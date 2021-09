Der passende Sonnenschutz für den Garten

In den Sommermonaten steht die Sonne hoch am Himmel und scheint den ganzen Tag mit voller Kraft. Wenn die Temperaturwerte beständig in die Höhe klettern, treibt es viele Bürger in den Garten. Sonnenanbeter bevorzugen in dieser Zeit die Gartenliege statt dem Sofa im Wohnzimmer. Allerdings kann es während der Mittagshitze extrem heiß werden, dabei ist die Gefahr von gefährlichen Sonnenbränden nicht zu unterschätzen. Angesichts der starken UV-Strahlen ist ein Sonnenschutz zu gewissen Tageszeiten erforderlich.

