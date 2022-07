Groß, klein, rund, eckig - welcher Couchtisch passt zu welchem Sofa?

Sofa und Couchtisch - unzertrennlich in jedem Wohnzimmer



Sofa und Couchtisch gehören zwingend zusammen. Einem Sofa ohne Couchtisch fehlt ein wichtiger Teil. Bei der Auswahl eines passenden Couchtisches sollten mehrere wichtige Faktoren berücksichtigt werden. Hierzu gehören:

Größe des Couchtisches

Couchtisch Höhe

Couchtisch Form

Material des Couchtischs

Größe des Couchtisches

Wie groß ein Couchtisch sein sollte, ist abhängig des zur Verfügung stehenden Platzes und von der Größe der Couch. In einem großzügigen Wohnzimmer kann auch der Couchtisch relativ groß sein. Dabei sollte jedoch immer eine Faustregel beachtet werden. Ein Couchtisch sollte immer etwa ein Drittel bis halb so lang sein wie die Couch. Bei diesen Abmessungen stimmen die Proportionen von Couch und Tisch. In einem großen Wohnzimmer orientiert sich die Länge des Tisches dabei eher in Richtung halbe Couch-Länge. Bei der Auswahl sollte auch bedacht werden, dass der Tisch immer in einem gewissen Abstand zur Couch aufgestellt wird. Als optimal gilt hier ein Abstand von ca. 45 cm zwischen Couch und Tisch.



Niedrig oder hoch - die ideale Couchtisch Höhe



Bei der Höhe des Couchtisches scheiden sich die Geister. Die einen bevorzugen einen Couchtisch, der etwas niedriger ist als die Sitzhöhe des Sofas. Andere lieben dagegen einen etwas höheren Couchtisch. Allgemein gilt ein Couchtisch mit einer Höhe so hoch wie die Sitzfläche der Couch als ideal. Ein Couchtisch von Maisons du Monde aus einem harten Laubholz wie Buche oder Eiche ist in filigranem oder massivem Design und einer niedrigen Höhe passend zu vielen Einrichtungsstilen erhältlich. Couchtische, die höher als die Sitzfläche der Couch sind, gelten heute als altbacken. Sie sind aber sehr bequem für eine zwanglose Kaffeetafel oder einen Spieleabend. Die optimale Höhe des Couchtisches hängt also auch von der Nutzung ab.



Rund oder eckig - welche Form sollte der Couchtisch haben?



Couchtische gibt es in vielen verschiedenen geometrischen Formen. Am häufigsten werden lange rechteckige, quadratische, runde oder ovale Couchtische angeboten. Dreieckige Couchtische sind aktuell ebenfalls sehr beliebt. Welche Form gewählt wird, hängt von den individuellen Bedürfnissen, dem persönlichen Geschmack und dem zur Verfügung stehenden Platz ab. Lange rechteckige Couchtische passen sehr gut zu langen Sofas und L-förmigen Wohnlandschaften. Bei engeren, U-förmigen Wohnlandschaften sind kleine runde oder quadratische und gegebenenfalls auch dreieckige Couchtische eine gute Wahl. Auch hier sollte der Platz zwischen Couchtisch und Sitzmöbel beachtet werden.



Welches Material für den Couchtisch?



Wenn alle anderen Punkte geklärt sind, bleibt noch die Frage nach dem richtigen Material für den Couchtisch. Hier besteht eine fast unüberschaubar große Auswahl. Ob Echtholz, laminierte Schichtwerkstoffe oder andere Materialien - vieles ist möglich. Beim Material für einen Couchtisch gibt es eine sehr große Auswahl hochwertiger und zeitloser Materialien wie Echtholz, Aluminium, Edelstahl oder Glas.

Auch Natur- und Kunststein oder Kunststoffe werden heute für die Herstellung hochwertiger Couchtische verwendet. Bei der Materialauswahl ist alles dem persönlichen Geschmack und den persönlichen Vorlieben überlassen. Das Material der Couch spielt eine gewisse, aber keine sehr große Rolle bei der Auswahl des Materials für den Couchtisch. Glastische, Tische mit Metallgestell oder Couchtische aus Holz passen im Grunde zu jedem Leder- oder Stoffbezug.