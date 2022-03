Garten-Blockhaus: Selbermachen – ohne Bausatz

Der Blockhausbau gehört zu den ältesten Bautechniken der Menschheitsgeschichte – und erlebt auch bei uns seit einigen Jahren eine große Renaissance aufgrund vorgefertigter Bausätze. Da diese nur noch zusammengesetzt werden müssen, sind sie eine perfekte Technik für den boomenden Eigenheimbau. Doch selbst wenn sich solche Bausätze ebenfalls für deutlich kleinere Garten- und Ferienhäuser finden, so stellt der Blockbau insgesamt doch eine Technik dar, die sich mit etwas Heimwerker-Erfahrung, viel Enthusiasmus und passendem Werkzeug verhältnismäßig leicht in Eigenregie bewältigen lässt. Wir zeigen, wie es geht und was dazu nötig ist.

Ein traditionelles Blockhaus in einem Nationalpark in den USA. Tatsächlich ist es nicht sehr schwierig, etwas Ähnliches auch in einem deutschen Garten zu errichten – mit eigenen Händen und ohne vorgefertigte Teile.

1. Der Bauplan und die Vorgaben vom Amt

Blockbau existiert in drei Varianten:

1. Entrindete, aber ansonsten unbearbeitete („unbehauene“) Baumstämme – die schwierigste Vorgehensweise, da jeder Stamm unterschiedliche Durchmesser und Profile aufweist,

2. auf einheitliche Maße gesägte und gefräste Stämme, also ebenfalls Rundmaterial,

3. Balken, die verschiedene, aber über das gesamte Bauwerk einheitliche kantige Profile besitzen.

Ferner existieren im Bereich vorgefertigter Hüttenbausätze Systeme, die auf (stark verdickte) Nut-und-Feder-Bretter setzen, auf diese wird hier jedoch nicht näher eingegangen.

Sich für eine Technik zu entscheiden, ist die wichtigste Vorarbeit. Da das Anpassen unbehauener Baumstämme sehr viel Arbeit macht, empfiehlt es sich für Selbermacher, wenigstens auf bereits einheitlich gemachte Stämme zu setzen.

Dann aber wird der Bauplan benötigt. Letztlich also die bemaßte Anleitung für die Vorgehensweise. Hier kommt nun das Amt ins Spiel. Genauer: Die baurechtlichen Vorgaben, in unserem Fall also die des Landes Nordrhein-Westfalen.

Hier sind nur Bauten bis zu 75 Brutto-Kubikmeter Raumvolumen genehmigungsfrei. Dies ist nicht nur für sich eine wichtige Grenze, sondern auch für das Thema Bauplan. Denn eine Baugenehmigung kann nur von einem „Bauvorlageberechtigen“ beantragt werden – ein Architekt oder Bauingenieur. Dieser jedoch wird höchstwahrscheinlich nicht in seinem Namen einen Antrag für ein Projekt stellen, dessen Bauplan nicht sämtlichen Ansprüchen (in bürokratischer Sicht) genügt.

Ergo: Wenn es günstig sein und der Bauplan sich auf selbstgezeichnete Skizzen beschränken soll, muss das Garten-Blockhaus eher ein -häuschen sein. Soll es jedoch ein richtiges Ferienwohnhaus sein, wird der Bauherr in Spe nicht um die Zusammenarbeit mit einem Bauvorlageberechtigten herumkommen. Dies gilt nicht nur wegen der Fläche, sondern weil dann in rechtlicher Sicht ein Wohngebäude errichtet wird. Dadurch sind zahlreiche Vorgaben zu beachten, die an jedes Gebäude dieser Art gestellt werden.

