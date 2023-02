Wie gut müssen Englischkenntnisse für die Kommunikation mit ausländischen Firmen wirklich sein?

Was sagt die Kommunikation über ein Unternehmen aus?

Während die interne Kommunikation innerhalb eines Unternehmens vor allem die Mitarbeiter betrifft, richtet sich die externe Kommunikation an Kunden, Partner oder andere Firmen. Im internationalen Rahmen findet sie meist in englischer Sprache statt, da diese von vielen Firmen als universale Geschäftssprache anerkannt wird. Bei der Übersetzung der eigenen Webseite oder des Katalogs fallen Fehler jedoch besonders schnell ins Gewicht und können einen negativen Eindruck hinterlassen. Die potenziellen Kunden oder Geschäftspartner könnten so den Eindruck bekommen, dass sie oder ihr Unternehmen nicht wertgeschätzt oder gewürdigt werden und die Beziehung beenden, bevor diese zu einem erfolgreichen Ergebnis führt.

Reicht Schulenglisch für eine gelungene Kommunikation mit ausländischen Firmen aus?

Für eine sinnvolle und zielführende Verständigung mit ausländischen Unternehmen genügen oberflächliche Englischkenntnisse, wie sie in der Schule vermittelt werden, meist nicht. Mit einem Anfänger- oder Aufbaukurs in „Business English“ hingegen können Sie lernen, welche Phrasen und Redewendungen in der Kommunikation mit Geschäftspartnern oder Kunden eine wichtige Rolle spielen und worauf Sie besser verzichten sollten. Profis im Bereich Business Englisch kennen die Regeln der richtigen Kommunikation auf Englisch hervorragend und haben daher auch mehr Erfolg beim Abschluss von Verträgen oder Kooperationen mit ausländischen Firmen. Mittlerweile bieten daher viele Unternehmen hierfür eigens Englischkurse für ihre Mitarbeiter an.