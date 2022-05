Küchen in Bielefeld und Umgebung kaufen - Möbel Heinrich Kirchlengern

Wenn Sie in Bielefeld oder der Umgebung auf der Suche nach Ihrer Traumküche sind, ist Möbel Heinrich in Kirchlengern die richtige Anlaufstelle. Möbel Heinrich ist Experte für professionelle Küchenplanung und bringt mehr als 60 Jahre Erfahrung mit. Im Möbelhaus in Kirchlengern erwartet Sie auf 25.000 m² ein großes Sortiment an Möbeln und Küchen.

Große Auswahl an Küchenformen und Marken

Bereits mehr als 500.000 Küchen hat Möbel Heinrich für seine Kunden geplant. Wenn Sie sich eine individuelle Küche wünschen, die optimal zu Ihren Anforderungen passt, sind Sie bei Möbel Heinrich in guten Händen. Im Sortiment des Küchenexperten finden Sie unter anderem die folgenden Küchenformen:

· Inselküchen

· L-Form Küchen

· U-Form Küchen

· G-Form Küchen

· Küchenzeilen

· Wohnküchen

Auch bei der Markenauswahl hat Möbel Heinrich einiges zu bieten. Im Sortiment finden sich neben Nolte Küchen auch die Hersteller Nobilia, Artego, Blanco, Bora und Express.

Möbel Heinrich plant Ihre Küche professionell und kompetent

Der Küchenexperte bietet seinen Kunden im Möbelhaus in Kirchlengern nicht nur ein umfangreiches Sortiment an Küchen, sondern auch einen umfassenden Service an:

· Kostenlose Beratung vor Ort:

Der Kauf einer neuen Küche muss gut überlegt sein. Allerdings müssen Sie sich dieser Herausforderung nicht alleine stellen. Die Küchenexperten von Möbel Heinrich beraten Sie vor Ort in der Filiale in Kirchlengern und unterstützen Sie mit Rat und Tat bei der Planung Ihrer neuen Küchen. Damit ausreichend Zeit zur Verfügung steht, sollten Sie jedoch vorab einen Beratungstermin vereinbaren. Die Küchenberatung ist natürlich unverbindlich und für Sie vollkommen kostenfrei.

· 3D-Visualisierung:

Da es häufig schwer vorstellbar ist, wie die Küche am Ende aussehen wird, nutzt Möbel Heinrich die 3D-Visualsierung, um Ihnen die verschiedenen Stellvarianten am Bildschirm präsentieren zu können. So sehen Sie bereits bei der Planung im Möbelhaus in Kirchlengern, wie Ihre neue Küche später aussehen wird.

· Aufmaß zu Hause:

Bei der Küchenplanung kommt es teilweise auf wenige Zentimeter an. Auf Wunsch übernimmt das Fachpersonal von Möbel Heinrich für Sie das Ausmessen bei Ihnen zu Hause und ermittelt die Maße des Raumes. So können Sie sicher sein, dass am Ende alles passt und Ihre neue Traumküche optimal geplant ist.

Foto: Pexels.com

5 Tipps für den Küchenkauf

1. Anforderungen genau definieren:

Da die Küche Sie über viele Jahre begleiten wird, sollten Sie Ihre Anforderungen vor der Planung genau definieren. Überlegen Sie daher in Ruhe, welche Aufteilung Sie bevorzugen und was Sie alles in der neuen Küche benötigen.

2. Die perfekte Küchenplanung:

Holen Sie sich Unterstützung bei der Planung Ihrer Küche und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Mit Möbel Heinrich steht Ihnen ein Küchenexperte mit langjähriger Erfahrung zur Seite.

3. Design der neuen Küche:

Auch bei den Küchen gibt es Trends, die kommen und gehen. Bedenken Sie jedoch, dass Ihnen das Design auch nach 5 oder 10 Jahren gefallen sollte.

4. Ausreichend Zeit einplanen:

Von der Planung bis zum endgültigen Aufbau vergehen in der Regel 2 bis 4 Monate. Planen Sie daher ausreichend Zeit für Ihre neue Küche ein.

5. Endpreisgarantie einholen:

Damit die neue Küche keine bösen Überraschungen beinhaltet, sollten Sie sich immer eine Endpreisgarantie geben lassen, die alle Kosten inklusive Aufbau und Transport beinhalten. Bei Möbel Heinrich sind Sie hier jedoch auf der sicheren Seite, denn der Küchenexperte legt Wert auf Transparenz.