Angesichts dessen lautet die Empfehlung: Wer noch nie ein solches Projekt durchgeführt hat, sollte in jedem Fall mit einem kleineren, genehmigungsfreien Gartenhäuschen „üben“, bevor er sich blindlings in das deutlich schwierigere Unterfangen eines Wohngebäudes in Blockbauweise stürzt. Foto: stock.adobe.com

2. Viel Recherche und eine Menge YouTube-Videos

In der Theorie ist ein Blockhaus relativ simpel aufgebaut, schließlich liegen hier nur Balken übereinander, die an den Ecken durch entsprechende Aussparungen miteinander verbunden werden. In der Praxis wird es jedoch bereits schon schwieriger, wenn es innen Blockwände geben soll, die mit den Außenwänden verbunden sind. Selbst routinierte Heimwerker sollten sich deshalb unbedingt umfassend in der Theorie dieser Bautechnik vorbilden, bevor sie zur Planung und Ausführung schreiten. Dabei helfen die folgenden Bücher:

· Die Blockbaurichtlinie vom Deutschen Massivholz- und Blockhausverband (ISBN 978-3-87104-222-5),

· Blockhäuser und Hütten von Sven-Gunnar Håkansson (ISB 978-3-86630-966-1) und

· Blockverbindungen von Jan-Ove Jansson (ISBN 978-3-86630-955-5).

Zudem stellt der Massivholz- und Blockhausverband einige Merkblätter zum Download bereit. In diesen technischen Werken erfahren Laien alles, was es zu diesem Thema zu wissen gibt. Weiter sei unbedingt ein Blick auf YouTube empfohlen. Gerne mit dem englischen Suchbegriff „log cabin construction“, da insbesondere in Nordamerika deutlich mehr in diesem Stil gebaut wird und es deshalb viele Selbermacher gibt, die auf dem Videoportal ihre Vorgehensweise schildern.

Eines der nach wie vor besten Videos hierzu dürfte jedoch ein altes finnisches Lehrvideo für Berufsschulen sein; es existiert in einer englischen Fassung und zeigt eine wirklich traditionelle, weitgehend manuelle Vorgehensweise:

3. Das Werkzeug: Mehr als bloß eine erstklassige Kettensäge

Wer weitgehend unbearbeitete Hölzer zu einer Hütte verarbeiten möchte, der benötigt dafür prinzipiell „nur“ wenige Werkzeuge, die über die Basis einer gut ausgestatteten Heimwerkstatt hinausgehen. Wichtig ist vor allem Werkzeug, mit dem die jeweils gewählte Verbindungstechnik aus den Stämmen/Balken herausgearbeitet werden kann. Neben den diversen Grundwerkzeugen des Heimwerkers sei hier vor allem folgendes angeraten:

· Ein (gemieteter) Gabelstapler. Je größer das Haus, desto größer muss der Stammdurchmesser sein und somit deren Gewicht. Selbst bei einer kleinen Gartenblockhütte können die Stämme für eine Einzelperson schwierig zu händeln sein – besonders, wenn es darum geht, sie am Haus zu installieren. Sowohl, um einzelne Stämme für die Bearbeitung zu bewegen als auch, um diese an ihre endgültige Position zu hieven, ist ein Stapler deshalb praktisch unerlässlich, wenn der Bauherr nicht viele kräftige Helfer hat. Von den verschiedenen möglichen Modellen dürfte im privaten Rahmen einer Anmietung wahrscheinlich der Hubmast-, Gelände- oder Teleskopstapler am zweckmäßigsten sein.

· Eine leichte, aber leistungsstarke Kettensäge von einem namhaften Hersteller für den professionellen Einsatz; also kein Hobby-Modell. Dazu Ersatzketten und das Wissen, wie diese mit Feilen geschärft werden. Sollen die Rundhölzer eigenhändig an den (Auflage-) Seiten abgeflacht werden, empfiehlt sich dringend ein „mobiles Sägewerk“ – eine Art Führungsschiene für die Kettensäge, die diese Aufgabe beträchtlich erleichtert.

· Hinreichend große Beitel sowie ein dazu passender Schreinerklüpfel („Holzhammer“), um verschiedene Details auszuarbeiten, die sich nicht per Säge händeln lassen.

