Wie finde ich einen neuen Arbeitgeber?

Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber kann unter Umständen eine echte Herausforderung sein. In diesem Artikel werden 5 Tipps vorgestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihren neuen Traumjob und den passenden Arbeitgeber zu finden.

Welche Probleme können bei der Jobsuche auftreten?

Während es früher genügte, in der Zeitung nach Stellenanzeigen zu suchen, um sich einen Überblick über die Marktsituation zu verschaffen, ist dies heute nicht mehr ausreichend. Die Vielzahl an Stellen und Unternehmen mit Ausschreibungen ist schier unüberschaubar geworden. Außerdem werden dafür immer mehr digitale Medien, soziale Plattformen oder spezielle Online Jobbörsen verwendet. Daher sollten Sie sich bei der Jobsuche zunächst genau überlegen, was Sie gern machen würden und welche Talente und Qualifikationen Sie für die jeweilige Stelle mitbringen, bevor Sie gezielt danach suchen.

5 Tipps, um einen neuen Arbeitgeber zu finden:

Was ist mein Ziel?

Je klarer Sie die gewünschte Beschäftigung und den potentiellen Arbeitgeber definieren können, desto leichter wird es Ihnen fallen, danach zu suchen. Stellen Sie sich hierzu bewusst die Frage nach Ihren Wünschen und Vorstellungen, aber auch No-Gos sollten in die Überlegungen mit aufgenommen werden. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Analyse können Sie anschließend gezielt und effektiv nach den richtigen Angeboten und Auftraggebern suchen und wissen bereits, welche davon für Sie nicht in Frage kommen.

Authentische Bewerbung

Während in der Vergangenheit vor allem die äußere Form einer Bewerbung entscheidend für deren Erfolg war, spielt heute die Ehrlichkeit und Authentizität eine weitaus größere Rolle. Bewerbungen, die nach einem bestimmten Schema geschrieben werden, ähneln einander zu sehr und werden dadurch oft übersehen oder außen vor gelassen. Daher gilt es, kreativ zu sein und mit der eigenen Persönlichkeit zu punkten.

Wo finde ich die passende Stelle?

Planen Sie ausreichend Zeit ein, um sich jeden Tag die wechselnden Stellenanzeigen auf dem Markt durchzulesen und sich auf die besten Angebote bewerben zu können. Empfehlenswert hierbei ist z. B. Stellenonline.de als die Jobbörse mit über 1 Mio. Stellen, die eine große Auswahl und praktische Filtermöglichkeiten bietet. Alternativ können Sie aber auch auf Unternehmensseiten oder in sozialen Netzwerken nach passenden Stellenangeboten suchen.

Netzwerken hilft

Wenn Sie regelmäßig in sozialen und digitalen Netzwerken aktiv sind, erhöhen sich Ihre Chancen auf ein Jobangebot, das genau Ihren Vorstellungen entspricht. Erzählen Sie Ihren Freunden, Bekannten oder Kollegen von Ihrer Jobsuche, können Sie sie dabei unterstützen und ihre eigenen Netzwerke aktivieren.

Positiv denken

Auch wenn Sie nicht sofort den gewünschten Traumjob finden: Geben Sie nicht auf! Bleiben Sie positiv und denken Sie immer daran, dass jeder neue Tag Ihnen auch neue Möglichkeiten gibt, um einen neuen Arbeitgeber zu finden, der genau Ihren Vorstellungen entspricht.