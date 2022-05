Welches Fahrrad ist das richtige für mich?

Sonderveröffentlichung

Viele Menschen spielen mit dem Gedanken sich ein Fahrrad zuzulegen. Das liegt nicht nur an dem steigenden Umweltbewusstsein und an der Absicht CO2 einzusparen, sondern auch an der Lust am Sport und der Bewegung an der frischen Luft. Für welches Fahrrad man sich letzten Endes entscheidet, hängt vor allem davon ab, für welchen Zweck und in welchem Gelände es genutzt werden soll.

von Aschendorff Medien