· Ein Zimmermannsbeil als Kantbeil, das zur Händigkeit des Bauherrn passend nach einer Seite ausgestellt ist. Dies dient zum Behauen von Unebenheiten bei gröberen Stämmen oder wenn das Rundholz an den Seiten händisch abgeflacht werden soll. Kein Muss-Werkzeug, aber eine sinnvolle Ergänzung für alle, die den Bau traditionell angehen möchten.

· Eine drehmomentstarke Bohrmaschine, um die Löcher für die Holznägel zum senkrechten Verzapfen zweier benachbarter Stämme/Blaken niederzubringen – nur das garantiert seitliche Stabilität selbst bei längeren Hölzern. Wer es wirklich traditionell mag, kann stattdessen einen Schlangenbohrer mit Auge zur Aufnahme eines Querholzes als Handgriff versuchen.

· Ein Ziehmesser, falls die Holznägel ebenfalls eigenhändig aus dünneren Ästen angefertigt werden sollen. In dem Fall kann als „Projekt für das Projekt“ im Vorfeld eine simple Schnitzbank gebaut werden, die diese Arbeit ebenfalls erleichtert.

Letzten Endes kommt es beim weiteren Werkzeug darauf an, in welchem Bearbeitungsgrad das Holz angeliefert wird und welche Konstruktionsweise zum Einsatz kommen soll – es handelt sich also um eine persönliche Frage. Eine gute (Bau-) Tischkreissäge ist jedoch immer eine vernünftige Ergänzung, spätestens wenn es an den Innenausbau geht.

Blockhäuser sind einfach zu errichten, aber enorm stabil. Für beides ist zu einem hohen Grad die formschlüssige Verbindungstechnik der Balken an den Ecken verantwortlich. Foto: stock.adobe.com

4. Genügend Platz für Bearbeitung und Aufbau

In der Praxis gestaltet sich der Blockhausbau folgendermaßen:

· Das Holz wird im gewünschten Vorbearbeitungsgrad in einer Länge, die mindestens der längsten Wand entspricht, angeliefert und muss gelagert werden.

· Jedes einzelne Holz wird von dort an einen Arbeitsplatz transportiert. Dort wird der Abbund durchgeführt, anschließend werden die wichtigsten Vorarbeiten erledigt.

· Das Holz wird an den endgültigen Bauplatz transportiert. Dort erfolgen Arbeiten für die Feinanpassung und es wird in Position gebracht.

Das heißt, wer alles selbst machen möchte, benötigt genügend Platz, um all diese drei Aufgaben gleichermaßen bewältigen zu können. Zudem sollten dieser für höchste Einfachheit räumlich zusammenhängend organisiert sein – im allerbesten Fall befinden sich alle drei Orte gemeinsam auf dem Bauplatz beziehungsweise im Garten. Zumindest aber sollte alles auf einem Grundstück liegen, damit es nicht nötig ist, lange Hölzer über öffentliche Straßen zu bugsieren.

5. Bares Geld wert: Ein guter Kontakt zu einem Holzlieferanten

Es dürfte nur wenige Selbermacher mit Blockhaus-Ambitionen geben, die über einen eigenen Privatwald verfügen, der das gesamte Rohmaterial zur Verfügung stellt. Vor allem angesichts der heutigen (extrem hohen) Preise für Bauholz sei deshalb dringend der Kontakt zu einem guten Sägewerk angeraten – besonders Rundhölzer gibt es andernfalls nur bei spezialisierten Händlern, die jedoch ein Mehrfaches dafür aufrufen.

Letztendlich muss es sich aufgrund der Zusammensetzung und Faserlänge um Nadelholz handeln. Laubholz ist hierfür nicht geeignet – was aber definitiv ein Kostenvorteil ist. Weiterhin sollte der Holzlieferant in der Lage sein, die wichtigsten Vorarbeiten zu leisten. Wenn beispielsweise die schwedische „Enkelkattsknut“-Technik gewählt wird, bei der die Rundhölzer im Profil in der Form eines Dreiviertelmondes ausgefräst sind, wäre es eine enorme Erleichterung, wenn der Lieferant diese Arbeit durchführen könnte.

