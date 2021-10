Messie-Wohnung in Münster entrümpeln: Die besten Tipps und Tricks

Wohnungen von Messies zu entrümpeln kann Angehörige, Familienmitglieder, aber auch extern hinzu gezogene Experten vor große Herausforderungen stellen. Zusammenhängen tut das mit der Charakteristik des Messie-Syndroms, welches per definitionem von einem exzessiven Ansammeln wertloser Dinge im Haushalt geprägt ist, von denen sich der Besitzer nicht trennen kann. Wie die Vorgehensweise aussieht, was beachtet werden muss und was die Entrümpelung kostet, lesen Sie hier.

Ausprägungen des Messie-Syndroms und Zustände betroffener Wohnungen

Wer vor der im ersten Moment fast unlösbar erscheinenden Aufgabe steht, eine Messie-Wohnung entrümpeln zu müssen, der muss sich mit chaotischen Zuständen, Bergen von Müll und unliebsamen Gerüchen aller Art herumschlagen. Sogenannte Messies horten zwanghaft wertlose Gegenstände, von denen sie sich nicht mehr trennen können, auch wenn diese schon längst vergammelt sind.

Nicht selten kommt es vor, dass Messie-Wohnungen vollkommen verwahrlost sind und sich aufgrund der enormen Müllberge diverses Ungeziefer eingenistet hat. Sinn ergibt es in solchen Fällen, einen Kammerjäger aus Münster zu beauftragen. Mit der professionellen Schädlingsbekämpfung haben derartige Experten ein großes Maß an Erfahrung, was den gesamten Prozess vereinfacht und weniger belastend für alle Beteiligten macht. Zu den gängigsten Schädlingen, die in Messie-Wohnungen anzutreffen sind, zählen vor allem Mäuse, Ratten, Tauben, Schaben, Ameisen oder Motten.

Doch auch wenn es sich um einen weniger schwerwiegenden Fall ohne Schädlinge handelt, sollten für eine Entrümpelung in Münster Profis hinzugezogen werden, da dadurch der Stress sowie Aufwand deutlich minimiert werden kann und eine umweltgerechte Entsorgung stattfindet. Seriöse Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine kostenfreie Besichtigung offerieren, um den Aufwand abschätzen zu können. Meistens sind zudem nicht nur Entrümpelungen von privaten Haushalten im Angebot, sondern ebenso Auflösungen von Lagern oder Firmenräumen.

Mit welchen Kosten ist zu rechnen und wie lange dauern Entrümpelungen?

Vorgegangen wird bei der Entrümpelung einer Messie-Wohnung so, dass man sich zunächst einen Überblick über die Gesamtlage verschafft. Handelt es sich nur um eine Etagenwohnung ist der Aufwand geringer, als wenn zusätzlich noch der Keller oder der Dachboden betroffen sind. Nicht planlos mit der Entrümpelung zu beginnen ist wichtig, da von der Menge des vorhandenen Mülls abhängig ist, wie viele Helfer benötigt werden, ob ein separater Container bestellt werden muss oder ob Müllsäcke ausreichend sind.

Was die Kosten der Entrümpelung einer Messie-Wohnung anbelangt, so sind diese unmittelbar abhängig vom Grad der Vermüllung, der Wohnungsgröße, dem Zugang, Laufwegen, dem Stockwerk, benötigten Fahrzeugen und diversen weiteren Faktoren. Lassen Sie sich daher nicht auf Pauschalangebote ohne Besichtigung ein.

„Normale“ Entrümpelungen sollten maximal eine Woche dauern. Kostenmäßig kann bei einer gängigen 60-Quadratmeter-Wohnung in Münster ca. mit 2500 bis 3000 Euro gerechnet werden.

Wie ist die konkrete Vorgehensweise bei und nach der Entrümpelung?

Sofern die Entrümpelung in Münster zu einem gewissen Teil in Eigenregie ablaufen soll, ist es wichtig, zunächst eine Sprühdesinfektion durchzuführen, sowie ausschließlich mit Atemmasken und Schutzanzügen zu arbeiten. Auch gute Handschuhe zählen zum Equipment, um beim Aufräumen nicht unbeabsichtigt in spitze Gegenstände, Scherben oder Spritzen zu greifen.

Ist die Wohnung mithilfe eines mehrere Mann starken Teams komplett entrümpelt und der Unrat entsorgt worden, gilt es diejenigen Gegenstände zu sichten, die ggf. noch einen gewissen Wert darstellen. Häufig kommt es vor, dass zwar 90% oder sogar noch mehr Inventar einer Messie-Wohnung absolut unbrauchbar ist. Jedoch können die wenigen Sachen, auf die dies nicht zutrifft, die Kosten der Entrümpelung zu einem gewissen Teil wieder hereinholen.

Abgeschlossen wird der Entrümpelungsvorgang schließlich durch eine erneute Sprühdesinfektion. Soll die Wohnung danach wieder bewohnbar gemacht werden, ist noch eine vollständige Sanierung bzw. Renovierung erforderlich.