwollene Ringe unter den Augen, die das Gesicht aufgedunsen und kränklich erscheinen lassen.

Schlafmangel

Wer von Augenringen betroffen ist, wird häufig mit der Frage „Zu wenig geschlafen?“ konfrontiert. Und in vielen Fällen ist Schlafmangel tatsächlich die Ursache für Augenringe.

Zu wenig oder schlechter Schlaf steigert die Durchblutung in den Gefäßen um die Augen, denn die Muskulatur muss die Augen offenhalten. Die stark durchbluteten Gefäße scheinen stärker als sonst durch die dünne Augenpartie hindurch, was den Eindruck von bläulich-lila schimmernden Augenringen erweckt.

Schlafmangel beeinträchtigt außerdem den Lymphfluss. Infolgedessen staut sich die Lymphflüssigkeit im Gesicht und verursacht unschöne Schwellungen in der Augenpartie, besser bekannt als Tränensäcke.

Nährstoffmangel

In seltenen Fällen sind Augenringe das Symptom eines gesundheitlichen Problems. Treten die Schatten unter den Augen in Verbindung mit anderen Beschwerden auf oder entstehen ganz plötzlich, ist der Gang zum Arzt jedoch sinnvoll. Hierbei kann ein Vitaminmangel Verursacher der Augenringe sein.

Dunkle Augenschatten können ein Anzeichen für Eisenmangel sein. Frauen sind häufiger davon betroffen als Männer. Bei einem Eisenmangel verschlechtert sich die Sauerstoffversorgung des Blutes. Sauerstoffarmes Blut ist dunkler als sauerstoffreiches Blut, weshalb es in den Gefäßen der Augenpartie stärker zur Geltung kommt. Auch ein Mangel an B-Vitaminen, Vitamin K und verschiedenen Spurenelementen wie z.B. Zink können auf Dauer zu dunklen Schatten im Bereich der Augen führen.

Erkrankungen

Dunkle Schatten und Verfärbungen treten bei verschiedenen Erkrankungen auf. Sie sind allerdings mehr eine Begleiterscheinung und daher grundsätzlich nur in Verbindung mit anderen gesundheitlichen Probleme besorgniserregend.

Verfärbt sich die Haut unter den Augen gelblich, ist das ein möglicher Hinweis auf eine Funktionsstörung der Leber. Die Verfärbung entsteht durch den Farbstoff Bilirubin, ein Abbauprodukt des Blutes, das von der Leber abgebaut wird. Außerdem können Augenringen eine Erkrankung der Schilddrüse zugrundeliegen. Das Ungleichgewicht der Hormone beeinflusst die Stoffwechselprozesse und die Aufnahme von Nährstoffen, wodurch die Haut eine typische Blässe bekommt und dunkle Schatten unter den Augen auffällig hervortreten. Ebenso können Augenringe bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes entstehen.

Können Augenringe wieder verschwinden?

Augenringe mögen zwar harmlos sein, doch die meisten Betroffenen empfinden den täglichen Anblick der dunklen Schatten unter den Augen als störend. Die gute Nachricht: In vielen Fällen sind die Augenringe nicht von Dauer und lassen sich mit den richtigen Mitteln und Methoden erfolgreich aufhellen. Je nach Ursache ist das jedoch manchmal mit viel Geduld und Aufwand verbunden. Eine Erfolgsgarantie gibt es allerdings nicht.

So lassen sich Augenringe aufgrund von Vitamin- und Schlafmangel recht schnell beheben. Bei altersbedingten oder genetisch bedingten Augenringen bedarf es oft mehr als nur eines gesunden Lebensstils. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sind daher unter Umständen auch kosmetische oder ästhetische Behandlungen notwendig.

Was tun gegen Augenringe? Schnelle Hilfe mit diesen 5 Tipps

Bei Augenringen am frühen Morgen ist schnelle Hilfe gefragt, denn niemand möchte den optischen Makel zum Thema des Tages unter Freunden und Kollegen werden lassen. Mit den folgenden Tricks lassen sich die dunklen Augenringe am Morgen schnell kaschieren und in Zukunft besser vorbeugen.

Hausmittel

Hausmittel können bei Augenringen nach einer zu kurzen Nacht wahre Wunder bewirken. Der Vorteil an Hausmitteln ist, dass sie fast jeder schon daheim hat und somit im Notfall immer parat sind.

Kälte: Zeichnen sich am Morgen dunkle Ringe unter den Augen ab, ist Eis das erste Mittel der Wahl. Die Kälte der Eiswürfel erfrischt die Haut und sorgt dafür, dass sich die geweiteten Gefäße zusammenziehen. Gleichzeitig lindert der Kälteschock Schwellungen, die über Nacht im Bereich der Augen entstanden sind. Wer keine Eiswürfel griffbereit hat, kann auch zwei Teelöffel für einige Minuten in den Gefrierschrank geben und sanft auf die Augen legen. Das funktioniert auch mit nassen Wattepads, die über Nacht eingefroren wurden.

Koffein: Ein weiteres Hausmittel bei Augenringen ist Koffein. Am besten eignet sich hierfür starker Kaffee. Um diesen auf die Augen zu bekommen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: In Form von Kaffeewürfeln, in Kaffee getränkte Wattepads oder eine Augenmaske aus Kaffeesatz und ein wenig Honig. Das Koffein fördert die Blutzirkulation und verengt die Gefäße. Schon nach kurzer Zeit schwellen die Augen ab und die Augenpartie wirkt deutlich wacher. Wer keinen Kaffee trinkt, kann Schwarztee oder Grüntee zur Hand nehmen.