Nicht zuletzt sollte dieses Unternehmen die Anlieferung durchführen können. Es ist selbst bei einem Gartenhaus kaum möglich, so viele Rundhölzer oder Balken ohne LKW zu befördern.

Der Vorteil des Holzlieferanten: Er kann alle Hölzer mit demselben Durchmesser und einer glatten Oberfläche liefern. Das spart eine Menge Arbeit. Foto: stock.adobe.com

6. Nötiger Abstand zum feuchten Boden: Das Fundament

Schon Urmenschen merkten rasch, wie schnell Holz verfault, wenn es einfach nur auf den nackten Erdboden gelegt oder in diesen eingegraben wird. Nicht zuletzt, um die Lasten abzufangen und einseitiges Einsinken zu verhindern, ist deshalb ein Fundament die wichtigste Grundlage für jede Form von Blockbau. Hierbei empfehlen sich dem Selbermacher zwei Optionen:

1. Das Streifenfundament. Also niedrige „Mäuerchen“ unter den Außenwänden und unter dem Haus parallel zu den Wänden, um die Unterkonstruktion des Bodens durchgängig zu stützen.

2. Das Punktfundament in Form einzelner Betonstützen, auf die ebenfalls die Balken aufgelegt werden.

In beiden Fällen werden mit dem Beton Metallelemente verankert, mit denen die untersten Hölzer der Außenwände sowie der Bodenkonstruktion verschraubt werden können. Für ein Gartenhaus genügt das Punktfundament völlig, weil hier nicht so große Lasten aufliegen. Jedoch sollten Selbermacher unbedingt weitere Punkte beachten:

· Absolute Präzision ist ein Muss. Wenn das Fundament nicht exakt mit der Wasserwaage ausgerichtet ist, wird das gesamte Haus schief.

· Selbst ohne echte (d. h. vollflächige) Bodenplatte sollte der Bereich ausgehoben und mit Folie und Split verfüllt werden, um Feuchtigkeitsproblemen vorzubeugen.

· Auf der gesamten Auflagefläche der Balken zu Beton bzw. den metallenen Halterungen sollte dazwischen eine Sperrschicht eingebracht werden, beispielsweise Teerpappe oder eine geeignete Kunststofffolie. Sie verhindert nach oben ins Holz ziehende Feuchtigkeit.

Ein gutes Fundament macht zwar einigen Aufwand. Dieser lohnt sich jedoch doppelt und dreifach. Denn je präziser das Fundament ist, desto mehr ähnelt das anschließende Auftürmen der Balken oder Rundhölzer der simplen Vorgehensweise bei Lego-Steinen – insbesondere, wenn das Holz bereits durch den Anbieter auf einheitliche Maße gebracht wurde.

Enkelkattsknut erhöht durch die halbrunde Einfräsung auf der gesamten Lände der Rundhölzer deren Kontaktfläche – sehr gut für mehr Wärmedämmung in kalten schwedischen Wintern. Foto: stock.adobe.com

7. Stämme und Bohlen abdichten: Ohne Moos nix los?

In der simpelsten Form des Blockbaus werden auf der Ober- und Unterseite abgeflachte Stämme aufeinandergelegt. Sie sind an den Ecken durch Ausschnitte passend miteinander verbunden und etwa im Abstand von etwa 70 Zentimetern (die Hälfte rund um spätere Türen und Fenster) verbindet ein Holznagel jeweils zwei benachbarte Balken.

Bloß: Egal, wie präzise der Holzlieferant arbeitet, es wird selbst bei bestens getrocknetem Holz niemals gelingen, die Hölzer auf eine Weise direkt aufeinanderzulegen, die dauerhaft sämtliche Spalte verhindert. Das heißt, im Bereich der Auflagefläche benachbarter Balken muss es ein Dichtungsmittel geben, das bereits beim Bau appliziert wird. Andernfalls zieht es in dem Gebäude später unschön. Doch wie geht das?

