Bettwanzen – ein gefürchtetes Urlaubsmitbringsel

Im Grunde genommen fühlen sie sich überall da wohl, wo Menschen schlafen oder sitzen. In diesem Artikel finden Sie nicht nur Tipps, wie sie einen Bettwanzenbefall erkennen, sondern auch Tipps für den Fall, dass Sie von der letzten Urlaubsreise nicht nur Souvenirs, sondern auch Bettwanzen mitgebracht haben.

Bettwanzen leben in Betten – so die landläufige Meinung. Ganz richtig ist das allerdings nicht, denn Bettwanzen machen es sich auch gerne in anderen Polstermöbeln oder sogar in Kleidung bequem. Daher kann man sie nicht nur aus dem Urlaub mit nach Hause nehmen, sondern sie sich auch mit gebrauchten Möbeln, oder sogar mit Besuch ins Haus holen. Aber auch Fußbodenleisten oder Bilderrahmen bieten Bettwanzen ein gutes Versteck. Da die 4 bis 8 Millimeter großen Insekten nachtaktiv sind, verstecken sie sich bei Licht. Im Dunklen werden sie dann vom menschlichen Geruch und der Körperwärme angelockt.

So können Sie Bettwanzen vorbeugen

Wenn Sie in ein Hotel einchecken, sollten Sie einige „Sicherheitsrichtlinien“ beachten, damit Sie auf dem Rückflug kein ungewolltes Gepäck mitnehmen. Legen Sie ihre Koffer keinesfalls auf das Bett, am besten ist es, die Gepäckstücke zunächst in Dusche oder Badewanne zu stellen. Lassen Sie das Licht aus, denn Bettwanzen kommen nur im Dunkeln raus. Nun können Sie mithilfe Ihrer Handytaschenlampe Bett und Matratze (eventuell hochheben) kontrollieren.

Auch bei der Ankunft Zuhause sollten Sie ihre Koffer vorerst in der Badewanne lagern und die enthaltene Wäsche direkt bei mindestens 60 Grad waschen. Sollte das bei manchen Kleidungsstücken nicht möglich sein, packen Sie diese in die Tiefkühltruhe, denn auch Temperaturen von -20 Grad Celsius können Bettwanzen nicht überleben.

Weiche Taschen, wie Rucksäcke oder Sporttaschen, sind, was die Vorbeugung von Bettwanzen angeht, die besserer Wahl. Im Gegensatz zu festen Koffern können diese nach dem Urlaub in den Trockner gegeben werden. Durch die hohe Temperatur im Trockner werden Bettwanzen und mögliche Eier abgetötet. Auch Schädlingsbekämpfer arbeiten mit Geräten, die eine Temperatur von circa 45 Grad Celsius erreichen. Dieser Temperatur muss allerdings mindestens 30 Minuten gehalten werden, damit Bettwanzen und deren Eier abgetötet werden.

Bettwanzenbefall erkennen

Bettwanzen ernähren sich von Blut. Die meisten Menschen erkennen einen Bettwanzenbefall daher erst an den Bisswunden am Körper. Diese lösen Rötungen und Juckreiz aus. Bei empfindlichen Personen können die Bisse der Bettwanzen auch Schwellungen und sogar allergische Reaktionen auslösen. Eine gute Nachricht gibt es allerdings: Bettwanzen übertragen, anders als Zecken, durch ihre Bisse keine Infektionskrankheiten.

Auch Bettwanzenkot kann einen Bettwanzenbefall verraten. Bettwanzen scheiden ihren Kot direkt nach der Nahrungsaufnahme aus, also meistens auf dem Bettlaken. Dabei handelt es sich um sehr kleine schwarze Flecken – kleiner als 1 mm, die aus getrocknetem Blut bestehen. Bettwanzen häuten sich regelmäßig, daher kann man in ihren Verstecken auf sogenannte Häutungshüllen finden.

Was hilft gegen Bettwanzen

Manchmal hilft aber alle Vorsicht nichts und es schleicht sich doch ein blinder Passagier im Koffer mit nachhause. In diesem Fall müssen Sie die Bettwanzen bekämpfen. Wenn Sie nun vorhaben, einfach aus ihrer Wohnung zu flüchten, damit die Bettwanzen verhungern, muss ich Sie leider enttäuschen. Bettwanzen sind wahre Überlebenskünstler. Sie können nicht nur ein halbes Jahr ohne Nahrung überleben, sondern haben sich auch von Ausrottungsversuchung der Vergangenheit nicht beirren lassen. Nach jedem überlebten Ausrottungsversuch ändert sich das Erbgut der Bettwanzen. Dadurch sind sie resistent gegen die meisten Pestizide.

Allerdings gibt es glücklicherweise doch noch Pestizide, die gegen Bettwanzen helfen, wie beispielsweise Wirkstoffe aus der Gruppe der Pyrethroide, Carbamate oder Pyrrole. Diese werden oft auch kombiniert. Außerdem können Bettwanzen wie bereits erwähnt mit Hitze bekämpft werden. Diesen Vorgang nennt man Wärmeentwesung. Hierbei werden 24-48 Stunden lang durch spezielle Geräte Temperaturen von 50 – 60 Grad Celsius erzeugt.

Sollte bei Ihnen ein Raum von Bettwanzen befallen sein, ist es wichtig, dass sie keine Gegenstände aus diesem Raum herausbringen! Bücher oder ähnliche kleinere Dinge sollten sie nach der Schädlingsbekämpfung in einen Plastiksack stecken, diesen gut verschließen und 3 Tage im Tiefkühlfach lassen. So können Sie mögliche verbliebene Bettwanzeneier abtöten.

Beim Gedanken an Bettwanzen steigt vermutlich bei vielen Menschen der Drang auf, die Wohnung komplett keim- und schädlingsfrei zu machen. Allerdings gilt bei Putzmitteln der Grundsatz „viel hilft viel“ nicht. Abgesehen davon haben Bettwanzen auch nichts mit mangelnder Hygiene oder einer vermeintlich dreckigen Wohnung zu tun. Anders als andere Schädlinge brauchen Bettwanzen keine verdorbenen Lebensmittel oder andere bestimmte Umstände zum Überleben, sie suchen nur nach einem Wirt, von dem sie sich ernähren können.