Kostenfallen beim Bau des Eigenheims

Typische Kostenfallen beim Hausbau

Viele Familien bauen nur einmal im Leben. Sie vertrauen dem Bauunternehmen und gehen davon aus, dass sich ein Angebot nicht verteuern kann. Doch wenn Sie Ihr Haus bauen, sind einige Kosten auch beim Fertighausbau nicht im Angebot inkludiert. Kalkulieren Sie großzügig und schließen Sie dadurch aus, dass das Baugeld nicht reicht und dass Sie sich mit Ihren Berechnungen verspekulieren.

Finanzierung reicht nicht aus - Zusatzkosten sind höher als gedacht

Eine zu geringe Finanzierung ist die wohl am häufigsten vor Probleme stellende Kostenfalle beim Hausbau. Sehen Sie nicht nur den Baupreis, sondern kalkulieren Sie die Baunebenkosten und sämtliche Gebühren in das benötigte Budget ein. Beauftragen Sie einen Makler, erkundigen Sie sich im Vorfeld über die Höhe der Courtage. Auch die Notar- und Grundbuchkosten sollten in Ihre Berechnungen einfließen und bestenfalls vom Eigenkapital bezahlt werden. Zusätzlich entstehen beim Hausbau Kosten für die Einholung der Baugenehmigung sowie für Vermessungen und das Bodengutachten. Erkundigen Sie sich bei vermeintlichen Festpreisen vorab, ob diese Gebühren im Bauvertrag enthalten sind. Die Baunebenkosten sollten mit durchschnittlich 35 Prozent der Baukosten berechnet werden. Da Sie auch die Grunderwerbsteuer direkt nach dem Hauskauf bezahlen, empfiehlt es sich, lieber 5 Prozent mehr zu kalkulieren und den Betrag entweder als Eigenkapital oder innerhalb der Baufinanzierung zur Verfügung zu haben.

Kostspielige Planungsfehler & unnötige Extraleistungen

Eine Bauverzögerung ist die zweithäufigste Kostenfalle beim Hausbau. Derartige Planungsfehler des Bauunternehmens können hohe Bereitstellungszinsen und Zusatzausgaben, da Sie eine Zwischenunterkunft benötigen, nach sich ziehen. Wenn Sie Ihr Haus schlüsselfertig bauen möchten, sollten Sie sich vor der Vertragsunterzeichnung ganz genau erkundigen, welche Leistungen in dieser Ausbaustufe enthalten sind. Es handelt sich nicht um einen geschützten Begriff, wodurch der Vergleich unterschiedlicher Anbieter sinnvoll ist und vermeidbare Mehrausgaben ausschließt. Ein seriöses Bauunternehmen schlüsselt Ihnen die einzelnen Leistungen plausibel auf und gibt Ihnen die Sicherheit eines Festpreises für den Hausbau. Die Kosten beinhalten in diesem Fall alle Leistungen, die per Vertrag vereinbart und von beiden Vertragspartnern unterzeichnet wurden. Bei einem unseriösen Bauunternehmen haben Sie diese Gewährleistung nicht und gehen das Risiko ein, dass Sie ein Haus bauen und die Kosten bis zum Zeitpunkt der Übergabe nicht überblicken.

Extraleistungen verursachen zusätzliche Kosten

Wenn Sie zusätzliche Leistungen wünschen, achten Sie auf eine konkrete Auflistung aller Extras im Bauvertrag. Vergleichen Sie daher verschiedene Baustile, Dachformen und Grundrisse, ehe Sie sich für eine Bauweise entscheiden und sich in eine der zahlreichen Kostenfallen beim Hausbau begeben. Eine zu gering geplante Wohnfläche, verschachtelte Grundrisse oder in der Planungsphase vergessene Stauräume werden teuer, wenn Sie Ihr Projekt innerhalb der Bauphase verändern oder einen nachträglichen Umbau vornehmen müssen. Wer sich im neuen Zuhause neu einrichten möchte, sollte den Möbelkauf und die eventuelle Inanspruchnahme eines Einrichtungsspezialisten einplanen. Sie kaufen Ihr Haus schlüssel- oder bezugsfertig und brauchen sich dementsprechend nicht um den Innenausbau zu kümmern. Doch das Tapezieren, die Verlegung der Fußböden und die Gestaltung des Außenbereichs sind in den meisten Bauverträgen kein Bestandteil der Anbieterleistung.

Fazit | Kalkulieren Sie mit Bedacht und vermeiden Kostenfallen beim Hausbau

Neben dem Kaufpreis für Ihr Eigenheim fallen einige zusätzliche Kosten an. Allein die Baunebenkosten sind mit einem prozentualen Anteil von rund 35 Prozent nicht zu unterschätzen. Ein häufig gemachter Fehler beim Haus bauen ist der, dass die Kosten in der Gesamtheit unterschätzt werden. Auch wenn Sie die Kreditsumme so gering wie möglich halten wollen, kann genau dieser Punkt problematisch werden und Sie im Endeffekt viel Geld kosten. Sind Sie bei einem Bauvertrag unsicher, lassen sie ihn fachkundig prüfen.