· Traditionell: Zwischen die Balken werden Naturmaterialien gelegt. Klassisch sind dies Moos, Grassoden oder beispielsweise Wolle. Zusätzlich werden die Fugenbereiche außen und ggf. innen dick mit Lehm bestrichen (im Aufmacherbild lässt sich dies schön sehen).

· Neuzeitlich-traditionell: Es werden industrielle, aber natürliche Materialien genutzt. Etwa Bänder aus Jute-, Hanf- oder Flachsfasern oder Streifen aus ähnlich aufgebauter Dämmwolle. Zudem zähflüssiger Spritzkork.

· Neuzeitlich: Moderne Materialien aus dem Bereich der Bauchemie übernehmen die Abdichtung. Spezielle Bänder aus Dämmfasern oder Bitumen sowie halbflüssige Dichtungsmaterialien.

Letzten Endes handelt es sich um eine Frage von Preisen, gewünschtem Traditionalismus und Dauerhaftigkeit. Die Dämmwirkung der meisten Stoffe ist auf einem vergleichbaren Niveau, zudem werden sie nach Fertigstellung kaum noch zu sehen sein – erst recht, weil die Lehm-Methode immer eingesetzt werden kann.

Da jedoch natürliche Stoffe nicht nur den Umwelt-Vorteil haben, sondern meist kaum mehr als moderne Materialien kosten, ist dieser Weg natürlich verführerisch.

Die eingelegten Dichtungsmaterialien (hier ein Juteband) halten nur durch den Druck der Balken aufeinander und dichten die Kontaktstelle bestens dauerhaft ab. Foto: stock.adobe.com

8. Fenster und Türen – überraschend simpel

Bei jeder anderen Bautechnik müssen die Öffnungen für Fenster und Türen bereits während des Baus integriert werden, weil in irgendeiner Form Stürze darüber nötig sind, um die Lasten um die Öffnung herumzuleiten. Da der Blockbau jedoch in sich selbsttragend ist, entfällt diese Vorarbeit gänzlich – bis auf die verringerten Abstände der Holznägel.

Fenster und Türen sind deshalb äußerst simpel in das Blockhaus zu bringen: Wenn die Wände eine Höhe erreicht haben, die der Oberkante dieser Öffnungen entspricht, kommt einfach erneut die Kettensäge zum Einsatz – natürlich nach sorgfältigem Anzeichnen. Dies gilt für Öffnungen in der Außenwand ebenso wie für solche in etwaigen Zwischenwänden im Innenbereich.

Sobald die danach naturgemäß recht groben Schnittflächen mit Schleifwerkzeugen geglättet sind, kann die Installation der Zargen beginnen. Prinzipiell ist es deshalb spielend leicht möglich, alle Öffnungen auf eine Weise zu gestalten, die eine Installation von kostengünstigen gekauften Elementen in üblichen Abmessungen gestattet.

Allerdings zeigt unter anderem der YouTuber „Mr. Chickadee“, wie schön es sein kann, die Fenster selbst zu bauen:

Ein deutscher Kollege des US-Amerikaners erklärt hingegen die richtige Vorgehensweise für eine Tür aus Bretterbohlen:

In einem weiteren Video zeigt derselbe YouTuber zudem die ähnliche, aber einfachere Herstellung passender Fensterläden:

9. Anstrich und Finish: Nachhaltige Möglichkeiten sind Trumpf

Ein Blockhaus oder eine ebensolche Hütte aus unbehandeltem Nadelholz. Selbst, wenn es nach der Errichtung wunderbar duftet und nicht minder ansprechend aussieht, so ist ein derart unbehandeltes Haus dennoch ein Risiko. Denn holzschädigende Insekten, Pilze und nicht zuletzt Feuchtigkeit werden dieser Konstruktion zusetzen, selbst wenn konstruktiver Holzschutz gewährleistet wurde. Zwar dauert dies durch die Dicke des Vollholzes einige Jahre, dennoch wäre es völlig falsch, das Material nicht von Anfang an zu schützen.

