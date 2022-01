Guter Schlaf als vollendete Form des Luxus

Leider werden in der heutigen stressigen Zeit immer mehr Menschen von Albträumen und dergleichen heimgesucht. Selbst, wenn man sich nicht an seine Träume erinnern sollte, kann es mit dem Schlaf Probleme geben. Man schwitzt oder wacht mit starken Rückenschmerzen auf. Hat man während des Schlafes nicht die nötige Erholung gefunden, so macht der gesamte Tag keinen Spaß mehr. Die Konzentration geht verloren und man sehnt sich nur noch nach der Couch oder wieder nach dem Bett, um dort dann erneut von einer schlechten Nacht heimgesucht zu werden.

Viel zu spät erkennt so mancher, dass es das Bett selbst ist, das für die Probleme sorgt. Schaut man sich bei Lattenrost Meister um, so erkennt man, wie zahlreich die Möglichkeiten eigentlich sind. Wie lange schläft man eigentlich in seinem Bett und wann hat man zuletzt seinen Lattenrost oder die Matratze gewechselt? Diese Frage sollte man sich jedes Jahr stellen, denn wenn das Bett einfach nicht mehr zu den Schlafgewohnheiten oder dem Körpergewicht passt, dann sorgt das für Probleme, die sich nicht einfach aus der Welt schaffen lassen.

Moderne Betten in hoher Qualität sind das einfachste und das schnellste Mittel, um die Qualität des Lebens deutlich und schnell zu steigern. Das klingt anfangs unglaublich und dennoch entspricht es der Wahrheit. Zieht man den Vergleich mit einem Automobil heran, so stellt das Bett die Tankstelle dar, an der man sich mit dem nötigen Treibstoff versorgt. Ist das Benzin von niedriger Qualität, so kann der Motor seine Leistung nicht abrufen und tankt man zu wenig, so kann es passieren, dass man auf der Straße liegenbleibt.

Genauso sieht es mit dem Alltag aus. Der Schlaf muss von hier Qualität sein und vor allem müssen die Stunden der Erholung ausreichen, um mit der benötigten Energie seinen Tag erfolgreich bestreiten zu können.

Mehr Energie für die schönen Dinge des Lebens

Um zu wissen, was die Zukunft bringt, kann man natürlich augenzwinkernd in eine Glaskugel schauen. Besser ist es allerdings, wenn man seine Zukunft einfach selbst in die Hand nimmt, indem man mehr über seinen eigenen, ganz individuellen Schlaf herausfindet. Auf welcher Seite schläft man am liebsten und wann ist der Schlaf am tiefsten? Viele Beobachtungen kann man auf die Schnelle selbst anstellen, dazu braucht es kein Schlaflabor, dass die Analyse für einen übernimmt.



Jeder Mensch hat seine eigene perfekte Schlafdauer. Angesichts dessen lohnt es sich, wenn man ein Wochenende oder den nächsten Urlaub nutzt, um ein wenig damit zu experimentieren. Ebenso kann es nützlich sein, wenn man sich beim Schlaf eine gewisse Routine zurechtlegt. Zudem sollten elektronische Geräte im Bett oder sogar im Schlafzimmer vermieden werden. Natürlich kann die Mission, den eigenen Schlaf zu verbessern, auch mit Atemübungen oder Techniken aus der Meditation kombiniert werden. Wichtig ist, dass der Erfolg einem am Ende recht gibt.