Augenpflege

Bei andauernden Augenringen spielt die pflege der Augenpartie eine entscheidende Rolle. Mit Hilfe der richtigen Produkte können auch genetisch bedingte Verfärbungen unter den Augen aufgehellt werden. Gleichzeitig beugt eine feuchtigkeitsspendende Augenpflege altersbedingten Veränderungen in der Augenpartie vor.

Jasmin-Extrakt: Ein bekanntes Produkt für die Pflege der Augenpartie ist die Aktiv Jasminsalbe. Sie enthält Jasmin-Extrakt - einen aufhellenden, aber nicht bleichenden Wirkstoff. Das Extrakt steckt voller Antioxidantien und soll zudem ein Enzym hemmen, dass für die Melaninbildung verantwortlich ist. Auf diese Weise können dunkle Schatten minimiert und zugleich vorgebeugt werden. Die enthaltenen Flavonoide stimulieren zusätzlich die Kollagensynthese und wirken so der Erschlaffung der Haut in der Augenpartie entgegen.

Vitamin A: Vitamin A kommt als Derivat in Form von Retinol in vielen verschiedenen Anti Aging Produkten vor. Auch in der Augenpflege hat Vitamin A zahlreiche positive Auswirkungen. Es unterstützt die Kollagenproduktion und wirkt so Fältchen und Schlupflidern entgegen. Vitamin A ist zudem ein chemisches Peeling, dass Verfärbungen um die Augen schonend aufhellen kann. Als Antioxidans wirkt es der vorzeitigen Hautalterung entgegen.

Vitamin C: Vitamin C besitzt eine ähnliche Wirkung wie Vitamin A. Es ist ein wirksames Antioxidans, das freie Radikale einfängt und oxidativen Stress reduziert. Die peelende Wirkung des Vitamin hellt Augenringe, die durch eine Hyperpigmentierung entstanden sind, schrittweise auf. Außerdem spielt Vitamin C eine wichtige Rolle bei der Kollagenproduktion.

So kaschieren Sie Augenringe geschickt mit Make-Up

Der schnellste Weg Augenringe loszuwerden ist Make-Up. Geschickt aufgetragen können Augenringe in nur wenigen Minuten durch das Überschminken vollständig kaschiert werden. Der Nachteil: Die Verwandlung ist nicht von Dauer und spätestens nach dem Abschminken muss man sich wieder mit dem Anblick der dunklen Ringe zufrieden geben.

Concealer: Bei leichten Augenringen nach zu wenig Schlaf ist Concealer die beste Lösung. Um die Schatten abzudecken und die Augenpartie wieder zum Strahlen zu bringen, sollte der Concealer etwas heller als die Hautfarbe sein. Die beste Deckkraft erhält man, wenn der Concealer dünn aufgetragen, eingearbeitet und bei Bedarf auf diese Weise geschichtet wird. Das beugt auch das Absetzen der Farbe in den Augenfältchen vor.

Color Correction: Sind die Augenringe deutlich stärker ausgeprägt, sollte vor dem Concealer ein weiterer Schritt erfolgen: Color Correction. Mit Hilfe von Komplementärfarben wird hier zunächst der Unterton der Augenringe neutralisiert, um dann mit dem Concealer auch ohne viele Schichten eine gute Abdeckung zu erzielen. Rötlich-orangene Farbtöne werden bei bläulichen Schatten verwendet, braune Augenringe werden mit violett neutralisiert und lila Augenringe mit einem gelblichen Farbton.

Letzter Ausweg Schönheits-OP: Diese Möglichkeiten gibt es

Konnte weder mit Hausmitteln, noch mit speziellen Augenpflege-Produkten ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden, sind kosmetische und ästhetische Behandlungen der letzte Schritt. Im Gegensatz zu alternativen Mitteln und Wegen ist hier die Erfolgschance, die Augenringe vollständig loszuwerden, höher. Doch auch die Kosten und Risiken sind größer.

Laser: Laserbehandlungen werden vielfältig zur Behandlung von Makeln auf der Haut eingesetzt. Nicht nur Fältchen und Altersflecken können damit reduziert werden, sondern auch Augenringe. Speziell Hyperpigmentierungen im Augenbereich lassen sich mit dem Einsatz der Lasertechnologie aufhellen. Der Laserstrahl zerstört die abgelagerten Pigmente und die Abbauprodukte werden über den Stoffwechsel abtransportiert. Wichtig ist es im Anschluss regelmäßig Sonnenschutz aufzutragen, um einer erneuten Bildung von Augenringen vorzubeugen.

Unterspritzung: Bei altersbedingten bzw. genetisch bedingten bläulich/lila schimmernden Augenringen fehlt ein Polster unter der dünnen Haut in der Augenpartie. Um das Durchscheinen der Gefäße zu mindern, kann Hyaluronsäure in die Tränenrinne gespritzt werden. Die Hyaluronsäure bindet Wasser und bildet somit eine feuchtigkeitsspende Füllung. Die eingesunkene Augenpartie wird von innen heraus aufgepolstert und der Blick wirkt wacher und leuchtender.

Fazit

Augenringe sind in den meisten Fällen eine harmlose, aber dennoch lästige Angelegenheit. Sie führen oft zu unangenehmen Fragen und erwecken den Eindruck von Müdigkeit und Krankheit.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um die dunklen Schatten in den Griff zu bekommen. Schnelle Abhilfe schaffen meist kostengünstige Hausmittel. Damit Augenringe und hängende Lider auch langfristig nicht zum Problem werden, sollte man in einer effektive Augenpflege investieren und außerdem auf einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Schlaf und einer gesunden Ernährung achten.