Natürlich gäbe es diesbezüglich verschiedenste Optionen aus den Regalen der modernen Bauchemie. Doch selbst wer sein Blockhaus bislang mit recht modernen Techniken errichtet hat, sollte sich fragen, ob dies der Weisheit letzter Schluss ist. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen vollends ökologischen und traditionellen Holzschutz zu gewährleisten. Die hierfür wichtigsten Optionen:

· Pech: Kein Unglück, sondern in diesem Fall Holzteerpeche, die aus Holzbestandteilen hergestellt werden – ungleich zu Teerpech, das aus Erdöl besteht und nicht verwendet werden sollte. Schon vor Jahrtausenden wurden Schiffsrümpfe damit abgedichtet.

· Leinöl: Das typischerweise als Leinölfirnis angebotene Material ist farblos, kann jedoch durch Zugabe öllöslicher natürlicher Pigmente eingefärbt werden. Als Holzschutz ist es deshalb sehr gut geeignet, weil es zwar wie eine Lasur tief eindringt, aber nach einigen Tagen bis Wochen aushärtet. Dadurch ist es lange haltbar und der Schutz besteht nicht nur auf der Oberfläche. Ungleich zu flüssig bleibenden Ölen kann Leinöl deshalb später mit Farbe überstrichen werden.

· Wachs: Hierfür gibt es moderne, streichbare Materialien auf Basis von (Bienen-) Wachs. Sie dringen ebenfalls (oberflächlich) ein, sind aber recht teuer.

· Shou Sugi Ban: Eine anderthalb Jahrtausende alte japanische Technik für Mutige. Dabei wird das Holz äußerlich (heute mit Gas) bis zur Verkohlung verbrannt. Die oberste Schicht wird deshalb zu Kohlenstoff und die Lignine der Holzporen verbrennen. Dadurch wird das Holz uninteressant für Insekten und bekommt einen Lotos-Effekt, an dem Wasser abperlt. Natürlich wird es dadurch allerdings „kohlrabenschwarz“.

Dies sind zudem nur die Methoden für das Äußere des Hauses. Wachs und Leinöl sind uneingeschränkt innenraumtauglich. Ferner existieren hier zwischen Kalk- und Kaseinfarben weitere Optionen, die jedoch keinen echten Holzschutz gewährleisten, sondern eher der optischen Steuerung dienen. An keinem Punkt ist es jedoch zwingend nötig, das empfindliche Holz mit moderner Chemie zu schützen. Dies können Bauherrn sich buchstäblich sparen.

Tatsächlich ist dann nur noch eines zu tun: Innen werden auf die noch offenen Balken der Unterkonstruktion dicke Dielen genagelt oder geschraubt und das Holzhaus ist für den weiteren Innenausbau bereit. Doch wer jetzt schon so viel selbst gemacht hat, fragt sich dann vielleicht, ob es nicht möglich wäre, noch einen herrlich rustikalen Kamin aus naturbelassenen Steinen außen an der Fassade hochzumauern…

Shou Sugi Ban nennt sich die Kunst, eine Holzoberfläche gezielt zu verkohlen. Keine Sorge, Blockhaus-Hölzer haben durch ihre Dicke keine Brandgefahr. Sobald die Oberfläche verkohlt ist, wird sie zudem abgelöscht. Foto: stock.adobe.com

Zusammenfassung und Fazit

Der Blockhausbau gehört zu den ganz wenigen Themen, bei denen die praktische Ausführung tatsächlich (beinahe) so einfach ist, wie sie in der Theorie aussieht. Selbst in der Welt der Blockhaus- und -hüttenbausätze lohnt es sich deshalb nach wie vor, auf diese traditionelle Weise selbst loszulegen – und sei es nur deshalb, um sich einen Spaß für einen ganzen Sommer zu gönnen.