5 vorausgesagte Trends für Inneneinrichtungen in 2022

Foto: Photo by ATBO from Pexels

Qualität ist Luxus

Der Trend hin zur Natürlichkeit und zum umweltschonenden Produzieren und Leben dringt in alle Alltagsbereiche. So auch ins Interiordesign. Für 2022 steht traditionelles Handwerk ganz oben auf der Trendliste. Möbel und Accessoires, die durch ein schlichtes, doch gut durchdachtes Design überzeugen, sind beliebt wie nie. Egal ob hochwertig produzierte Möbel und Helferlein im Eingangsbereich wie von Essem Design oder handgefertigte Produkte aus lokaler Produktion von Herr Lars Möbelmanufaktur, traditionelles Handwerk gepaart mit intelligentem Design und öko-freundlichen Materialien sind Trend in 2022.

Multifunktionalität

Smarte Lösungen werden gefragt. Die veränderten Lebens- und Arbeitsweisen fordern Einrichtungen, die sich an die unterschiedlichen Anforderungen anpassen. Multifunktionale Möbel werden in 2022 den Ton angeben. Smarte Stauraumlösungen und Transformierbarkeit von Wohnen hin zum Arbeiten werden wichtig.

Fließende Grenzen

Das sogenannte entgrenzte Wohnen wird für viele Haus- oder Wohnungsbesitzer immer wichtiger. Ein harte Abgrenzung der einzelnen Wohnbereiche wird zunehmend als beengend wahrgenommen. Offene Wohnkonzepte geben das Gefühl von mehr Bewegungsfreiheit. Dabei sind Lösungen zu “wohnen und arbeiten” oder “wohnen und kochen” genauso gefragt, wie “privat und öffentlich”. Letzteres wird vor allem für diejenigen interessant, die aus den eigenen vier Wänden heraus arbeiten, eventuell Patienten oder Kunden empfangen.

Smartes Leben

Die letzten beiden Jahre haben bewiesen, dass die digitale Welt in jeden Alltagsbereich vordringen kann. Die Akzeptanz von smarten Wohnaccessoires wird größer. Dabei wird nicht nur von den digitalen Assistenten gesprochen. Fast alle elektronischen Geräte können mittlerweile miteinander vernetzt werden. Vom Licht, über die Kaffeemaschine bis hin zum Heizungssystem. Bereits von unterwegs, auf dem Weg nach Hause kann so die Heizung im Wohnzimmer via Smartphone angeworfen oder die Sprinkleranlage im Garten gestartet werden.

Gelb als Akzentfarbe des Jahres 2022

Farblich geht es im Jahr 2022 eher etwas dezent zu. Neben leichten Lila-, Braun- und Blautönen sorgt das frische und energische Gelb für etwas Schwung. Eine Statement-Wand in einem kräftigen Gelb zieht die Blicke auf sich und bringt die Sonne in den Wohnbereich. Wer es etwas dezenter haben möchte, kann gelbe oder senffarbene Accessoires nutzen, um die Einrichtung aufzulockern. Kissen, Decken oder einzelne Möbelstücke in der Trendfarbe verändern das komplette Wohngefühl.

Fazit

2022 erwartet uns mit einigen interessanten Trends, die der aktuellen Transformation der Wohn- und Lebenssituationen folgen. Lokale Qualitätsware mit smartem Design hergestellt nach traditionellen Methoden und die Trendfarbe Gelb werden in 2022 die bestimmenden Faktoren sein.